News Brevi – 24.05.2024

NUOVA PROMOZIONE FLASH RYANAIR – Ryanair ha lanciato oggi (venerdì 24 maggio) una nuova promozione flash, con voli disponibili a partire da €12,99 per viaggiare nei mesi di maggio e giugno. “Questa promozione a tempo limitato, da venerdì 24 maggio fino a lunedì 27 maggio, offre una selezione imbattibile di destinazioni mozzafiato su tutto il network Ryanair, con tante mete mare, vivaci city break e nuovi orizzonti che aspettano solo di essere scoperti. Quindi, sia che abbiate intenzione di rilassarvi in spiaggia o in piscina o vogliate esplorare una bellissima nuova città, assicuratevi di prenotare su ryanair.com prima che finiscano questi saldi”, afferma Ryanair. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “La promozione flash da 12,99 euro di Ryanair è tornata a grande richiesta, ma solo per un periodo di tempo limitato. Con tariffe così basse, non ci sono davvero scuse per non prenotare un viaggio. Che stiate cercando sole, mare o avventura, lo troverete sicuramente nel network Ryanair di destinazioni per vacanze al sole e in città, tra cui mete famose come Barcellona, Faro, Marsiglia e Milano, nonché nuove idee di viaggio come la Calabria, Dubrovnik, Olbia, Santander e Zante. La promozione flash di Ryanair è disponibili per la prenotazione su ryanair.com fino alla mezzanotte di lunedì 27 maggio”. Prenotazioni entro il 27/05/24 per viaggi tra il 24/05/24 e il 30/06/24.

BOEING: MAGGIOR TRAINING PER MIGLIORARE SAFETY AND QUALITY – Boeing informa: “Alla fine di febbraio, abbiamo sospeso la formazione per i nostri nuovi assunti in Manufacturing and Quality per circa sei settimane, per valutare come avremmo potuto preparare meglio i compagni di squadra. Abbiamo quindi apportato miglioramenti sostanziali al nostro programma di formazione sulla base del feedback dei dipendenti, della FAA, nonché di un’analisi delle migliori pratiche del settore. Ecco alcune delle modifiche che abbiamo apportato per i dipendenti di Commercial Airplanes. Continuano ad essere avviate nuove assunzioni in Manufacturing and Quality nei nostri Foundational Training Centers. Ora, ogni nuovo dipendente riceve da 10 a 14 settimane di formazione sulle competenze di base prima di passare al reparto di produzione, ovvero da una a due settimane in più in media per ogni compagno di squadra. Forniamo più tempo e supporto a chi ne ha bisogno. I nuovi assunti vengono quindi abbinati a un coach sul posto di lavoro o a un formatore tra pari in fabbrica per un structured on-the-job training (SOJT) e non lavoreranno da soli finché non dimostreranno misure di competenza consolidate. I membri del team già presenti nel reparto di produzione prima di questi miglioramenti sono tenuti a sostenere valutazioni di competenza. Stiamo passando a una piattaforma di archiviazione digitale per i nuovi dipendenti. Questo sistema senza supporto cartaceo aiuta i tirocinanti a monitorare e documentare formalmente i propri progressi, consentendo al tempo stesso ai leader di verificare chi è pronto per un particolare lavoro e chi necessita di maggiore attenzione e formazione. Nel nostro Renton Foundational Training Center, abbiamo installato una sezione della fusoliera del 737 affinché i dipendenti possano esercitarsi in varie competenze, tra cui l’installazione del cablaggio e l’identificazione di potenziali difetti”. “Tutti questi cambiamenti insieme stanno costruendo relazioni e una rete di supporto, in modo che i dipendenti siano più in grado di chiedere aiuto, avendo un sistema che li circonda per aiutarli durante il training process”, afferma Kim Pastega, vice president of Commercial Airplane Manufacturing & Safety.

F-35: IL 95th FIGHTER SQUADRON RAGGIUNGE 1.000 FLIGHT HOURS – “Il 95th Fighter Squadron ha raggiunto un traguardo epocale il 14 maggio 2024, quando l’unità ha completato 1.000 ore di volo sull’F-35A Lightning II. Lo squadrone, che è stato attivato nel giugno 2023 e ha ricevuto il primo aereo in agosto, sperava di raggiungere il traguardo in 10 mesi, ma ha completato l’obiettivo sei settimane prima del previsto, dimostrando l’impegno dell’unità nel raggiungere gli obiettivi della strategia di difesa nazionale e rimanere competitivo tra le grandi potenze”, afferma un comunicato di Lockheed Martin – F-35.

KLM: STATEMENT SUL PACCHETO DI MISURE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE – KLM informa: “Abbiamo preso atto della lettera al Parlamento del Ministero delle Infrastrutture e della Gestione Idrica contenente un pacchetto di misure modificato. KLM si impegna a ridurre ulteriormente l’inquinamento acustico per i residenti intorno a Schiphol. Vogliamo continuare a collegare i Paesi Bassi come paese commerciale internazionale con il resto del mondo, in equilibrio con l’ambiente. Ciò è riconosciuto anche dalla nuova coalizione. Nel nostro piano settoriale “Più pulito, più silenzioso, più economico” dimostriamo che possiamo raggiungere l’obiettivo di riduzione del rumore del governo senza ridurre drasticamente il numero dei movimenti di volo a Schiphol. In questa consultazione aggiuntiva vediamo riflessi vari elementi del nostro piano settoriale, ad esempio misure proposte come la differenziazione delle tariffe, tasse aeroportuali più elevate per gli aeromobili rumorosi e il dispiegamento di una nuova flotta più silenziosa. Purtroppo la consultazione prevede anche misure dannose e sproporzionate. Come ad esempio vietare completamente alcuni tipi di aeromobili a partire dal 2025 senza dare al settore il tempo di implementare buone alternative. Ciò ha importanti conseguenze per le nostre operazioni cargo, dove i nuovi aerei più silenziosi sono stati ordinati due anni fa e saranno consegnati nel 2026. Il risultato è un focus sul restringimento invece di un approccio equilibrato alla riduzione dei fastidi. Le conseguenze come le contromisure per le compagnie aeree olandesi all’estero, la fattibilità giuridica e i danni ai Paesi Bassi come paese commerciale vengono ignorate”. “È molto importante che l’approccio equilibrato venga portato a termine con attenzione in conformità con le linee guida europee e che insieme cerchiamo la soluzione migliore che renda giustizia ai residenti di Schiphol e all’importanza dell’aviazione per i Paesi Bassi. Secondo le regole europee, il restringimento non dovrebbe mai diventare un obiettivo a sé stante, dobbiamo continuare a concentrarci sulla riduzione del rumore. KLM sostiene un’attuazione integrata del piano settoriale “Più pulito, più silenzioso, più economico” con il quale l’obiettivo del governo in materia di rumore viene già raggiunto entro il periodo stabilito, senza danni inutili all’aviazione e al nostro clima economico. Studieremo attentamente le misure proposte nella consultazione aggiuntiva e presenteremo le nostre opinioni”, conclude KLM.

DELTA CELEBRA L’AMTY DAY – Delta informa: “Ogni anno, il 24 maggio, il National AMT Day celebra l’impatto che i tecnici della manutenzione hanno sui milioni di viaggiatori che volano ogni giorno. Ogni componente, sistema e struttura di un aereo Delta deve essere mantenuto come qualsiasi altra macchina. Il 24 maggio segna il compleanno del meccanico dei fratelli Wright, Charles E. Taylor, pioniere nel campo della manutenzione degli aerei. L’esperienza che Taylor ha portato ai fratelli Wright è stata determinante e, in Delta, i nostri AMT portano ogni giorno la stessa esperienza ai nostri clienti e agli aerei. In Delta, le persone che svolgono questo lavoro sono TechOps Aviation Maintenance Technicians e questi AMT svolgono un ruolo chiave nel darti il viaggio senza interruzioni che ti aspetti”.

AMERICAN SFRUTTA LA TECNOLOGIA IT PER MIGLIORARE L’ESPERIENZA DI VIAGGIO – Mentre American si prepara ad accogliere oltre 72 milioni di clienti quest’estate, la tecnologia e il team IT dell’azienda stanno svolgendo un ruolo importante nel migliorare l’esperienza del cliente e supportare la resilienza operativa. “Negli ultimi anni, American si è concentrata sulla promozione di una mentalità tecnologica a livello aziendale per creare prodotti digitali leader del settore, per i membri del nostro team e per i clienti”, ha affermato Ganesh Jayaram, Chief Digital and Information Officer, American Airlines. “Questa nuova mentalità non solo guida l’innovazione, ma garantisce anche che le esperienze siano più resilienti ed efficienti”. La mentalità tecnologica viene incanalata in tutta la compagnia aerea, consentendo ai team di reimmaginare soluzioni a problemi sia semplici che complessi utilizzando la tecnologia. Inoltre, l’approccio dell’organizzazione IT alla creazione, alla manutenzione e alla protezione degli strumenti tecnologici di American si è evoluto. Utilizzando metodologie leader del settore, il team IT ha migliorato i processi per mitigare le interruzioni, favorire un ripristino più rapido durante le operazioni irregolari e fornire nuove funzionalità alla app mobile e aa.com, il tutto progettato per rendere più facili i viaggi dei clienti. “Tutto inizia con la responsabilità: ogni membro del team e partner IT è concentrato sulla misurazione dei risultati, sul miglioramento costante e sul raggiungimento dei risultati non solo quest’estate, ma tutto l’anno”, ha concluso Jayaram.

IBERIA CELEBRA L’AMT DAY – Iberia si è unita ancora una volta alla celebrazione dell’Aeronautical Maintenance Technician (AMT) Day. “Questa giornata, che si celebra in commemorazione della nascita di Charles Edward Taylor il 24 maggio 1868, la persona che costruì il motore utilizzato nel 1903 per la propulsione dell’aereo dei fratelli Wright e che diede inizio all’era dell’aviazione moderna, serve a riconoscere l’importante lavoro svolto ogni giorno dagli AMT di tutto il mondo, che hanno il compito di mantenere gli aeromobili nelle migliori condizioni di qualità e manutenzione per garantire la sicurezza a bordo dei voli. Come per l’equipaggio a bordo degli aerei, gli AMT sono stati, e ovviamente continueranno ad essere, una parte centrale dei quasi 100 anni di storia di Iberia nel settore. Oggi Iberia conta più di 2.500 AMT tra i suoi dipendenti. L’organico ha registrato una delle evoluzioni più accelerate degli ultimi mesi, con l’inserimento di quasi 450 professionisti nel team. La rilevanza degli AMT sarà ancora più grande per il futuro, dato che si prevede che la flotta mondiale aumenterà del 28% nei prossimi 10 anni, il che porterà ad un aumento della domanda di circa 33.000 nuove professionalità all’anno. Questa tendenza testimonia anche l’impegno di Iberia nei programmi di formazione professionale, con oltre il 20% dei nuovi assunti provenienti da questo tipo di istruzione”, afferma Iberia. Per celebrare questo anniversario, Iberia ha organizzato un evento presso l’Espacio Iberia, il negozio temporaneo che la compagnia aerea ha aperto sulla Gran Vía di Madrid, per onorare gli oltre 2.500 AMT che fanno parte della compagnia.

NUOVO PARTNER PER ROLLS-ROYCE MOD AND AKUS EXPANSION IN DERBY – Rolls-Royce ha annunciato il leading international infrastructure group Balfour Beatty come non-fissile construction partner per contribuire a realizzare l’espansione del suo sito di Raynesway. Nel giugno dello scorso anno, è stato annunciato che Rolls-Royce avrebbe raddoppiato le dimensioni del suo sito Submarines a Derby per soddisfare la crescita della domanda da parte della Royal Navy e come risultato dell’annuncio AUKUS dello scorso anno. Nel marzo di quest’anno è stato confermato che l’Australia ha impegnato 2,4 miliardi di sterline in dieci anni per il programma britannico SSN-AUKUS.

ROLLS-ROYCE: MTU GAS ENGINE PER LNG TUG – Da metà maggio 2024 nel porto di Singapore è regolarmente operativo JMS Sunshine, il primo LNG tug powered by a hybrid system con mtu gas engines di Rolls-Royce. Rolls-Royce ha fornito due 16-cylinder mtu Series 4000M55RN gas engines e la gas regulating unit (GRU). Gli mtu gas engines sono già ben al di sotto dei valori limite delle attuali linee guida sulle emissioni (come IMO III) senza post-trattamento dei gas di scarico. La massa del particolato è inferiore al limite di rilevamento ed emettono solo piccole quantità di ossidi di azoto.