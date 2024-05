SAS: crescita dei passeggeri nel secondo trimestre e forti vendite di biglietti

SAS conclude un altro trimestre intenso, con un aumento del numero di passeggeri, forti vendite di biglietti e nuove pietre miliari nel processo di ristrutturazione. Vi è inoltre un significativo miglioramento delle prestazioni operative durante tutto il secondo trimestre, con forti dati di regolarità e puntualità.

Febbraio 2024 – Aprile 2024

Revenue: MSEK 9.994 (8.955).

Operating income (EBIT): MSEK -1.521 (-986).

Income before tax (EBT): MSEK -3.070 (-1.414).

Income before tax and items affecting comparability: MSEK -3.060 (-1.561).

Net income: MSEK -2.904 (-1.525).

Earnings per common share: SEK -0,40 (-0,21).

Novembre 20234 – Aprile 2024

Revenue: MSEK 18.919 (16.851).

Operating income (EBIT): MSEK -2.687 (-3.620).

Income before tax (EBT): MSEK -4.138 (-3.863).

Income before tax and items affecting comparability: MSEK -4.090 (-4.012).

Net income: MSEK -4.357 (-4.234).

Earnings per common share: SEK -0,60 (-0,58).

Il 5 febbraio SAS ha depositato presso l’US Court un secondo Chapter 11 Plan modificato e una relativa dichiarazione informativa. Il 19 marzo è stato approvato il SAS Chapter 11 plan.

Il 27 marzo la società madre quotata in borsa di SAS Group, SAS AB, ha presentato domanda di riorganizzazione aziendale in Svezia. Le operazioni e gli orari dei voli di SAS non saranno influenzati e SAS continuerà a servire i propri clienti nel corso ordinario durante tutto questo processo.

Il 29 aprile SAS e SkyTeam hanno firmato un Alliance Adherence Agreement in cui si conclude che SAS si unirà a SkyTeam il 1° settembre 2024.

“Stiamo entrando nella stagione estiva con oltre 130 destinazioni in più di 40 paesi in Europa, Nord America e Asia. A maggio SAS ha inoltre firmato un nuovo accordo triennale con Apollo del valore di 4,5 miliardi di corone svedesi, il che significa che SAS rimarrà il principale partner delle operazioni charter di Apollo in Scandinavia dall’estate del 2025 fino all’estate del 2027. Abbiamo iniziato a prepararci per la prossima stagione invernale. Vediamo un numero crescente di europei che viaggiano verso la Scandinavia settentrionale durante la stagione invernale e stiamo espandendo la nostra rete con nuove rotte dirette per Tromsø, Kiruna, Rovaniemi e Sälen-Trysil. Inoltre, SAS sta espandendo le frequenze verso soleggiate destinazioni invernali, negli Stati Uniti e verso destinazioni sciistiche europee.

Il numero di passeggeri che hanno viaggiato con SAS nel primo semestre dell’anno è salito a 10,6 milioni, in crescita del 7,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’aumento della domanda ha portato ad un aumento anno su anno del 12% dei nostri ricavi operativi totali, che si sono attestati a 18,9 miliardi di corone svedesi per il primo semestre. Le vendite di biglietti sono state elevate durante la prima metà dell’anno e abbiamo avuto un solido operating cash flow. Il risparmio sui costi rimane una priorità chiave in tutta la compagnia e stiamo facendo progressi nel raggiungere i risparmi sui costi mirati nel piano SAS FORWARD. L’utile operativo (EBIT) è stato pari a -2,7 miliardi di corone svedesi per il primo semestre, con un miglioramento di 933 milioni di corone svedesi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’utile prima delle imposte (EBT) è sceso a -4,1 miliardi di corone svedesi, ma al netto degli effetti valutari l’EBT è migliorato di quasi 600 milioni di corone svedesi.

SAS ha recentemente annunciato che entreremo a far parte di SkyTeam il 1 settembre 2024. Siamo molto entusiasti di aver raggiunto questa pietra miliare nel SAS alliance transition journey. I clienti di SAS e i membri EuroBonus potranno godere di nuove destinazioni e vantaggi come parte della famiglia dell’alleanza SkyTeam, segnando l’inizio di un futuro entusiasmante per clienti, partner e dipendenti.

SAS mira ad essere una forza trainante nell’aviazione sostenibile e siamo incredibilmente orgogliosi di essere stati ancora una volta votati come la compagnia più sostenibile nel settore dell’aviazione dai consumatori svedesi e danesi, secondo l’ampio brand survey Sustainable Brand Index (SBI). SBI è il più grande studio indipendente sui brand in Europa che misura la percezione da parte dei consumatori in base alle prestazioni percepite in termini di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Stiamo facendo progressi costanti nelle nostre procedure di ristrutturazione e nel raggiungimento dei nostri obiettivi generali nel piano SAS FORWARD. Nel corso del trimestre l’US Court ha confermato il SAS Chapter 11 plan e abbiamo anche presentato istanza di riorganizzazione aziendale di SAS AB in Svezia. Ciò significa che abbiamo raggiunto una tappa importante nel nostro piano di trasformazione. Non vediamo l’ora di emergere come compagnia aerea competitiva e finanziariamente più forte con una struttura azionaria stabile. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma questo segna un passo importante verso la realizzazione del potenziale di SAS di rimanere in prima linea nel settore per gli anni a venire”, afferma Anko van der Werff, SAS President & CEO.

SAS intende completare la procedura di ristrutturazione in Svezia e negli Stati Uniti e soddisfare tutte le restanti condizioni per la transazione il prima possibile. SAS punta a far sì che ciò avvenga durante l’estate 2024, ma questo calendario potrebbe cambiare.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)