EBACE 2024: Leonardo rafforza il suo ruolo nel mercato elicotteristico VIP-Corporate

Leonardo e alcuni importanti partner nel campo del trasporto passeggeri in Europa e Asia hanno annunciato ulteriori progressi nell’introduzione di tecnologie e capacità nel settore elicotteristico al fine di fornire il miglior servizio e ancora più elevati livelli di sicurezza nei propri mercati e soddisfare nuovi requisiti. Gli annunci sono stati fatti nel corso del salone EBACE 2024 a Ginevra (28-30 maggio).

“Léman Aviation e Sloane diventano distributori ufficiali per l’elicottero monomotore di prossima generazione AW09. A febbraio Sloane e Leonardo avevano annunciato un ulteriore rafforzamento della loro collaborazione sul mercato elicotteristico commerciale nel Regno Unito e in Irlanda, risalente al 1995, con la firma di contratti preliminari per nove AW09 e portando così al successo il nuovo modello anche in questi paesi. Sloane ha osservato con attenzione lo sviluppo e i progressi del nuovo elicottero monomotore in anni recenti ed è convinta che diventerà il punto di riferimento nella sua categoria, integrando l’offerta attualmente basata su altri modelli di elicotteri leggeri di Leonardo.

Basata in Svizzera e Francia con una forte presenza a Montecarlo e nella zona della Riviera Francese dove fornisce servizi con i più alti standard dell’industria di settore a livello internazionale, Léman Aviation aveva firmato contratti preliminari per dieci AW09 alla fine del 2023. Questo accordo ha esteso all’Europa il successo commerciale del nuovo modello a seguito degli annunci di collaborazioni e accordi di distribuzione già effettuati in Nord America, in America Latina e Asia lo scorso anno, alcuni dei quali trasformatisi in ordini effettuati da operatori. Al nuovo accordo di distribuzione con Léman Aviation segue ora l’ordine per un elicottero da un cliente privato che lo impiegherà per compiti di trasporto passeggeri in Francia, diventando il cliente di lancio del nuovo modello nel paese”, afferma Leonardo.

“Inoltre, Leonardo e Blueberry Aviation, società privata leader nella fornitura di un’ampia gamma di servizi agli operatori, ai proprietari, al settore finanziario e di investimento nel campo dell’ala fissa e dell’ala rotante, stanno valutando di estendere la loro collaborazione in Europea Centrale e Meridionale per includere l’AW09 nel portafoglio prodotti e raggiungere un accordo di distribuzione in queste aree geografiche.

Durante il salone EBACE, Universal Vulkaan Aviation Pte Limited, divenuta distributore di Leonardo per il mercato elicotteristico civile indiano a inizio anno, ha firmato contratti preliminari per cinque AW09, accrescendo il successo del nuovo elicottero monomotore in Asia. Inoltre, la società indiana ha firmato un contratto per tre elicotteri (un AW109, un AW169 e un AW139) con consegne attese nel 2025 e nel 2026. Quest’ordine fa parte di un accordo quadro che prevede l’acquisto di dieci elicotteri di vario tipo nel corso dei prossimi tre anni. La collaborazione dimostra l’impegno dei partner nel fornire soluzioni allo stato dell’arte per rispondere alle nuove esigenze del mercato indiano, tenendo conto della rapida crescita del settore civile nel paese e la domanda crescente per soluzioni di trasporto affidabili”, prosegue Leonardo.

Stefano Villanti, SVP Marketing & Sales, Leonardo Helicopters, ha dichiarato: “I risultati ottenuti e il dialogo in corso a EBACE, che ha contribuito a portare a questi molteplici annunci, dimostrano una volta di più la nostra crescente competitività nel mercato VIP-Corporate, non solo nel segmento degli elicotteri bimotore ma anche tenendo conto dell’interesse sempre più comcreto verso il monomotore AW09. Questo significa che stiamo estendendo efficacemente la nostra offerta ad un gruppo più ampio e variegato di utenti finali e fornitori di servizi, per modello e per area geografica, e lo stiamo facendo con grande continuità. Siamo estremamente felici dei segnali che vediamo e del livello di accoglienza ottenuto dalla nostra tecnologia moderna, sicura e sempre più sostenibile così come dal nostro brand esclusivo Agusta”.

“L’AW09 continua ad ottenere una risposta molto positiva da tutte le geografie tenendo conto dei progressi nello sviluppo del programma. Gli operatori del settore accolgono con favore l’AW09 grazie alle sue straordinarie caratteristiche e capacità multiruolo che rappresentano un’evoluzione significativa rispetto a prodotti esistenti nella sua categoria. L’AW09 si integra perfettamente nella gamma prodotti di Leonardo in rappresentanza del segmento dei monomotore, introducendo un design totalmente nuovo per sostenere la competitivà di lungo periodo in questa categoria di peso. Inoltre, progettato come vero e proprio elicottero digitale e per essere connesso dal primo giorno di attività operativa, l’AW09 consentirà la trasmissione, la raccolta e l’analisi dei dati per il supporto tecnico, la manutenzione programmata e capacità in termini di efficienza del volo e sicurezza senza pari nel mercato degli elicotteri monomotore. Il numero complessivo dei contratti preliminari per l’AW09 supera oggi le 100 unità e continua a crescere.

Il recente ingresso dell’AW09 nella gamma di modelli in configurazione VIP-corporate sotto il brand Agusta si traduce in ulteriori benefici in questo segmento di mercato attraverso la combinazione di caratteristiche superiori proprie del nuovo elicottero in termini di spazio e modularità della cabina e tecnologia con i tratti distintivi di customizzazione, confort, esperienza di volo per i passeggeri e servizi del brand Agusta. Un mock-up in scala 1:1 dell’elicottero in tale configurazione è esposto sullo stand di Leonardo al salone EBACE in Svizzera, suscitando grande interesse tra i partecipanti grazie alle caratteristiche di spazio in cabina, modularità, ergonomia e dimensioni esterne contenute”, conclude Leonardo.

Leonardo lancia nuove localised maintenance service capabilities nel Regno Unito mentre la commercial and VIP-Corporate helicopter fleet cresce ulteriormente

Leonardo continua ad espandere il livello di prossimità del servizio e le capacità nel mercato degli elicotteri lanciando nuovi progetti nel Regno Unito attraverso una partnership a lungo termine con Aldenham Aviation Ltd.

“A partire da un edificio e un’infrastruttura esistenti presso il London Elstree Aerodrome, le operazioni mirano alla Part 145 maintenance capabilities che saranno operative entro l’autunno di quest’anno.

Ulteriori progetti pianificati con Aldenham Aviation Ltd. aumenteranno questa capacità, completando la rete di servizi esistente e aumentando l’efficienza insieme ai partner regionali. La nuova capacità agirà in stretto coordinamento con il Leonardo Belgium S.A. Logistics Centre, supportando la crescente domanda di elicotteri commerciali Leonardo nel Regno Unito e in Irlanda, in particolare nel VIP-Corporate market, dove Leonardo è il principale OEM. La struttura fornirà OEM-quality support services, compresi gli ultimi sviluppi tecnologici successivi all’introduzione del brand Agusta, basati su soluzioni esclusive e su misura per i clienti, appositamente progettate attorno alle esigenze dei passenger transport operators”, afferma Leonardo.

“Oltre 175 elicotteri, tra cui AW109, AW169, AW139 e AW189, sono in servizio nella regione per passenger transport, offshore transport and public services, e seguirà il next generation AW09 single engine, contribuendo a un’ulteriore espansione della flotta di Leonardo. Leonardo è quindi impegnata a garantire una reattività e una qualità del servizio ancora maggiori, fornendo supporto tecnico e manutentivo in linea con l’evoluzione delle esigenze del mercato.

Di proprietà e gestito da Aldenham Aviation Ltd., il London Elstree Aerodrome è idealmente posizionato per servire Londra e la regione del sud-est, data l’elevata e crescente densità di helicopter operations in questa parte dell’Inghilterra. Con un tempo di viaggio per Londra pari a 8 minuti in elicottero, l’aerodromo accoglie tutte le general aviation and rotary activity, con dedicated ground handlers and Flight Information Service Operators, rifornimento di carburante 24 ore su 24, aircraft maintenance, hangarage space e diversi active flying schools and aviation business”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)