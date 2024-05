TAP: riconoscimento agli agenti di viaggio che promuovono al meglio il vettore e il Portogallo

TAP ha voluto premiare gli agenti di viaggio che si sono maggiormente distinti nella vendita di biglietti del vettore nei principali mercati in cui opera nel corso della tradizionale cerimonia dei TAP Awards, che si è tenuta il 23 maggio a Quinta da Pimenteira, vicino a Lisbona.

“L’evento, presieduto dal Presidente e CEO di TAP, Luís Rodrigues, ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore del Turismo e dei Viaggi provenienti da Portogallo, Brasile, Stati Uniti e dai principali mercati europei. L’attore portoghese e ambasciatore TAP Ricardo Pereira è stato il maestro di cerimonie della serata, che si è conclusa con un’esibizione musicale della cantante di fado portoghese Cuca Roseta.

I TAP Awards sono stati assegnati agli Agenti di Viaggio che si sono maggiormente distinti nel 2023 per il volume di vendite realizzate sui voli TAP, che ha così rafforzato il riconoscimento dell’importanza dei propri partner commerciali privilegiati nello sviluppo dell’attività e nel potenziamento dell’industria dei viaggi e del turismo e del contributo che questi danno al consolidamento delle vendite e della sostenibilità del vettore”, afferma TAP Air Portugal.

“Per l’Italia, i riconoscimenti sono stati assegnati a Gattinoni, in qualità di Top Seller, e a Welcome Travel Group, in qualità di Top Seller Business Class.

TAP desidera esprimere la propria gratitudine e riconoscimento a tutti gli agenti di viaggio che continuano a essere dei partner fondamentali per la crescita e il successo della compagnia aerea”, prosegue TAP Air Portugal.

“TAP Air Portugal è la compagnia aerea portoghese leader di mercato e dal 2005 è membro di Star Alliance. Operativa dal 1945, TAP Air Portugal ha il proprio hub a Lisbona, un punto di snodo privilegiato da e per l’Europa, all’incrocio con l’Africa e le Americhe.

TAP è classificata da Airline Ratings fra le 25 compagnie aeree più sicure al mondo.

TAP Air Portugal è stata riconosciuta e premiata come Compagnia aerea leader in Europa per l’Africa e Compagnia aerea leader in Europa per il Sud America dai World Travel Awards nel 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024″, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)