News Brevi – 29.05.2024

LE TECNOLOGIE DI LEONARDO A BORDO DELLA MISSIONE EarthCARE – Comprendere meglio la relazione fra nuvole, aerosol e radiazioni, e i loro effetti combinati sul sistema climatico e della Terra. È l’obiettivo della missione EarthCARE dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA), il cui lancio è avvenuto dalla base aeronautica di Vandenberg (California) alle 00:20 CEST (28 maggio, 15:20 ora locale) del 29 maggio (leggi anche qui). Leonardo ha fornito il proprio contributo tecnologico per la missione, grazie anche al supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). In questo contesto, Leonardo ha realizzato alcune delle tecnologie che andranno in orbita a bordo della missione dell’ESA. Un esempio è il trasmettitore laser per lo strumento ATLID, sviluppato nei siti di Pomezia (RM) e Campi Bisenzio (FI). Composto da circa ottanta elementi ottici, progettati per rimanere perfettamente allineati anche durante le estreme condizioni ambientali di vibrazioni durante il lancio e di assenza di gravità e basse temperature in orbita, contribuirà a raccogliere dati sulle particelle degli aerosol e delle nubi. Dallo Spazio, il laser è in grado di osservare nell’atmosfera particelle di dimensioni inferiori a un millesimo di millimetro, trenta volte più piccole dello spessore di un capello. Per riuscirci, il trasmettitore emette nell’ultravioletto circa tremila brevissimi impulsi al minuto. Questi vengono “riflessi” dagli aerosol (quali sottili particelle solide, goccioline liquide sospese nell’aria o in altro gas) o dalle nubi sottili, in modo da generare un segnale di ritorno contenente le informazioni sulla distanza e sulla tipologia delle particelle osservate, successivamente analizzate dal ricevitore dello strumento ATLID. Nello stabilimento di Nerviano (MI) sono realizzati i pannelli fotovoltaici per EarthCARE, realizzati con una speciale vernice bianca per poter resistere ai fenomeni erosivi tipici dell’orbita della missione (circa 390km). Il satellite è composto da una sola ala di undici metri, con cinque pannelli per un totale di oltre 5.500 celle, in grado di erogare fino a 5kW, pari al fabbisogno di due piccoli appartamenti. A Campi Bisenzio, è stato poi costruito un sensore che si attiva solo in caso di necessità e utilizza il Sole come riferimento per orientare il satellite. Anche lo strumento “Cloud Profiling Radar (CPR)” della JAXA ha a bordo tecnologia Leonardo. Nasce, infatti, a Nerviano il trasmettitore (“High Power Transmitter” – HPT), che amplifica e fornisce all’antenna dello strumento la potenza e il segnale per poter far funzionare il radar. Nel Regno Unito, Thales Alenia Space ha realizzato il radiometro a banda larga (Broad-Band Radiometer – BBR), che si compone di tre telescopi, sofisticati sistemi di calibrazione e rivelatori. Questo dispositivo misurerà il flusso solare riflesso e il flusso termico terrestre, attraverso lo spettro dall’ultravioletto all’infrarosso.

VASU RAJA LASCERA’ AMERICAN AIRLINES A GIUGNO – American Airlines Group Inc. ha annunciato oggi che Vasu Raja, Executive Vice President and Chief Commercial Officer, lascerà la compagnia aerea a giugno. Raja ricopre il ruolo di Chief Commercial Officer di American dall’aprile 2022. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Chief Revenue Officer e Senior Vice President of Network Strategy, dove era responsabile per Network and Alliances. È entrato in American nel 2004 e ha ricoperto diversi ruoli in Sales, Planning and Revenue Management. Oltre alle sue attuali responsabilità, con effetto immediato, Stephen Johnson, Vicepresident and Chief Strategy Officer, assumerà la guida della Commercial organization e contribuirà a guidare la ricerca di un nuovo Chief Commercial Officer.

DAL FONDO SVILUPPO E COESIONE NAZIONALE INGENTI INVESTIMENTI PER L’AEROPORTO DI TRAPANI – Nei giorni scorsi sono stati annunciati gli interventi e i lavori pubblici finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione che vedono assegnare alla Sicilia 6,8 miliardi di euro e di cui una parte, pari a 13 milioni di euro, sarà destinata all’ammodernamento dell’aeroporto di Trapani Birgi. “Siamo nella fase 3.0 di Airgest e questo è il risultato di un anno di preparazione, d’intesa con il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e dell’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. I lavori dovrebbero iniziare già nel 2025”, ha commentato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra. Il presidente Ombra esprime quindi grande soddisfazione: “Gli ultimi investimenti importanti risalgono alla mia passata presidenza negli anni 2007 e 2008. L’ulteriore crescita dell’aeroporto di Birgi sarà legata alla stazione ferroviaria che sorgerà di fronte al terminal ma per quello si attendono gli investimenti e i tempi di Ferrovie dello Stato Italiane”.

IL CENTRO EUROPEO PER LE PREVISIONI A MEDIO TERMINE IN VISITA AL COMPARTO METEO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Il 21 e 22 maggio, tra Pratica di Mare e Palazzo AM, sede istituzionale della Forza Armata, ha avuto luogo la visita della delegazione del Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine (ECMWF). L’incontro, che si svolge solitamente con cadenza biennale, rientra nel quadro delle visite del Centro agli Stati Membri e con l’obiettivo di informare ciascuno Stato sulle prospettive di sviluppo di ECMWF, di discutere delle problematiche incontrate dai Paesi Membri e di acquisire le richieste degli stessi relativamente a prodotti e servizi rispettivamente messi a punto ed erogati dal Centro stesso. Come da programma, la visita è stata articolata in una prima fase di carattere tecnico, svoltasi presso il Centro Nazionale per la Meteorologia e Climatologia Aerospaziale (CNMCA) di Pratica di Mare il giorno 21, durante la quale il Dott. Umberto Modigliani, Vice Direttore dell’Area Previsioni di ECMWF, la dott.ssa Angela Benedetti, ricercatrice della Sezione Earth System Predictability e la dott.ssa Emma Pidduck, analista senior, hanno fornito un quadro esaustivo dello stato dell’arte e sugli sviluppi futuri della modellistica numerica per le previsioni meteorologiche a breve, media e lunga scadenza. Nel corso dell’incontro è stato dato particolare rilievo allo sviluppo delle previsioni meteorologiche basate su Intelligenza Artificiale che si presenta particolarmente interessante e promettente. Il personale del CNMCA è intervenuto attivamente, mostrando l’utilizzo operativo dei prodotti di ECMWF per tutte le attività di previsione del Centro, nonché riportando anche casi di studio legati principalmente ad eventi di forte impatto sull’Italia, per i quali è stata data rilevanza alle performance dei modelli numerici di ECMWF nei casi specifici. Nella seconda giornata della visita, svoltasi presso lo Stato Maggiore AM il giorno 22 maggio, si sono uniti alla delegazione la Dott.ssa Florence Rabier, Direttrice generale di ECMWF, il Dott. Fabio Venuti, Vice Direttore Generale e il Dott. Matteo Dell’Acqua, responsabile del Data Centre di Bologna. Per l’AM erano presenti una delegazione dell’Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia e del Comando della Squadra Aerea, guidata dal Capo Ufficio Generale AVIAMM, Gen. di Brigata Luca Baione. In occasione del meeting si è proceduto anche alla firma di un accordo tra ECMWF, AM e Difesa Servizi SPA per la gestione delle onerosità derivanti dalla cessione dei dati meteo prodotti dal Centro verso gli utenti. Con la sottoscrizione dell’accordo ECMWF riconosce Difesa Servizi quale soggetto formalmente delegato da AM a cedere a terzi i dati generati da ECMWF e a gestire le diverse componenti dell’onerosità propria dei dati tra produttore del dato (ECMWF) e licenziatario (AM) corrispondendo a ECMWF quanto dovuto con cadenza trimestrale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

17° STORMO INCURSORI: VISITA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA DIFESA PEREGO DI CREMNAGO A FURBARA – Il Sottosegretario di Stato per la Difesa, Onorevole Matteo Perego di Cremnago, accolto dal Generale di Divisione Riccardo Rinaldi, Comandante della 1^ Brigata Aerea per le Operazioni Speciali (BAOS) e dal Colonnello Livio Albano, Comandante del 17° Stormo Incursori, ha visitato lo scorso 22 maggio la base di Furbara ed ha assistito a un evento addestrativo tra le unità del COMOS (Comparto Operazioni Speciali) che ha visto impiegati Incursori del 17° Stormo ed Equipaggi di Volo per Operazioni Speciali (EVOS) ed elicotteri HH-101 del 9° Stormo di Grazzanise. L’Onorevole ha preso parte a tutte le fasi più significative dell’evento addestrativo, focalizzato sulla dimostrazione della capacità di liberazione di un ostaggio da parte degli Incursori del Gruppo Operativo, a partire dal briefing tattico di pianificazione, passando all’inserzione sul target mediante aviolancio con tecnica High Altitude High Opening – High Altitude Low Opening (HAHO-HALO) e navigazione, al tiro di precisione di lunga gittata effettuato dagli operatori sniper, fino appunto alla liberazione dell’ostaggio. L’Onorevole Perego di Cremnago al termine delle attività ha espresso un profondo riconoscimento di stima e il ringraziamento al personale del COMOS, che opera lontano dalla luce dei riflettori ma che con grande professionalità e spirito di sacrifico portano avanti missioni strategiche per il sistema Paese. Ha inoltre espresso riconoscimento all’Aeronautica Militare nel puntare sempre all’eccellenza, alla cura del dettaglio e all’innovazione in ogni sua componente. Il 17° Stormo Incursori ha il compito di selezionare, formare, addestrare ed approntare per l’impiego operativo le Forze Speciali (F.S.) dell’Aeronautica Militare. Ha inoltre il compito di garantire la disponibilità costante di distaccamenti operativi prontamente impiegabili per le Operazioni Speciali (O.S.). Il 9° Stormo, svolge operazioni di Supporto Aereo alle Operazioni Speciali nonché di ricerca e recupero di personale isolato in territorio ostile (cosiddette operazioni di Personnel Recovery), ed intervenendo, in presenza di eventuali feriti, con l’attività di evacuazione sanitaria d’emergenza. Il 9° Stormo di Grazzanise, e gli Incursori del 17° Stormo di Furbara, sono i Reparti che operano in sinergia sotto l’egida della 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali (B.A.O.S.) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

MEDICINA AEROSPAZIALE: A MILANO LA SECONDA EDIZIONE DEL CONVEGNO SCIENTIFICO DEDICATO ALLA FISIOPATOLOGIA DEL VOLO – Mercoledì 15 maggio, presso la “Sala delle Vittorie” del Comando della 1^ Regione Aerea di Milano, si è svolta la seconda edizione del convegno scientifico: “Il Dedalo di Icaro – Percorsi Diagnostici in Medicina Aerospaziale”. Per il secondo anno, l’evento ha radunato i maggiori esperti in medicina aeronautica ed aerospaziale in campo civile e militare, proponendosi come preziosa occasione di confronto per tutti i medici che, in ambito nazionale, si occupano di fisiopatologia del volo atmosferico e spaziale. I lavori sono stati inaugurati con gli indirizzi di saluto del Generale di Squadra Aerea Luigi Del Bene, Comandante della 1^ Regione Aerea, del Generale Ispettore Pietro Perelli, Capo del Corpo Sanitario e del Servizio Sanitario Aeronautico, e del Brigadier Generale Emanuele Garzia, Direttore dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Milano. L’attività è subito entrata nel vivo con la trattazione di tematiche legate al mondo della medicina aeronautica e, nello specifico, alla normativa inerente lo screening del personale di volo civile e militare e della messa in pratica quotidiana della stessa dal punto di vista laboratoristico, psichiatrico e psicologico. Sono state presentate, inoltre, le più recenti novità in ambito cardiologico/aritmologico attraverso lectio magistralis e interventi di docenti universitari, medici specialisti civili e medici provenienti dal Servizio Sanitario dell’AM. Particolarmente apprezzato è stato il taglio tecnico-pratico di alcune relazioni che hanno portato alla espressione di nuovi protocolli diagnostici (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VUELING INVITA AD UN VIAGGIO ENLL’ENOGATRONOMIA IBERICA – Vueling informa: “L’essenza di un territorio è difficile da definirsi a parole, è un misto di emozioni, storie, profumi e sapori: meglio affidarsi quindi a un’esplorazione sensoriale, per scoprirne la straordinaria ricchezza e diversità grazie anche alle tradizioni enogastronomiche, depositarie di saperi allo stesso tempo antichi e attuali. Una terra che da questo punto di vista ha moltissimo da offrire è la Spagna, paese dalle molteplici anime che trovano sostanza ognuna in un piatto diverso: per questo, Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG e che quest’anno festeggia il ventesimo anniversario, invita a partire per un viaggio alla scoperta dell’enogastronomia iberica, facendo tappa nelle città del suo network con comodi collegamenti diretti con l’Italia. Vueling, compagnia del gruppo IAG che quest’anno festeggia i suoi 20 anni di storia, è una compagnia aerea di riferimento in Europa e con un ruolo chiave nei collegamenti in Spagna. È leader nella sua base principale a Barcellona-El Prat e in altri mercati rilevanti in Spagna come Bilbao. È anche leader nel collegamento tra la penisola e le Isole Baleari e Canarie. A livello internazionale sta lavorando per rafforzare la propria presenza in basi come Londra-Gatwick, Parigi-Orly, Amsterdam, Firenze e Roma. Nel 2024, la compagnia dispone di una rete di 250 rotte durante l’anno che collegano 30 paesi. Opera 200.000 voli all’anno e nel 2023 ha trasportato più di 34 milioni di passeggeri”.

DECOLLA LA PARTNERSHIP TRA RYANAIR E KIWI – Ryanair informa: “Dopo l’annuncio della “Approved OTA” partnership lo scorso gennaio, Ryanair ha annunciato oggi che i suoi low fare flights sono ora disponibili per essere prenotati come parte di Kiwi bookings, giusto in tempo per alta stagione delle vacanze estive. Negli ultimi mesi, Ryanair ha firmato “Approved OTA” distribution agreements con sei grandi OTA, inclusa questa partnership con Kiwi, dimostrando come le OTA possono lavorare in modo trasparente con Ryanair a vantaggio dei consumatori”. Parlando da Praga, il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere oggi a Praga con il Kiwi team per lanciare una partnership con i voli Ryanair che ora sono a disposizione dei Kiwi customers per prenotare con totale trasparenza dei prezzi (senza sovrapprezzi o maggiorazioni nascoste) e con accesso diretto alla loro prenotazione attraverso il loro myRyanair account. Con l’alta stagione estiva alle porte, non vediamo l’ora di vedere tanti Kiwi customers soddisfatti a bordo dei nostri voli Ryanair”. Il co-fondatore e CEO di Kiwi.com, Oliver Dlouhý, ha dichiarato: “Non potremmo essere più orgogliosi del fatto che la più grande compagnia aerea in Europa abbia scelto Kiwi.com come primo OTA partner per la prenotazione dei voli, riconoscendo i nostri investimenti nel prodotto e nell’esperienza del cliente. La nostra collaborazione con Ryanair riflette il nostro impegno a stabilire rapporti con le compagnie aeree a vantaggio dei clienti e dei nostri obiettivi commerciali a lungo termine”.

IBERIA GROUP OFFRE 8.000 POSTI PER RECARSI A LONDRA PER LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – Iberia Group aumenterà significativamente la connettività tra Madrid e Londra nei prossimi giorni per assistere al forte incremento della domanda da parte degli appassionati che vogliono assistere alla finale di UEFA Champions League tra il Real Madrid e il Borussia Dortmund, che si terrà nella capitale britannica questo sabato. A tal fine, Iberia Group ha programmato un totale di 73 voli tra Madrid e Londra, per una capacità di 15.000 posti in entrambe le direzioni. Le partenze si concentrano tra il 30 maggio e il 1 giugno, con 34 voli regolari e cinque charter, per un totale di 8.000 posti, mentre la maggior parte dei ritorni avverrà il 2 e 3 giugno, con 29 voli regolari e cinque voli charter. All’operatività abituale si aggiungono 19 voli supplementari, 13 dei quali saranno operati da Iberia e altri sei da Iberia Express, per un totale di oltre 4.000 posti extra. Nello specifico, Iberia offrirà due frequenze regolari aggiuntive il 1 giugno tra Madrid e Londra, prima della partita, e tre il giorno successivo nella direzione opposta. Da parte sua, Iberia Express ha programmato altri due voli, sia di andata che di ritorno, nelle stesse date. Allo stesso modo, Iberia Group ha programmato 10 voli charter aggiuntivi: quattro voli con partenza il 1 giugno e altri quattro con ritorno il 2 giugno operati da Iberia; uno in partenza da Madrid il 31 maggio e un altro in ritorno il 2 giugno, operato da Iberia Express. Tutti questi voli saranno destinati all’aeroporto di Stansted, uno dei cinque che servono la capitale del Regno Unito. Inoltre, per far fronte a questo picco di domanda, Iberia Group ha aumentato la capacità di molti dei suoi voli tra il 31 maggio e il 3 giugno, passando dall’A330 all’A350 nel caso di Iberia e dall’A320 all’A321neo per Iberia Express, mentre l’orario di uno dei voli è stato anticipato per permettere ai tifosi di arrivare in tempo alla partita. Anche un’altra delle compagnie che appartengono a IAG, British Airways, avrà una maggiore capacità tra Madrid e Londra. Ha programmato altri due voli, mentre effettuerà cinque cambi di aeromobile tra il 31 giugno e il 2 giugno, che si tradurranno in più di 650 posti aggiuntivi.

EASA PUBBLICA LE PRIME EASY ACCESS RULES (EAR) FOR U-SPACE – L’EASA ha pubblicato le prime Easy Access Rules (EAR) per U-space (Regulation (EU) 2021/664). L’EAR per l’U-space incorpora il Regulation (EU) 2021/664, ‘U-space Regulation’, che stabilisce un quadro normativo per l’U-space, uno spazio aereo definito da determinate drone geographical zones, il Regulation (EU) 2023/203 sull’information security, e modifica l’U-space Regulation e la ED Decision 2022/022/R con acceptable means of compliance (AMC) and guidance material (GM) per U-space Regulation.

LATAM AIRLINES INCORONA IL VINVITORE DELLA PADEL ELAGUE RAINBOW TOURS – Il 25 maggio si è conclusa la LATAM Airlines Padel League, dopo 6 sfide in diverse città europee. La prima edizione di questo torneo ha visto la partecipazione di oltre 140 agenti di viaggio che si sono sfidati in un entusiasmante campionato di padel dimostrando le proprie capacità e rafforzando la relazione con i colleghi del settore in un ambiente divertente e sano. Questo autentico “festival” del padel è stato sugellato dalla Grand Final a Madrid a cui hanno preso parte le agenzie vincitrici di ciascuna città europea (Madrid, Barcellona, Parigi, Milano, Lisbona e Londra), trasportate da LATAM Airlines. Le agenzie partecipanti sono state: Barcellona: BMC Global; Parigi: Voyageurs du Monde; Milano: BCD Travel; Londra: Rainbow Tours; Lisbona: Globalis; Madrid: Terra Consulting. “Siamo molto orgogliosi di come si sia svolta la prima edizione della LATAM Airlines Padel League, senza dubbio un’iniziativa per rafforzare i legami con i nostri clienti in tutta Europa che continueremo a coltivare. Con questo torneo vogliamo ringraziare i nostri partner per la loro dedizione e supporto”, ha affermato Thibaud Morand, Direttore generale di LATAM Airlines in Europa. Una volta terminata la competizione, le agenzie sono state premiate per la loro partecipazione e Rainbow Tours, l’agenzia vincitrice della Grand Final, ha ricevuto il primo premio: un viaggio in Sud America con LATAM Airlines. LATAM Airlines si augura che la Padel League possa diventare un incontro europeo annuale.

AMERICAN AIRLINES: IT’S COOL TO FLY AMERICAN (ICCTFA) COMPIE 10 ANNI – American Airlines informa: “Quest’anno ricorre il decimo anniversario del programma It’s Cool to Fly American (ICCTFA), un’iniziativa incentrata sulla preparazione dei bambini e delle loro famiglie al viaggio aereo attraverso esperienze di viaggio simulate gestite dall’American’s Abilities Employee Business Resource Group (EBRG). Il programma collabora con la HollyRod Foundation e diverse organizzazioni locali per sensibilizzare e fornire risorse alle famiglie con una persona cara che vive con autismo”. “Conosciamo le sfide che i bambini con autismo possono affrontare nei nostri aeroporti e durante un volo”, ha affermato Julie Rath, Senior Vice President of Airport Operations at American Airlines. “Questo programma non solo aiuta a ridurre l’ansia e a scoprire il divertimento e l’avventura del viaggio, ma aiuta anche i membri del nostro team a comprendere i viaggiatori con bisogni speciali, il che, a sua volta, ci aiuta a promuovere un ambiente più inclusivo per tutti”. Fin dalla sua nascita nel 2014, “It’s Cool to Fly American” ha ospitato più di 8.500 partecipanti provenienti da circa 4.500 famiglie in più di 62 località.

DASSAULT AVIATION PARTNER DEL 90° ANNIVERSARIO DELLA FRENCH AIR AND SPACE FORCE – Dassault Aviation informa: “Fin dall’inizio, Dassault Aviation ha fornito alla French Air and Space Force i mezzi per svolgere le principali missioni assegnatele nel corso del suo sviluppo. Nell’ambito delle cerimonie che celebrano il 90° anniversario della sua creazione, la nostra azienda ha scelto di prendere parte a due grandi eventi: le cerimonie di Versailles del 27 e 28 giugno; l’airshow di Istres del 28 e 29 settembre, incentrato sul 60° anniversario delle Strategic Air Forces”. “Dassault Aviation è onorata di prendere parte a questo anniversario, che ricorda il legame indefettibile che manteniamo con l’Aeronautica Militare francese sin dalle sue origini. Continueremo a fornire il nostro pieno supporto in termini di sicurezza degli equipaggi, disponibilità degli equipaggiamenti e qualità delle risposte alle future esigenze operative”, sottolinea il CEO, Eric Trappier.

CONTINUA L’IMPEGNO DI LEONARDO NELLA DECARBONIZZAZIONE – È online il nuovo documento “Leonardo for Climate Action”, che testimonia l’impegno dell’azienda sul tema del cambiamento climatico e illustra le strategie poste in atto per contrastarne gli effetti. ““Leonardo for Climate Action” nasce dall’esigenza di condividere il nostro l’impegno sulla climate action con tutti gli stakeholder, con informazioni sulle modalità con cui l’azienda valuta e monitora i rischi e le opportunità legate ai cambiamenti climatici, in conformità allo standard della Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) e con il racconto delle iniziative di decarbonizzazione, sia nei processi produttivi, sia nella realizzazione di prodotti e soluzioni sostenibili. La strategia climatica di Leonardo, in linea con gli obiettivi convalidati dalla Science-Based Target initiative (SBTi), è sostenuta da decisioni di investimento e pianificazione finanziaria che tengono conto dei parametri ambientali e climatici e si articola secondo un doppio binario. Negli ultimi quattro anni, Leonardo ha ridotto più del 40% delle emissioni dirette e indirette (Scope 1 e Scope 2) attraverso l’efficienza operativa e altre azioni di decarbonizzazione. Per quanto riguarda le emissioni Scope 3, l’azienda ha rafforzato il proprio impegno, sia nel ridurre le emissioni derivanti dalla catena di fornitura, sia nello sviluppo di prodotti e soluzioni a basse emissioni di carbonio”, afferma Leonardo.