Loft Dynamics porta la Virtual Reality Flight Simulation Technology agli eVTOL Aircraft

Loft Dynamics, leader globale nella virtual reality (VR) flight simulation technology, ha annunciato la sua espansione oltre gli elicotteri, per includere electric vehicle takeoff and landing (eVTOL) aircraft simulators. “Essendo il primo e unico VR simulator con un’importante approvazione normativa, l’azienda sta sfruttando la sua comprovata tecnologia per sviluppare il suo primo VR eVTOL simulator per Dufour Aerospace, un innovatore leader nella eVTOL flight technology. Entrambe le società hanno svelato la partnership all’evento inaugurale di Loft Dynamics, Loft Fest, che riunisce la comunità aeronautica globale. Hanno condiviso che l’Aero3 VR eVTOL simulator è attualmente in fase di sviluppo e l’ingresso sul mercato è previsto per l’inizio del 2025.

L’espansione di Loft Dynamics arriva in un momento critico nel settore dell’aviazione: la congestione urbana e le preoccupazioni ambientali stanno accelerando la domanda globale di velivoli eVTOL e la domanda di piloti eVTOL. La capacità del settore di formare e ampliare efficacemente una nuova specialized pilot workforce sarà messa a dura prova dalla crescente carenza di piloti. La necessità che i VR simulators migliorino l’accesso all’eVTOL training più sicuro e di altissima qualità non è mai stata così grande”, afferma Loft Dynamics.

“La nostra partnership con Dufour Aerospace rappresenta un grande passo avanti nella formazione di una gamma più ampia di piloti, in un momento in cui gli operatori ne hanno più bisogno. Pone inoltre le basi per l’eventuale certificazione del nostro simulatore eVTOL”, ha affermato Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics. “Abbiamo iniziato con gli elicotteri, che sono estremamente difficili da simulare: la fisica, il movimento e i fattori umani sono più complessi rispetto a tutti gli altri velivoli. Questo è il motivo per cui dimostrare e qualificare la nostra tecnologia nel mercato degli elicotteri, anche oltre quanto imposto a livello normativo, offre un vantaggio significativo nel passaggio agli eVTOL. La nostra 360-degree, 3D view, nonché modelli altamente dettagliati del terreno e del paesaggio urbano e ground effects realistici, rendono la nostra tecnologia trasferibile e incredibilmente preziosa per gli eVTOL. Siamo entusiasti di dare finalmente vita a questa visione con Dufour, un’azienda all’avanguardia nella advanced air mobility technology efficiente e sostenibile”.

“Il Dufour Aerospace tilt-wing Aero3 eVTOL è progettato per offrire la versatilità di un elicottero con l’efficienza e la velocità di un aereo. L’Aero3 sarà un aeromobile ideale per emergency medical services che richiedono la capacità di atterrare in tutti i tipi di ambienti e di portare i pazienti agli ospedali più vicini il più rapidamente possibile. Servirà anche come un’efficace alternativa a basso costo per gli operatori negli urban, regional and private transportation markets, da air taxi services a VIP transport and deliveries.

Il fondatore e CEO di Dufour, Thomas Pfammatter, è un Air Zermatt helicopter rescue pilot che ha effettuato oltre 4.500 missioni e ha una vasta esperienza con il Loft Dynamics VR flight simulation training device che descrive come “di gran lunga il simulatore più realistico su cui abbia mai volato”. Mentre Dufour sviluppa l’Aero3, Pfammatter osserva che la simulator technology di Loft Dynamics consentirà all’azienda di creare una pilot interface con “velocità ed efficienza in termini di costi senza precedenti”. Dato il ruolo fondamentale che gli eVTOL svolgeranno nel futuro dell’aviazione, questa partnership posiziona Loft Dynamics in prima linea nella flight innovation”, prosegue Loft Dynamics.

“Il VR approach è senza dubbio superiore tra le extended reality training solutions ed è fondamentale quando sviluppiamo una man-machine interface per Aero3”, ha affermato Pfammatter. “Consente ai piloti di integrare nuovi concetti in modo rapido ed efficace, compresi tilt-wing operation, fountain lift e suckdown ground effects a low to zero speeds. Ancora più importante, consente ai nostri piloti di acquisire esperienza in un ambiente sicuro e iperrealistico. Ciò genererà dati preziosi durante lo sviluppo dell’aeromobile”.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: Loft Dynamics – Dufour Aerospace)