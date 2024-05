IATA: la domanda passeggeri è aumentata dell’11% ad aprile

IATA ha pubblicato i dati relativi alla global passenger demand ad aprile 2024.

La domanda totale, misurata in RPK, è aumentata dell’11,0% rispetto ad aprile 2023. La capacità totale, misurata in ASK, è aumentata del 9,6% su base annua. Il load factor ad aprile è stato pari all’82,4% (+1,0 ppt rispetto ad aprile 2023).

La domanda internazionale è cresciuta del 15,8% rispetto ad aprile 2023, la capacità è aumentata del 14,8% su base annua e il load factor è migliorato all’82,2% (+0,7 punti su aprile 2023).

La domanda domestica è aumentata del 4,0% rispetto ad aprile 2023, la capacità è aumentata del 2,1% su base annua e il load factor è stato dell’82,6% (+1,5 ppt rispetto ad aprile 2023).

“La passenger demand è in crescita da 36 mesi consecutivi. Mentre entriamo nel picco della stagione estiva dei viaggi nel nord, ci sono tutte le ragioni per sentirsi ottimisti per un’estate forte con le compagnie aeree che offrono un’ampia gamma di opzioni di viaggio. Il 97% dei passeggeri interpellati nel nostro recente sondaggio ha dichiarato di essere soddisfatto del loro ultimo volo. Ogni parte della catena del valore del viaggio deve concentrarsi sul mantenimento di tale obiettivo”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

L’indagine IATA sui passeggeri ha inoltre rivelato che l’88% degli intervistati concorda sul fatto che “il viaggio aereo rende la mia vita migliore”. “Questa è una motivazione importante in quanto i nostri membri si riuniranno per lo IATA Annual General Meeting and World Air Transport Summit in Dubai la prossima settimana. Questo forte sostegno al potere della connettività aerea di trasformare la vita e rilanciare le economie porta con sé una sfida che sarà anche nella mente di tutti i partecipanti. È di fondamentale importanza raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050 in modo che le persone possano continuare a fare affidamento su tutti i vantaggi del viaggio aereo”, ha proseguito Walsh.

International Passenger Markets

Tutte le regioni hanno mostrato una forte crescita riguardo gli International Passenger Markets ad aprile 2024 rispetto all’aprile 2023. Il load factor è aumentato fino al livello più alto degli ultimi due anni e gli aumenti di capacità sono stati ben adeguati alla domanda.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico continuano a essere leader, con un aumento della domanda del 32,1% su base annua. La capacità è aumentata del 29,3% su base annua e il load factor è salito all’83,7% (+1,7ppt rispetto ad aprile 2023). I flussi di traffico dal Medio Oriente e dall’Africa verso l’Asia sono particolarmente forti.

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda del 10,1% su base annua. La capacità è aumentata del 10,0% su base annua e il load factor è stato dell’83,3% (in aumento di solo 0,1 punti percentuali rispetto ad aprile 2023). Le rotte internazionali dall’Europa hanno superato i livelli pre-COVID verso tutte le regioni tranne l’Africa.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento della domanda del 14,2% su base annua. La capacità è aumentata del 9,9% su base annua e il load factor è aumentato di +3,0 punti percentuali, al 79,3%, rispetto ad aprile 2023.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento della domanda del 6,5% su base annua. La capacità è aumentata del 10,3% su base annua e il load factor è sceso all’81,0% (-2,9 punti rispetto ad aprile 2023).

Le compagnie aeree dell’America Latina hanno registrato un aumento della domanda del 14,5% su base annua. La capacità è aumentata del 13,5% su base annua. Il load factor è salito all’84,1% (+0,7 ppt rispetto ad aprile 2023), il più alto tra le regioni.

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda del 15,5% su base annua. La capacità è aumentata del 10,4% su base annua. Il load factor è salito al 73,0% (+3,2ppt rispetto ad aprile 2023).

(Ufficio Stampa IATA)