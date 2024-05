Emirates: a Dubai offerte esclusive per le esperienze più eccitanti della città

Emirates ha lanciato offerte per chi viaggia a Dubai quest’estate. “Con un biglietto di andata e ritorno della compagnia, i visitatori di Dubai possono godere di un accesso gratuito ad alcune delle principali attrazioni della città, assicurandosi un’estate emozionante senza spendere troppo.

Inoltre, tutti i passeggeri Emirates che volano verso, attraverso o ritornano a Dubai possono sfruttare la loro carta d’imbarco per accedere a sconti esclusivi in un’ampia gamma di negozi, luoghi di svago e ristoranti, oltre a rinomate attrazioni e centri termali di lusso in tutta Dubai e negli Emirati Arabi Uniti.

Dalle emozionanti avventure alle irresistibili esperienze di shopping, c’è qualcosa di cui ogni viaggiatore può godere.

I viaggiatori che risiedono al di fuori degli Emirati Arabi Uniti e che si recano a Dubai possono accedere a The View at The Palm, AYA Universe, Dubai Parks & Resorts e Wild Wadi Waterpark. Questa offerta è valida dal 22 maggio 2024 all’11 giugno 2024 e per viaggi dal 25 maggio 2024 al 31 agosto 2024.

Chi viaggia da solo, in coppia, con un gruppo di amici o in famiglia, può sfruttare al massimo la sua fuga estiva a Dubai con l’accesso alle seguenti esperienze indimenticabili:

Dubai Parks & Resorts – Quest’estate Emirates offre ai viaggiatori l’opportunità di richiedere un ingresso complementare a uno dei principali parchi di intrattenimento, a loro scelta. Ci si potrà immergere in un’epica storia di calcio al Real Madrid World, si potrà tornare bambini a Legoland Dubai o al Legoland Waterpark, oppure dare vita al proprio film hollywoodiano preferito al Motiongate Dubai.

Wild Wadi Waterpark – che si sia alla ricerca di una rilassante crociera sul lazy river o che si voglia scaricare l’adrenalina sugli acquascivoli, nello spettacolare Wild Wadi Waterpark ce n’è per tutti i gusti.

AYA Universe – Aprire la mente e sperimentare la bellezza naturale di un cosmo misterioso è possibile all’AYA Universe. Questo parco sperimentale di intrattenimento vi trasporterà i viaggiatori attraverso il mondo vibrante racchiuso nelle sue stanze. Una mostra interattiva per giocare, andare alla deriva, sognare, immergersi tra le stelle dell’universo o in giardini luminosi.

The View at The Palm – chi vola con Emirates potrà godere di una vista mozzafiato sull’iconico skyline di Dubai presso la Palm Tower di Jumeirah, senza alcun costo aggiuntivo. Con i suoi 240 metri di altezza, The View è il luogo perfetto per godere della vista panoramica di Dubai, ammirando i suoi punti di riferimento iconici.

I passeggeri devono semplicemente applicare il codice “EKDXB25” al momento dell’acquisto dei voli su Emirates.com o sull’app Emirates per richiedere un codice d’ingresso complementare unico per ogni luogo per tutti i passeggeri della prenotazione. In alternativa, se la prenotazione viene effettuata tramite le agenzie di viaggio, le biglietterie Emirates o il contact center Emirates, i passeggeri dovranno inviare un’e-mail a Emiratesoffer@emirates.com specificando il numero di PNR, la data di arrivo a Dubai, il numero di telefono di contatto e tutti i nomi dei passeggeri per richiedere i codici di accesso unici”, informa Emirates.

“Per aggiungere ulteriore entusiasmo, i clienti che viaggiano durante l’estate possono usufruire di sconti e premi tramite My Emirates Pass, che garantisce di ottenere il massimo dalla propria estate. Dal 1° maggio 2024 al 30 settembre 2024, My Emirates Pass promette di elevare le avventure estive dei clienti a Dubai attraverso una serie di offerte esclusive.

Che si tratti degli iconici parchi acquatici di Dubai o di salire sul belvedere più alto del mondo al Burj Khalifa At The Top, quest’estate i visitatori possono sfruttare al massimo le attrazioni da non perdere a Dubai con sconti sui biglietti d’ingresso.

È sufficiente presentare una carta d’imbarco fisica o digitale e un documento d’identità valido presso le strutture aderenti per accedere alle offerte e agli sconti. My Emirates Pass è disponibile anche per i passeggeri residenti negli Emirati Arabi Uniti.

Chi ha effettuato il check-in online e scaricato la carta d’imbarco mobile sull’App o sul Wallet di Emirates, dovrà fare uno screenshot per presentarla nei luoghi di ritrovo aderenti all’iniziativa, poiché scomparirà dalle applicazioni subito dopo l’atterraggio”, prosegue Emirates.

“Quest’estate tornano le Sorprese estive di Dubai, che delizieranno, entusiasmeranno ed emozioneranno i visitatori di tutte le età. Per 65 giorni, ci saranno offerte di shopping imbattibili, concerti di star famose in tutto il mondo e intrattenimento incredibili. Le Dubai Summer Surprises sono disponibili per chi viaggia a Dubai dal 28 giugno 2024 al 1° settembre 2024 grazie al My Emirates Pass.

Nel frattempo, per coloro che desiderano immergersi nel lusso di livello mondiale, le esperienze di shopping e di ristorazione di Dubai offriranno l’ambiente perfetto per rilassarsi quest’estate.

Tutte le offerte del My Emirates Pass sono disponibili su: www.emirates.com/myemiratespass .

Emirates opera attualmente 41 voli settimanali dall’Italia a Dubai. Per maggiori informazioni, visitare il sito emirates.com.

I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, presso l’ufficio vendite o il contact center di Emirates o tramite le agenzie di viaggio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)