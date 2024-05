Fly91 seleziona l’ATR Pay-by-the-hour Support Programme

ATR e la compagnia aerea regionale indiana FLY91 hanno annunciato oggi la firma di un Global Maintenance Agreement (GMA), un passo fondamentale verso la fornitura di viaggi aerei regionali affidabili ed economici in tutta l’India. In base a questo accordo globale, ATR fornirà repair, overhaul and pooling services of Line Replaceable Units, propeller availability and repair services, nonché engineering and on-site support per la crescente flotta di velivoli ATR di FLY91. Coprendo inizialmente due ATR72-600, il 100% tailor-made pay-by-the-hour contract è fissato per una durata di cinque anni, con un chiaro percorso da parte di FLY91 per aumentare sostanzialmente la propria flotta ATR nello stesso lasso di tempo, fino a 30 aerei.

“In qualità di vettore regionale, ci impegniamo a servire i nostri clienti con voli affidabili, confortevoli e connettività senza interruzioni”, ha affermato Manoj Chacko, Managing Director and Chief Executive Officer at FLY91. “Mentre l’ATR 72-600 si distingue come l’aeromobile più smart, offrendo un’economia e un comfort di cabina imbattibili, l’ATR GMA sarà determinante per potenziare ulteriormente le nostre operazioni. La comprovata esperienza di ATR nella fornitura di prodotti e servizi di alta qualità, unita ai prezzi competitivi, ha svolto un ruolo significativo nel nostro processo decisionale, poiché si allinea perfettamente con i nostri ambiziosi piani di qualità, affidabilità e crescita della flotta in un mercato competitivo”.

Stefano Marazzani, ATR’s SVP Customer Support and Services, ha commentato: “Con oltre 40 anni di esperienza, ATR è nella posizione ideale per supportare gli ambiziosi piani di sviluppo di FLY91, condividendo dati approfonditi e migliori pratiche per garantire che la propria flotta tragga vantaggio da performance costantemente elevate. Ciò significa cercare ottimizzazioni ove possibile, anticipare e razionalizzare i costi di manutenzione, sforzarsi per una migliore disponibilità e affidabilità dei pezzi di ricambio, migliorare la risoluzione dei problemi, consigliare aggiornamenti e fornire supporto in loco, con l’obiettivo di fornire valore aggiunto. Il modello di business di GMA consente a tutte le parti di fare il possibile insieme”.

Oggi, l’80% della ATR -600 fleet è coperta da un ATR GMA pay-by-the-hour contract, il che dimostra sia l’attrattiva dell’offerta che la sua rilevanza per gli operatori ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)