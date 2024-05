Qatar Airways è la prima Leading Airline nell’area MENA a introdurre il Wi-Fi Starlink gratuito a bordo

Qatar Airways ha annunciato l’introduzione dell’innovativo high-speed, low-latency Wi-Fi di Starlink su tre dei suoi aerei Boeing 777-300 entro l’ultimo trimestre di quest’anno, come parte della fase iniziale della sua strategia di lancio. Questa mossa strategica consolida l’impegno della compagnia aerea nel migliorare l’esperienza dei passeggeri a bordo, con l’intenzione di estendere progressivamente la SpaceX-powered technology su tutta la sua moderna flotta entro i prossimi due anni.

L’annuncio è avvenuto il secondo giorno dell’Aircraft Interior Expo ad Amburgo, Germania, alla presenza del Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, e di Mr. Mike Nicolls, Vice President of Starlink Engineering at SpaceX.

In qualità di leader riconosciuto a livello mondiale nell’innovazione, Qatar Airways offre costantemente tecnologie avanzate per ridefinire l’esperienza di volo dei passeggeri. Offrendo una connettività Wi-Fi ad altissima velocità fino a 500 megabit al secondo per aereo, i passeggeri di Qatar Airways possono utilizzare la rete ad alta velocità e a bassa latenza con un semplice ‘one-click-access’, per godersi un varietà di servizi basati su Internet come lo streaming dei loro video sportivi e di intrattenimento preferiti, giochi online, navigazione web arricchita e molto altro ancora.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Questa entusiasmante collaborazione con Starlink è una testimonianza della nostra mentalità incentrata sul cliente e del nostro impegno nell’elevare l’esperienza dei nostri passeggeri a livelli senza precedenti, mentre continuiamo a promuovere le nostre offerte innovative per soddisfare e superare le aspettative dei passeggeri in tutto il mondo nel loro viaggio con Qatar Airways”.

Essendo il primo servizio di questo tipo nella regione MENA, la collaborazione con Starlink, la più grande costellazione Internet satellitare al mondo progettata e gestita da SpaceX, segna una nuova pietra miliare per la compagnia aerea di bandiera dello Stato del Qatar. Questa iniziativa strategica migliorerà ulteriormente l’esperienza a bordo della compagnia aerea.

Mike Nicolls, Starlink Engineering Vice President at SpaceX, ha dichiarato: “Internet ad alta velocità e a bassa latenza è il futuro della connettività aeronautica e siamo entusiasti di lavorare con Qatar Airways per iniziare a far volare Starlink sulla loro flotta entro la fine di questo anno. Presto, tutti i passeggeri di Qatar Airways potranno godere di tutti i vantaggi della migliore connettività di bordo al mondo comodamente dai loro posti”.

Starlink offre Internet ad alta velocità e a bassa latenza agli utenti di tutto il mondo. Qatar Airways è la più grande compagnia aerea a collaborare con Starlink.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)