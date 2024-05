Pratt & Whitney Canada avvia la costruzione della sua nuova struttura a Casablanca

Pratt & Whitney Canada, un’azienda RTX, ha ospitato la cerimonia di avvio della realizzazione del nuovo impianto di produzione dell’azienda – Pratt & Whitney Maroc (PWM) – che produrrà detailed static and structural machined parts per i motori aeronautici dell’azienda, incluso il PT6. L’evento si è svolto alla presenza del Minister of Industry and Trade of Morocco, Ryad Mezzour, dei dirigenti di Pratt & Whitney Canada e dei funzionari delle imprese locali.

“Oggi assistiamo al completamento di questo grande progetto di Pratt & Whitney con la posa della prima pietra. La decisione del colosso di investire in Marocco dimostra ancora una volta la fiducia degli investitori nella piattaforma industriale marocchina e nella sua competitività”, ha affermato Ryad Mezzour, Minister of Industry and Trade of Morocco. “Questo importante progetto rientra nel percorso di potenziamento della base aeronautica marocchina integrando un’attività all’avanguardia, innovativa e tecnologicamente impegnativa”.

“Abbiamo selezionato il Marocco dopo un attento lavoro di benchmarking globale che ha evidenziato il crescente hub di Casablanca di aziende aerospaziali, tra cui Collins Aerospace di RTX”, ha affermato Maria Della Posta, president, Pratt & Whitney Canada. “Dall’annuncio di questo significativo investimento, meno di un anno fa, Pratt & Whitney Morocco ha compiuto rapidi progressi nell’assumere un gruppo iniziale di dipendenti locali e nel lavorare a stretto contatto con le scuole, le agenzie e la comunità imprenditoriale locali per raggiungere il nostro obiettivo di essere pienamente operativi l’anno prossimo”.

Ad oggi, la società ha avviato l’assunzione di dipendenti con il supporto dell’Institut des Métiers de l’Aéronautique (IMA). Inoltre, Pratt & Whitney Canada ha completato con successo l’installazione dell’80% delle principali macchine nel sito temporaneo di Midparc per supportare le attività di sviluppo.

“Siamo lieti di accogliere Pratt & Whitney a Midparc, l’hub aerospaziale di Casablanca sviluppato da Caisse de Dépôt et de Gestion. La presenza in Marocco di uno dei principali attori mondiali del settore è un ulteriore riconoscimento del fatto che la base aerospaziale marocchina è ormai un must, alle porte dell’Europa, grazie alla sua competitività e qualità. Riconosce inoltre la qualità di Midparc e l’importanza del suo modello di business”, ha affermato Hamid Benbrahim El Andaloussi, Presidente di Midparc.

PWM è stato costruito con principi operativi snelli per promuovere l’efficienza, migliorare la qualità e ridurre la complessità e i costi. Incorporerà inoltre pratiche ambientali avanzate, un valore fondamentale per l’azienda. Una volta operativo, PWM integrerà gli attuali siti di produzione e la supply chain di Pratt & Whitney Canada e aiuterà a garantire la fornitura di componenti per soddisfare la forte domanda globale dei clienti. Parti e componenti lavorati in modo dettagliato supporteranno una varietà di famiglie di motori dell’azienda, integrando le strutture e i fornitori esistenti di Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)