easyJet: sconti al 15% su 100.000 biglietti per volare da e per l’Italia

easyJet informa: “easyJet annuncia oggi una promozione flash valida a partire da oggi fino al 3 giugno 2024, mettendo a disposizione 100.000 posti a tariffe scontate al 15% per volare in Italia o in Europa tra il 5 giugno e il 30 settembre 2024: un’occasione perfetta per chi è ancora alla ricerca della meta ideale per trascorrere le ormai vicinissime vacanze estive.

Come non approfittare delle tariffe vantaggiose offerte da easyJet per assicurarsi giorni di puro relax in riva al mare? O ancora, per partire alla scoperta delle più belle capitali europee?”.

“Da Malpensa, ad esempio, è il momento ideale per pianificare il prossimo viaggio alla volta di Tenerife, La Coruña, Marrakech, ma anche delle isole Baleari o della splendida Lampedusa, per citare solo alcune delle possibili opzioni. Allo stesso modo, Napoli può diventare l’aeroporto di partenza di una meravigliosa vacanza estiva alla scoperta delle perle croate Spalato o Dubrovnik – quest’ultima raggiungibile anche dal Marco Polo di Venezia – o delle calde Rodi, Minorca, Corfù o Cefalonia.

Per chi invece preferisce rimanere entro i confini italiani, sono tantissime le destinazioni raggiungibili dalle tre basi di easyJet nel Bel Paese per avere un assaggio di Sardegna o Sicilia volando a Cagliari o Olbia, oppure a Catania o Palermo a tariffe davvero imperdibili.

La promozione è già attiva su tutti i canali di vendita easyJet – app, sito e GDS – fino alle ore 9 del 3 giugno”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)