I leader dell’aviazione si riuniscono a Dubai per l’80th AGM IATA

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che i leader dell’industria aerea mondiale si riuniranno a Dubai, Emirati Arabi Uniti (EAU), per l’80th IATA Annual General Meeting (AGM) and World Air Transport Summit (2-4 giugno 2024).

L’evento si terrà per la prima volta negli Emirati Arabi Uniti e sarà ospitato da Emirates Airline. Si prevede la partecipazione di oltre 1.500 partecipanti, tra cui leader del settore, funzionari governativi e media.

H.E. Abdulla bin Touq Al Marri, Minister of Economy for the United Arab Emirates, darà il benvenuto ai delegati a Dubai con un discorso di apertura dell’AGM.

“La connettività leader a livello mondiale di Dubai la colloca al crocevia del pianeta. E sarà presto il centro della leadership del settore aereo in quanto ospiterà l’80th IATA Annual General Meeting and World Air Transport Summit”, afferma Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Non vediamo l’ora di ospitare i nostri colleghi del settore a Dubai, sede e hub di Emirates. Questa è una città che ha costruito il suo posto nell’aviazione globale e ha prosperato, grazie ai suoi leader visionari e alle politiche progressiste che riconoscono il ruolo del trasporto aereo come fattore chiave per l’economia. In linea con ciò, l’anno scorso l’aviazione ha contribuito per il 27% al PIL di Dubai e ha sostenuto un valore aggiunto lordo di 37 miliardi di dollari.

Ci sono sempre nuovi entusiasmanti sviluppi a Dubai e spero che i delegati in visita abbiano la possibilità di sperimentare in prima persona questa vivace città e la rinomata ospitalità degli Emirati Arabi Uniti”, ha affermato Sir Tim Clark, President of Emirates Airline.

Il World Air Transport Summit (WATS) segue immediatamente l’AGM per un programma completo che affronti le questioni critiche che l’aviazione deve affrontare.

“L’impegno a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 sarà in cima all’agenda dell’80th IATA AGM and World Air Transport Summit. Esploreremo soluzioni per accelerare il progresso, in particolare con la produzione di SAF e il potenziale di rimozione del carbonio. Faremo anche il punto sui nostri progressi in materia di sicurezza, sostenibilità finanziaria e altri argomenti chiave del settore. È importante mettere queste sfide sul tavolo in modo che tutte le parti interessate, compresi i governi, abbiano una chiara comprensione di ciò di cui le compagnie aeree hanno bisogno per connettere persone ed economie in modo sicuro, efficiente e sempre più sostenibile”, ha proseguito Walsh.

Il popolare CEO Insights Panel moderato da Richard Quest della CNN presenterà: Vanessa Hudson, Group CEO and Managing Director, Qantas; Sir Tim Clark, President of Emirates Airline; Scott Kirby, CEO of United Airlines; Shai Weiss, CEO of Virgin Atlantic Airways.

Un momento clou del programma sarà la quinta edizione degli IATA Diversity and Inclusion Awards. Questi premi riconoscono le organizzazioni e gli individui che stanno apportando un contributo di leadership all’iniziativa 25by2025 per migliorare l’equilibrio di genere nel settore dell’aviazione.

(Ufficio Stampa IATA)