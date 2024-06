ITA Airways tra le “Top Airlines” ai Newsweek Readers’ Choice Awards 2024

ITA Airways è stata riconosciuta come “Top Airline” ai Newsweek Readers’ Choice Awards 2024. La compagnia italiana è l’unico vettore europeo full-service a ricevere questo prestigioso riconoscimento, guadagnando così un posto tra i primi dieci classificati nella categoria “Migliore Compagnia Aerea”.

Andrea Benassi, Direttore Generale di ITA Airways, ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere dai lettori di Newsweek questo prestigioso premio che ci conferma che stiamo procedendo nella giusta direzione nel nostro impegno a livello internazionale. Questo riconoscimento è per noi una ulteriore motivazione a migliorare i nostri prodotti e i nostri servizi, ponendo attenzione alle esigenze di ogni Passeggero e garantire così un’eccellente esperienza di viaggio a bordo dei nostri aeromobili”.

“I nostri Passeggeri sono al centro della nostra strategia”, ha aggiunto Benassi. “La centralità del cliente guida le nostre decisioni. Non aspiriamo ad essere solo la compagnia aerea scelta dai nostri passeggeri, ma anche il vettore più desiderato quando viaggiano da e verso l’Italia, un vero ambasciatore dello spirito del nostro Paese. Vogliamo offrire un’esperienza italiana memorabile e unica ogni volta che volano con noi”.

Newsweek è una rivista settimanale statunitense con presenza online. Ogni mese i Newsweek Readers’ Choice Awards offrono ai lettori l’opportunità di esprimere il proprio voto su una varietà di tematiche, incluse quelle relative al trasporto aereo. Le candidature vengono selezionate editorialmente da un panel di esperti del settore travel. I risultati derivanti dal voto dei lettori sono disponibili al link https://www.newsweek.com/readerschoice/best-airline.

“Fin dal suo primo volo il 15 ottobre 2021, ITA Airways si è prefissata di essere il vettore nazionale di riferimento per la mobilità italiana, offrendo una connettività di qualità a livello nazionale e internazionale, con particolare attenzione al segmento intercontinentale. La Compagnia vuole essere una compagnia efficiente e innovativa, e rappresentare l’Italia a livello globale come ambasciatrice del ‘Made in Italy’. I passeggeri che volano con ITA Airways, infatti, possono godersi l’esperienza italiana a 360 gradi, scoprendo l’Italia ancor prima di atterrare.

Nella stagione estiva 2024, ITA Airways opera voli verso 57 destinazioni, di cui 16 domestiche, 26 internazionali e 15 intercontinentali. La Compagnia sta introducendo nuovi voli diretti dall’hub di Roma Fiumicino verso i principali mercati in Nord America, Africa e Medio Oriente. Tra le novità della Summer 2024, i nuovi collegamenti diretti verso Chicago, inaugurati lo scorso aprile, e Toronto, all’inizio di maggio, a cui seguiranno i collegamenti diretti per Riyadh, Accra, Kuwait City, Dakar e Jeddah. Queste nuove rotte contribuiscono ad ampliare il network intercontinentale di ITA Airways, che già offre voli diretti verso New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, San Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi, garantendo ai viaggiatori la connettività verso ulteriori destinazioni in tutto il mondo”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)