I Cessna Citation Latitude e Citation Longitude offriranno nuove funzionalità avioniche avanzate

Textron Aviation ha annunciato i miglioramenti avanzati dell’avionica Garmin G5000 in arrivo sul best-selling mid-size business jet, il Cessna Citation Latitude, e sull’ammiraglia della famiglia Citation, il Citation Longitude. Gli investimenti di Textron Aviation nei popolari business jet, basati sul feedback dei clienti, offriranno maggiori performance e una migliore esperienza ai piloti dei nuovi jet Latitude a partire dal 2025 e dei nuovi jet Longitude nel 2026.

Il Cessna Citation Latitude e il Cessna Citation Longitude sono progettati e prodotti da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.

“I Citation Jet offrono ai clienti prestazioni, produttività e redditività che aprono un nuovo mondo di possibilità nel settore dell’aviazione e del loro business”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president of Global Sales & Flight Operations. “Questi miglioramenti dimostrano il nostro impegno a investire continuamente nei nostri prodotti leggendari, per progettare e offrire la migliore esperienza ai nostri clienti”.

“Se equipaggiati con l’ultima suite avionica Garmin G5000, Latitude e Longitude presenteranno una serie di nuove funzionalità e tecnologie avanzate di Garmin, incluso il Synthetic Vision Guidance System (SVGS) sui primary flight displays, che si accoppia con la Synthetic Vision Technology (SVT) per supportare approach minima fino a 150 piedi (46 m). SVGS fornisce una rappresentazione continua e geospazialmente corretta della topografia della scena esterna, compresi gli ostacoli, aumentata dalla visualizzazione della pista.

I miglioramenti di SVT includono una 3D exocentric view del SafeTaxi® airport environment, per favorire la situational awareness durante il rullaggio. SVT mostra anche 3D building footprints, inclusi hangar, terminal e torri, vie di rullaggio, piazzali, segnaletica e altro, per contribuire a ridurre le runway incursions, fornendo indicazioni durante il rullaggio negli aeroporti contenuti nel database SafeTaxi. I miglioramenti supportano anche la situational awareness del pilota aumentando la chiarezza topografica, rendendo più nitidi i confini dell’acqua e del terreno, migliorando la visualizzazione di ostacoli e linee elettriche e migliorando la rappresentazione della segnaletica della pista e dell’aeroporto. SVT introduce per la prima volta punti di vista multipli e si integra con la nuova funzionalità Taxiway Routing che fornisce chiarezza durante le operazioni di terra, in particolare negli aeroporti grandi, sconosciuti e complessi in condizioni di scarsa visibilità”, afferma Textron Aviation.

“Latitude e Longitude possono utilizzare la funzionalità ADS-B In standard per Cockpit Display of Traffic Information (CDTI) Assisted Visual Separation (CAVS). Il CAVS aumenta la traffic awareness dei piloti e li aiuta a mantenere la separazione dagli aerei precedenti dotati di ADS-B durante gli avvicinamenti visivi all’atterraggio. SURF IA utilizza anche i dati ADS-B per fornire avvisi quando si tenta un decollo o un atterraggio su una pista occupata.

Per le regioni idonee, GDL 60 Datalink offre opzioni di connettività e scambio dati a larghezza di banda elevata, comprese reti Bluetooth, Wi-Fi e LTE. Il GDL 60 offre la possibilità di completare automatic wireless database downloads tramite connessioni di rete mentre l’aereo è spento. Inoltre, i miglioramenti al GDL 69A consentono alla suite Garmin G5000 di accedere a più prodotti SiriusXM Weather.

I jet Cessna Citation sono strumenti versatili e affidabili che consentono ai clienti di compiere un’ampia gamma di missioni. Il Citation Latitude è stato il world’s most-delivered midsize business jet per otto anni consecutivi e si è rivelato un successo tra i clienti grazie alla sua affidabilità, versatilità e autonomia impressionante. Il Citation Longitude è progettato in egual misura attorno all’esperienza del pilota, al comfort dei passeggeri e alle prestazioni complessive, offrendo un aereo che è all’altezza della sua designazione di ammiraglia della Citation family of business jets”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire -Textron Aviation)