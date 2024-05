Aeronautica Militare: firmato accordo per l’addestramento di piloti militari olandesi in Italia

Venerdì 24 maggio il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, e il Capo di Stato Maggiore della Royal Netherlands Air Force, Lieutenant General André Steur, hanno firmato a distanza, con un collegamento tra gli uffici dei due Generali, in Italia e nei Paesi Bassi, un importante accordo tecnico che prevede l’invio di piloti militari olandesi ai corsi di addestramento al volo in Italia presso il 61° Stormo, sia di livello basico (le Fasi 2 e 3 dell’iter addestrativo), presso la base di Galatina, sia di livello avanzato (Fase 4) presso il 212° Gruppo IFTS (International Flight Training School), sulla base di Decimomannu.

L’accordo prevede un inserimento progressivo, nei prossimi anni, di allievi piloti e istruttori di volo della Royal Netherlands Air Force, distribuiti nell’arco di un decennio, per un totale di oltre cento allievi e una decina di piloti istruttori. Anche i Paesi Bassi entrano dunque a far parte del crescente gruppo di Paesi che negli ultimi anni hanno scelto di addestrare i propri piloti militari in Italia, in virtù dell’eccellente offerta formativa dell’Aeronautica Militare, sia presso la base di Galatina che presso l’IFTS di Decimomannu: Austria, Canada, Germania, Giappone, Qatar, Singapore, Regno Unito, Arabia Saudita, Svezia e Kuwait.

“Sono davvero molto contento di firmare questo accordo, che testimonia ancora una volta la forza della cooperazione tra Paesi alleati”, ha dichiarato il Generale Goretti a margine della firma. “Sono particolarmente soddisfatto di poter dare spazio, nell’ambito dei nostri programmi di addestramento, ad altre nazioni europee. Ritengo che per aumentare la nostra capacità di cooperazione dobbiamo agire insieme in ogni campo, con particolare attenzione all’addestramento, che è basilare e propedeutico per ogni altra attività”.

La sottoscrizione dell’intesa è necessaria per fornire una cornice normativa, amministrativa e procedurale per inquadrare tutte le attività relative alla fornitura di training al personale della RNLAF. L’Intesa contribuisce a confermare il livello di eccellenza mondiale raggiunto dalla Forza Armata in tale settore ed è un ulteriore significativo consolidamento della cooperazione con uno degli Stati membri fondatori della NATO e di interesse strategico per la Difesa.

L’International Flight Training School nasce dalla collaborazione strategica tra l’Aeronautica Militare e Leonardo S.p.A. per la realizzazione di un centro avanzato di addestramento al volo destinato a costituire un punto di riferimento internazionale nell’addestramento dei piloti militari a partire dalla Fase IV (Advanced/Lead-In to Fighter Training). L’IFTS si avvale di un syllabus modulare, molto versatile, imperniato sull’innovativo T-346A Integrated Training System, sistema particolarmente efficace per la formazione di piloti destinati ad un’ampia gamma di caccia delle ultime generazioni, tra cui gli F-35, gli Eurofighter e i Gripen.

Questo vero e proprio Air Campus è in grado di ospitare allievi e personale tecnico, dotata anche di aree ricreative, mensa, impianti sportivi, infrastrutture logistico-manutentive capaci di gestire una flotta di 22 velivoli T-346A. Un intero edificio, inoltre, è dedicato all’avanzatissimo Ground Based Training System (GBTS), un moderno sistema di addestramento basato su sistemi di simulazione di ultima generazione.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)