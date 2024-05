Collins Aerospace presenta il suo Helix™ next-generation main cabin seat

Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha presentato il suo Helix™ main cabin seat per narrow body aircraft all’Aircraft Interiors Expo 2024. Helix è progettato in modo intelligente per ridurre il peso rispetto alle generazioni precedenti di economy class seats, pur mantenendo il comfort ergonomico e migliorando lo spazio abitativo, senza influire sulla densità della cabina.

“I sedili Helix sono stati sviluppati tenendo a mente tre pilastri chiave: comfort, affidabilità e sostenibilità”, ha affermato Christophe Blanc, vice president and general manager of Aircraft Seating at Collins Aerospace. “Il design contemporaneo aumenta il passenger living space e l’under seat stowage, mentre lo schienale è ottimizzato per ospitare un maggior numero di integrated inflight entertainment (IFE) solutions, literature pockets e full-sized meal trays”.

Gli high strength-to-weight composite materials e il design avanzato consentono un risparmio di peso definitivo rispetto a sedili simili di economy class, riducendo il peso complessivo del velivolo, il consumo di carburante associato e le emissioni di carbonio.

Il frame design ripensato non solo ottimizza i passenger seat back angles per un comfort più duraturo, ma migliora anche la cushion integration, migliorando l’ergonomia, la longevità del prodotto e la coerenza tra cabine e flotte.

Collins è attualmente impegnata con un certo numero di clienti di compagnie aeree per introdurre l’Helix main cabin seat nelle loro narrowbody fleets.

Collins Aerospace vince il prestigioso Crystal Cabin Award per la STARLight™ structural technology

Collins Aerospace, un’azienda RTX, è stata nominata vincitrice del Crystal Cabin Award 2024 per la sua STARLight™ structural technology. Il Crystal Cabin Award è l’unico premio internazionale per l’eccellenza in aircraft interior innovation.

Posizionandosi al primo posto nella Material and Components category, le STARLight structures di Collins sono ultra-lightweight, strong and sustainable composite structures che possono facilmente integrarsi in molti spazi interni della cabina, inclusi seats, galleys, lavatories, interior linings e altro ancora.

Advanced composite designs tools, automated manufacturing techniques e l’uso di materiali rinnovabili danno come risultato architetture più sottili e leggere rispetto ai tradizionali honeycomb panels. Le monolithic structures hanno rinforzi che si adattano alla forma e alla curvatura della struttura finale, fornendo maggiore resistenza, affidabilità e integrità al prodotto finale.

“L’innovazione e la ricerca incessante dello sviluppo e dell’integrazione tecnologica non sono solo fondamentali per tutto ciò che facciamo, ma sono fondamentali per il servizio che Collins offre alla nostra base di clienti globale”, ha affermato Rebecca Stoner, vice president of engineering at Collins Aerospace. “Il riconoscimento delle STARLight structures come vincitrici del Crystal Cabin Award è un’incredibile testimonianza del team Collins e di come qualcosa di semplice come lo sviluppo e l’ottimizzazione dei materiali possa avere un impatto enorme su manufacturing, cabin integration and aircraft operations”.

Le advanced machining techniques utilizzate dalle tecnologie STARLight eliminano la necessità di pre-preg fabric, adesivi e incollaggi nel processo di assemblaggio del materiale, non solo eliminando il peso strutturale ma portando anche a una significativa riduzione degli sprechi di materiale e dei processi ad alta intensità energetica nella produzione.

Collins è stato nominato finalista per altri due Crystal Cabin Awards 2024, tra cui l’ARISE™ intelligent comfort system e l’ADAPT™ digital flight experience control.

(Ufficio Stampa Collins Aerospace – Photo Credits: Collins Aerospace)