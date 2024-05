Boeing pubblica il terzo Annual Safety Report

Boeing ha pubblicato oggi il suo terzo annual report sui progressi dell’azienda nel rafforzare la product safety, con particolare attenzione al miglioramento della safety culture e al lavoro in tutto il settore per ridurre i safety risk.

“Il report riassume il lavoro continuo su iniziative a lungo termine con i clienti e in tutto il settore e i cambiamenti che l’azienda sta apportando per rispondere alle raccomandazioni del gruppo di esperti autorizzato dal Congresso e avviato dalla FAA“, afferma Boeing.

“Ci è affidata la sicurezza di tutti coloro che volano, utilizzano, utilizzano e mantengono i nostri prodotti. Le nostre azioni sono mirate ad apportare ulteriori miglioramenti per garantire la sicurezza e la conformità dei nostri prodotti e servizi, senza compromessi”, ha affermato Mike Delaney, Chief Aerospace Safety Officer, Boeing. “Il nostro impegno è quello di non dimenticare mai la nostra responsabilità di garantire che ogni azione e decisione porti miglioramenti duraturi alla sicurezza e alla qualità dei nostri prodotti e servizi”.

“Il 2024 CASO report include le azioni a lungo termine di Boeing e i traguardi raggiunti negli ultimi 12 mesi:

Safety culture

Dall’incidente del 737-9 nel gennaio 2024, l’azienda ha raddoppiato i propri sforzi per incoraggiare i dipendenti a sollevare preoccupazioni sulla sicurezza, qualità e conformità di prodotti e servizi. Il risultato è stato un aumento di oltre il 500% degli invii tramite lo Speak Up reporting channel all’inizio del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nel 2023, Boeing ha introdotto una piattaforma di apprendimento digitale – Safety Experience at Boeing – affinché i dipendenti possano apprendere e applicare safety lessons al loro lavoro.

Per integrare il “Just Culture Essentials” leadership training introdotto nel 2021, Boeing ha lanciato lo scorso anno i “Just Culture Guiding Principles” per leader e team, per creare un ambiente in cui i dipendenti si sentano sicuri e abbiano il potere di segnalare errori, consentendo di apprendere per evitare che si ripetano.

Safety practices

Istituiti business unit Safety Management System Boards per identificare, monitorare e mitigare i rischi nelle loro aree operative.

Utilizzo esteso di fonti di dati esterne sulla sicurezza e collaborazione con la FAA per sviluppare algoritmi di apprendimento automatico per identificare i pericoli emergenti e i safety trends.

Avviato uno sforzo di ricerca per condividere ulteriori dati operativi con i team di ingegneri su come i prodotti Boeing operano sul campo, consentendo agli ingegneri progettisti di verificare che i progetti operino come previsto.

Collaborating for a safer industry

Expanded Competency-Based Training & Assessment (CBTA) programs ampliati ad altre cinque compagnie aeree e un totale di nove clienti. Questo approccio formativo unisce competenze che includono conoscenze tecniche essenziali con teamwork, communications and workload management, per massimizzare la comprensione del prodotto.

Sono più che raddoppiati gli impegni dei Boeing Flight Operations Representatives con gli equipaggi di volo delle compagnie aeree. Questi rappresentanti, che includono piloti e altri esperti di volo, assistono gli equipaggi di oltre 170 operatori globali nell’utilizzo sicuro ed efficace dei loro prodotti Boeing“, conclude Boeing.

Il full CASO report è disponibile su www.boeing.com/safety.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)