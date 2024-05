Leonardo: nuovi accordi per gli elicotteri AW189 e AW139

PHI aggiunge l’elicottero AW189 alla sua flotta mondiale

Leonardo e l’operatore PHI Group (PHI) hanno firmato un accordo quadro per 12 elicotteri AW189 a supporto del mercato globale dell’energia a partire dal 2025. L’accordo, che si compone di ordini e opzioni, comprende anche una collaborazione nel supporto, con un contratto per l’assistenza, un contratto MRO (manutenzione, riparazione e revisione) e soluzioni di addestramento per i modelli AW139 e AW189.

“Oggi abbiamo raggiunto un’altra tappa significativa nella realizzazione di una partnership di lunga data con Leonardo”, ha affermato Scott McCarty, CEO di PHI Group. “Non stiamo solo investendo in aeromobili all’avanguardia come l’AW189 (investimento che comunque sottolinea il nostro impegno nell’offrire soluzioni innovative e ci consente di essere ben equipaggiati per fornire un servizio impareggiabile ai nostri clienti globali), ma stiamo anche rafforzando la nostra attività di assistenza tecnica, continuando nel contempo a concentrarci sulla crescita della nostra struttura MRO a Lafayette, nello stato della Louisiana. Non vediamo l’ora di introdurre l’AW189 nella nostra flotta nel 2025”.

Stefano Villanti, SVP Marketing & Sales di Leonardo Helicopters, ha dichiarato: “Siamo davvero lieti di rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione con PHI, ora anche con il modello AW189, basata sempre più su capacità integrate che comprendono sia piattaforme avanzate che servizi di supporto completi. Ciò rappresenta un’ulteriore prova del nostro impegno nel fornire soluzioni personalizzate con le quali possiamo aiutare PHI a soddisfare le sue esigenze operative a lungo raggio, garantendo alla flotta un supporto efficiente, con il livello di servizio e prossimità che merita. Non vediamo l’ora di introdurre l’AW189 e di attivare i nuovi servizi, dando un contributo ai loro piani di crescita delle capacità”.

Con sede a Lafayette, nello Stato della Louisiana (Stati Uniti), PHI sostiene il settore energetico da 75 anni. Oggi PHI utilizza più di 200 elicotteri in tutto il mondo e serve numerosi mercati, tra cui quello energetico e quello dei servizi medici aerei. PHI attualmente gestisce una flotta di oltre 20 aeromobili di Leonardo, tra cui gli elicotteri AW139 e AW109.

La configurazione dell’AW189 di PHI sarà pienamente conforme alle linee guida riportate nel Report 690 per operazioni nel settore dell’energia. Quest’ultimo accordo rafforza la posizione dell’AW189 nel mercato offshore globale.

La Grecia potenzia le capacità di risposta alle emergenze con tre elicotteri AW139

Il Ministero per la Crisi Climatica e la Protezione Civile della Grecia sta potenziando le proprie capacità di risposta alle emergenze con l’introduzione di tre elicotteri AW139 di Leonardo. In base al contratto recentemente firmato, si prevede che i nuovi aeromobili saranno consegnati nel 2026 con due unità dedicate alle missioni sanitarie e ai soccorsi in caso di calamità e un’unità per il trasporto dei team di pronto intervento. L’ordine comprende anche un supporto tecnico e logistico completo e un pacchetto di addestramento. Gli AW139 saranno impiegati dal dipartimento antincendio per conto del Ministero da una base in Attica.

La selezione dell’AW139 è avvenuta a seguito di un’accurata e rigorosa procedura di gara condotta attraverso uno specifico progetto dell’Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF), dimostrando che questi elicotteri rappresentano la soluzione migliore in termini di qualità e prezzo, grazie alla combinazione di prestazioni, capacità di missione, design moderno e versatilità. Questo programma di risposta alle emergenze attraverso l’impiego di elicotteri è stato finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Grecia 2.0”. Il programma consentirà al Paese di migliorare il livello di efficacia delle operazioni di soccorso in caso di calamità in tutto il territorio nazionale, affrontando le particolari sfide operative costituite dalle complesse condizioni territoriali e ambientali, dalle coste del Mar Mediterraneo alle vette del Monte Olimpo. La scelta degli AW139 conferma la fiducia del governo greco nella tecnologia e nelle capacità degli aeromobili ad ala rotante di Leonardo nel più ampio ambito delle attività di soccorso, aggiungendoli ai due AW109 Trekker già già presenti nel Paese a supporto del servizio sanitario nazionale.

Gli AW139 saranno caratterizzati da un layout della cabina flessibile e modulare in grado di ospitare un massimo di cinque passeggeri e due barelle; questo layout potrà anche essere convertito facilmente e in poco tempo, rendendo possibile trasportare fino a 14 passeggeri per dispiegare rapidamente il team di gestione delle emergenze.

(Ufficio Stampa Leonardo)