Le principali aziende aerospaziali collaborano per garantire 100% SAF Compatibility

L’International Aerospace Environmental Group (IAEG) annuncia che le principali aziende aerospaziali stanno collaborando per valutare le questioni tecniche riguardanti la compatibilità del 100% sustainable aviation fuel (SAF) con gli aircraft systems. Riconoscendo che il SAF è un passo fondamentale per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di CO2 dell’aviazione entro il 2050, Airbus, Boeing, Dassault Aviation, GE Aerospace, Pratt & Whitney di RTX, Rolls-Royce e Safran, tra gli altri, hanno formato il Work Group 13 (WG 13) per valutare gli impatti del 100% SAF sugli aircraft systems.

Con Boeing come lead e Airbus come deput lead, i membri del team IAEG coordineranno gli sforzi per 100% SAF testing, per la considerazione e l’utilizzo volontario e unilaterale da parte dei membri del WG 13. Questi risultati dei test aiuteranno il gruppo di lavoro a informare ASTM International mentre sviluppa nuove specifiche per 100% SAF. Il team coinvolgerà anche i soggetti interessati alle infrastrutture, compresi i produttori di carburante, gli aeroporti e le compagnie aeree, per capire quali misure potrebbero essere necessarie per supportare la transizione verso questo carburante.

“Questa collaborazione aiuterà a preparare il più ampio ecosistema aeronautico per le 100% SAF capabilities, come parte dell’obiettivo dell’industria aeronautica di raggiungere emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050”, ha affermato Ryan Faucett, Boeing Vice President of Environmental Sustainability and IAEG Board Member. “Condivideremo i risultati della nostra SAF compatibility e della innovativa jet reference fluids research e continueremo a collaborare con questo gruppo di lavoro per supportare insieme un futuro dell’aviazione più sostenibile”.

“Raggiungere una 100% SAF capability per le flotte di aerei commerciali e militari richiederà un elevato livello di collaborazione industriale”, ha affermato il Dr. Bruno Costes, Airbus Senior Director of Institutional Relations and Standardisation and IAEG Chair. “Airbus porterà la sua conoscenza ed esperienza dopo anni di 100% SAF demonstration flights, insieme alla nostra competenza tecnica nello sviluppo di nuovi fuel standards. Il SAF sarà un fattore chiave per la decarbonizzazione del settore entro il 2050”.

L’IAEG Work Group 13 supporterà una comunicazione coerente con le parti interessate esterne e istruirà i partner e i fornitori delle infrastrutture su ciò che è necessario per garantire la operational readiness for 100% SAF.

