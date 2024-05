TAP: aiuti a Rio Grande do Sul con un volo umanitario

TAP Air Portugal ha effettuato il 28 maggio un volo speciale esclusivamente dedicato al trasporto di oltre 11 tonnellate di aiuti umanitari raccolti in Portogallo per aiutare le vittime delle inondazioni che si sono verificate nello stato brasiliano di Rio Grande do Sul.

Il volo umanitario, organizzato da TAP e dal governo portoghese, è stato operato con un Airbus A330-900 neo adibito al solo trasporto merci, con un equipaggio di due piloti e due membri del personale di cabina appositamente assegnati a questo volo.

Il volo, decollato dall’aeroporto di Lisbona con destinazione San Paolo, ha trasportato beni di prima necessità quali pannolini, capi di abbigliamento e articoli per l’igiene personale. Il tutto era contenuto in 1.195 scatole, per un peso di oltre 11.300 kg e un volume di 100 metri cubi.

La compagnia aerea ha voluto così portare in Brasile, sotto forma di aiuti umanitari, la solidarietà e il cordoglio che ha espresso fin dall’inizio e che è rivolto a tutti coloro che sono stati colpiti dalle inondazioni a Rio Grande do Sul.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)