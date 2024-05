Embraer partecipa a GADLEX 2024

Embraer torna a GADLEX 2024, dal 29 al 30 maggio, a Gumi City, nella provincia di Gyeongsangbuk-do in Corea del Sud, dove l’azienda esporrà prodotti e soluzioni aeronautiche di tutte le sue unità aziendali, tra cui commercial aviation e defence & security.

Embraer ha un memorandum d’intesa esistente con la provincia di Gyeongsangbuk-do per promuovere la collaborazione su questioni chiave legate all’aviazione. Nel marzo di quest’anno, Embraer ha condiviso la sua esperienza in un seminario educativo incentrato sull’aviazione per studenti universitari provenienti da tutta la provincia del Nord Gyeongsang presso l’Università di Kyungwoon. Questa iniziativa aveva lo scopo di sviluppare talenti nel settore aeronautico locale.

Inoltre, gli studenti che hanno ottenuto i risultati migliori dal suddetto seminario avranno l’opportunità di intraprendere un percorso formativo in loco presso la sede centrale di Embraer in Brasile nell’agosto di quest’anno.

Embraer ha una presenza crescente in Corea del Sud.

L’E190-E2 di Embraer ha dimostrato di avere le capacità tecniche per supportare l’obiettivo nazionale della Corea di intra-country connectivity, insieme alla connettività internazionale. L’aereo ha un’autonomia tale da servire rotte fino a sette ore, insieme alla comprovata capacità per short runway performance.

L’Embraer C-390 Millennium multi-mission tactical transport aircraft è stato selezionato dalla Defense Acquisition Program Administration (DAPA) della Corea del Sud per fornire alla Republic of Korea Air Force (ROKAF) nuovi aerei da trasporto militare.

Inoltre, il Praetor 600, rinomato per le sue eccezionali prestazioni e versatilità, è stato consegnato al Flight Inspection Center (FIC) della Corea del Sud alla fine del 2023.

Nell’aprile di quest’anno, la società sorella di Embraer, Eve Air Mobility, ha nominato Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI), come fornitore per i Pylons dei suoi electric vertical takeoff and landing aircraft. I Pylons sono un componente chiave dell’airframe e forniscono il supporto per le electric power units dell’aereo e gli otto lift propellers.

Embraer è impegnata nello sviluppo di prodotti, soluzioni e tecnologie per contribuire all’obiettivo del settore aeronautico di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. Embraer mira a diventare carbon neutral entro il 2040 e raggiungere una crescita carbon neutral a partire dal 2022. Prevede di implementare il 25% di SAF elle sue attività entro il 2040 e fonti energetiche rinnovabili al 100% entro il 2030.

