Emirates SkyCargo investe nello sviluppo della prossima generazione di leader del settore

Emirates SkyCargo ha implementato un programma di formazione su misura, progettato per fornire ai leader del settore cargo di domani le competenze commerciali e di leadership necessarie per il futuro. “Poiché l’industria logistica deve far fronte alla mancanza di forza lavoro qualificata, Emirates SkyCargo mira a creare opportunità di crescita all’interno della sua organizzazione, ispirando i dipendenti a tutti i livelli a migliorare e far progredire la loro carriera all’interno della compagnia aerea.

Suddivisi in due gruppi di 16 persone ciascuno, i candidati sono stati selezionati da un pool di manager di Emirates SkyCargo e comprendono sia cittadini emiratini che di differenti nazionalità provenienti da altri Paesi in cui è presente la compagnia aerea. Il programma di 15 giorni comprende sei sessioni, incentrate sulla preparazione proattiva e sull’ottimizzazione strategica delle operazioni attuali e future, tra cui l’uso innovativo dell’intelligenza artificiale (AI), l’incorporazione dell’innovazione in ogni punto di contatto e approcci tangibili alla sostenibilità. Durante tutte le sessioni, i partecipanti sono supportati da un programma di business coaching completo. I candidati otterranno un diploma approvato da AviationNOW, membro di The International Air Cargo Association (TIACA), l’organizzazione che rappresenta e unisce tutti gli attori dell’industria del trasporto aereo di merci”, afferma Emirates.

Nadeem Sultan, Senior Vice President of Cargo Planning and Freighters di Emirates SkyCargo, ha dichiarato: “L’implementazione di questo Executive Leadership Programme è un passo cruciale nella nostra strategia a lungo termine, attraverso il quale facciamo in modo di promuovere i migliori talenti all’interno della nostra organizzazione per portare Emirates SkyCargo a livelli ancora più alti. Creare un ambiente in cui poter crescere professionalmente e fornire continue opportunità di apprendimento contribuisce alla lunga permanenza del personale di Emirates SkyCargo e ci aiuta ad attrarre i migliori, nonostante un ambiente molto competitivo”.

“Per l’erogazione del corso Executive Leadership, Emirates SkyCargo ha collaborato con AviationNOW, il ramo aeronautico di GrowNOW Group. Il corso è ospitato presso la sede centrale di Emirates a Dubai e sarà un mix tra sessioni teoriche e pratiche, che forniranno ai candidati strumenti per migliorare le performance nei loro ruoli attuali e per implementarle in vista di un eventuale scatto in avanti della loro carriera. Dopo le prime sessioni, Emirates SkyCargo prevede di estendere il programma di formazione ad altri rami dell’azienda, comprese le operazioni.

L’apprendimento e la possibilità di crescita professionale sono una priorità fondamentale in tutto Emirates Group, con 18.600 dipendenti provenienti da 84 Paesi che parteciperanno a diversi corsi di formazione nell’anno finanziario 2023-24. Il Gruppo ha lanciato un nuovo programma di leadership e ha continuato due programmi esistenti in collaborazione con INSEAD. L’organizzazione ha inoltre organizzato programmi di leadership in collaborazione con la London Business School, la Warwick School of Business e l’Anwar Gargash Diplomatic Academy. Nel 2023-24, i dipendenti si sono impegnati attivamente con nuovi percorsi di formazione e corsi creati per favorire il successo della carriera: i video di LinkedIn Learning hanno ricevuto oltre 1 milione di visualizzazioni e più di 200.000 dipendenti hanno visitato il portale delle competenze del Gruppo”, conclude Emirates.

