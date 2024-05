Textron Aviation: production rollout del 400° Cessna Citation Latitude

Textron Aviation ha annunciato che il 400° business jet Cessna Citation Latitude ha terminato la produzione presso lo stabilimento dell’azienda a Wichita, Kansas. La sua consegna è prevista entro la fine dell’anno. I dipendenti hanno riconosciuto il traguardo con una celebrazione speciale presso la sede dell’azienda a Wichita.

Il Cessna Citation Latitude midsize business jet è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.

“Il Citation Latitude ha ridefinito le prestazioni dell’aeromobile, l’efficienza e l’esperienza in cabina”, ha affermato Todd McKee, senior vice president, Integrated Supply Chain. “Grazie alla dedizione e all’abilità del nostro team, innoviamo e miglioriamo continuamente il design e la struttura dei design and manufacturing process per i Citation jets, offrendo ai nostri clienti performance, produttività e redditività senza pari. Con lo sguardo rivolto al futuro, ci impegniamo a investire costantemente in ricerca e sviluppo per continuare a ispirare il viaggio del volo”.

“Certificato nel 2015, il Citation Latitude è stato il world’s most-delivered midsize business jet per otto anni consecutivi e si è rivelato un successo tra i clienti grazie alla sua affidabilità, alla versatilità e all’impressionante autonomia di 2.700 miglia nautiche. L’assemblaggio del Citation Latitude presenta una varietà di progressi tecnologici tra cui l’uso di robotica automatizzata, monolithic machined structures e ergonomically friendly tooling stations, con conseguente precisione dettagliata durante tutto il processo di costruzione. Attraverso questi progressi, i clienti beneficiano della massima qualità, di straordinari intervalli di manutenzione e di tempi di fermo degli aerei limitati.

Con una flat floor cabin e ampio spazio per nove passeggeri, l’aereo può volare senza scalo tra destinazioni come Los Angeles e New York o Ginevra e Riyadh. Il Citation Latitude rappresenta la scelta preferita dai clienti per un’ampia gamma di operazioni, tra cui corporations, charter, personal travel, air ambulance, ISR, utility transport, aerial survey, flight inspection, training e numerose altre specialized missions”, conclude Textron Aviation.

