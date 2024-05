Air Europa: il fatturato supera i 2,75 miliardi e l’Ebitda è oltre i 205 milioni

L’anno finanziario 2023 per Air Europa ha confermato le previsioni che anticipavano un anno storico per la compagnia, sia operativamente che finanziariamente.

Air Europa Holding e le sue sussidiarie hanno raggiunto un fatturato di 2,756 miliardi di euro, con un aumento del 18,3% rispetto ai risultati registrati nel 2022. Un dato ancor più significativo se paragonato ai dati del 2019, quando il fatturato raggiunse 2,338 miliardi di euro, in crescita quindi del 17,9%.

Questi risultati hanno permesso ad Air Europa di avere la capacità necessaria per affrontare il rimborso anticipato parziale del prestito bancario di 141 milioni di euro ricevuto nel 2020, con la garanzia e la partecipazione dell’Istituto di Credito Ufficiale (ICO). La scorsa settimana, Air Europa ha completato il rimborso di oltre la metà di questo prestito e finirà di pagare l’importo rimanente ad agosto, andando così a ridurre il debito e i costi finanziari.

La buona performance aziendale raggiunta nel 2023 è proseguita nei primi tre mesi del 2024. In questo periodo, i ricavi operativi di Air Europa ammontano a 583 milioni di euro, l’8,3% in più rispetto al pari periodo dell’anno scorso, con previsioni ottime sui prossimi mesi.

“I risultati eccellenti ottenuti rafforzano ulteriormente la capacità di successo di Air Europa e confermano la nostra capacità di riuscire ad adempiere a tutti i nostri impegni autonomamente,” ha dichiarato Juan José Hidalgo, Presidente e CEO di Air Europa.

Le buone performance della domanda registrate durante tutto il 2023, insieme all’ottimizzazione delle operazioni a tutti i livelli, ha permesso alla compagnia di consolidare la sua attività e mantenere gli obiettivi di espansione fissati nel 2022.

L’EBITDA ha raggiunto gli oltre 205 milioni di euro, il 197,5% in più rispetto al 2022 e quasi il 90% in più rispetto al 2019.

Allo stesso tempo, l’utile netto ha superato i 165 milioni di euro, ben al di sopra della cifra registrata l’anno scorso e oltre i 28,6 milioni di euro raggiunti quattro anni fa.

Questi risultati confermano il successo della strategia implementata durante l’anno, basata sui vantaggi nell’avere una flotta unificata attorno ai Dreamliner, con maggiore capacità e maggiore efficienza. Il significativo aumento della redditività consente anche un incremento della liquidità per continuare ad affrontare le sfide della compagnia.

Nel corso del 2024, Air Europa continuerà a implementare il suo Piano Strategico 2024-2026, che pone la sostenibilità, l’efficienza, l’innovazione e l’eccellenza nel servizio clienti come le pietre miliari per la sua crescita, delineando le linee guida fondamentali per consolidare l’organizzazione ed espandere la sua attività a tutti i livelli.

“Il successo ottenuto nel 2023 non sarebbe stato possibile senza lo sforzo, la dedizione e l’impegno di tutti i dipendenti di Air Europa. Vorrei riconoscere il merito al nostro team per aver conseguito risultati storici, superando i numeri già elevati del 2019 e che ci permette di partire dalla migliore posizione per affrontare le sfide previste del nostro Piano Strategico forti di ottime garanzie. Tutto ciò sarà uno stimolo ad innovare per aumentare il nostro livello di efficienza. Il miglioramento del bilancio ottenuto l’anno scorso ci consente, inoltre, di avere un flusso di cassa sufficiente per continuare a fornire stabilità e crescita alla compagnia”, ha dichiarato Jesús Nuño de la Rosa, CEO di Air Europa.

I risultati del 2023 sono proseguiti nel primo trimestre del 2024. L’aumento anno su anno del fatturato aziendale, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ha portato anche a un EBITDA positivo di oltre 8,9 milioni di euro, il 195,7% in più rispetto all’anno precedente.

Il primo trimestre del 2024 ha continuato la buona performance operativa dell’anno precedente. Con una disponibilità di posti molto simile a quella dei primi mesi del 2023 (quasi 3,5 milioni di posti), il numero di passeggeri ha superato i 2,8 milioni, +2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel 2024 Air Europa continua ad espandere la sua attività con nuove rotte e frequenze, sebbene rimanga essenziale mantenere la stabilità a tutti i livelli per rispettare il piano strategico.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)