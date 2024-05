Qatar Airways nominata ‘Airline of the Year’ da Airline Ratings per il 2024

Qatar Airways è stata nominata ‘Airline of the Year’ for 2024 dalla principale organizzazione del settore, Airline Ratings. Oltre al riconoscimento di ‘Airline of the Year’, Qatar Airways ha vinto anche il premio ‘Best Business Class’ per il quinto anno consecutivo, nonché il riconoscimento ‘Best catering’.

Gli annuali Airline Ratings awards comprendono diverse categorie chiave: ‘Best In-flight Entertainment’, ‘Best Catering’, ‘Best Cabin Crew’, ‘Best Environmental Airline’ e ‘Regional Airline of the Year’. Le compagnie aeree vengono valutate in base a vari criteri tra cui età della flotta, recensioni dei passeggeri, redditività, valutazione della sicurezza, valutazione del prodotto, innovazione e ordini futuri della flotta.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Noi di Qatar Airways ci impegniamo a fornire ai clienti esperienze eccezionali ed è sempre una conferma essere riconosciuti per la nostra incessante ricerca dell’eccellenza del servizio. Ricevere il riconoscimento ‘Airline of the Year’ da Airline Ratings ha rafforzato il nostro impegno per l’innovazione e l’assistenza al cliente che definisce il nostro brand”.

Geoffrey Thomas, Airline Ratings Editor-in-Chief, ha dichiarato: “Nella nostra analisi obiettiva, Qatar Airways è risultata numero uno in molte aree chiave, anche se il punteggio è stato molto vicino per i primi cinque. Le recensioni dei passeggeri, tuttavia, hanno premiato Qatar Airways rispetto a tutte le compagnie aeree e la sua coerenza e l’elevato standard di fornitura del servizio sono emersi dal feedback”.

Qatar Airways è in testa alla lista di top premium airlines stilata da Airline Ratings, che comprende 25 compagnie aeree globali: https://www.airlineratings.com/news/qatar-airwas-worlds-best-airline-for-2024/.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)