Airbus si prepara all’entrata in servizio dell’A321XLR

Airbus informa: “La certification and flight-test campaign dell’A321XLR è ora nelle fasi finali. Oltre al debriefing dopo i recenti route-proving flights delle compagnie aeree, l’attenzione si sta concentrando anche sul garantire che i primi operatori abbiano tutto ciò di cui avranno bisogno in termini di airworthiness compliance e supporto operativo fin dal primo giorno. Ciò include in particolare la documentazione tecnica, i ricambi strategici e il supporto di esperti in loco, per consentire alle compagnie aeree di operare senza intoppi con il longest-range Airbus Single-Aisle airliner

Durante gli ultimi quattro anni, team del dipartimento Customer Services di Airbus sono stati inseriti nel team di sviluppo dell’A321XLR per garantire che tutti i feedback in servizio siano incorporati nella progettazione dell’aeromobile e che tutti i suoi nuovi componenti siano valutati per potenziali problemi in servizio. Questo lavoro a stretto contatto come parte di un team multifunzionale mira a favorire la maturità sia dell’aeromobile che delle procedure di supporto del programma, per massimizzare la disponibilità dell’aeromobile una volta che sarà in servizio con la compagnia aerea.

Questo team continuerà il suo lavoro anche oltre la consegna dei primi A321XLR agli operatori di lancio. Questo approccio garantirà che le compagnie aeree siano ben supportate con aggiornamenti ai documenti tecnici, disponibilità di pezzi di ricambio in tutto il mondo, nonché con formazione e supporto operativo quotidiano”.

“Una delle maggiori sfide per la Type Certification and entry-into-service (EIS) di qualsiasi nuovo aeromobile uscito dalla linea di produzione – e ora per l’A321XLR – è che il produttore fornisca una serie completa di documenti di accompagnamento noti come “Instructions for Continued Airworthiness” (ICAs). Questi documenti garantiscono che il type certification airworthiness standard sia mantenuto per tutta la vita operativa di ciascun aeromobile. Costituiscono la base per i maintenance data approvati dagli operatori.

Le airworthiness regulations richiedono che il 100% delle ICAs siano completate all’EIS, per ogni consegna di aeromobile. Per l’A321XLR queste devono essere presentate entro una scadenza fissata nell’estate del 2024.

L’onere pertanto spetta al rispettivo produttore dell’aeromobile – il Type Certificate holder – che deve produrre tutte le procedure completate prima della consegna e dell’EIS di un nuovo aeromobile. Anche gli interventi di manutenzione programmata più estesi, come quelli da eseguire, ad esempio, 10 anni dopo l’entrata in servizio, devono essere incorporati nelle ICAs all’EIS. Le ICAs sono essenzialmente considerate un prerequisito per volare, per qualsiasi nuovo aeromobile su qualsiasi programma”, prosegue Airbus.

“A tal fine, Airbus Customer Services ha messo in atto le risorse per affrontare la sfida. A causa della natura derivativa dell’A321XLR, molte delle sue parti sono condivise con il resto della Airbus Single-Aisle Family, così come gran parte dei processi e delle procedure associati contenuti nelle ICAs. Tuttavia, esistono anche importanti differenze che richiedono la creazione di nuova ICA documentation.

Sono state introdotte modifiche al design con l’A321XLR per migliorare le sue long-range capabilities. Questi includono: new main landing gears; new wing flaps; new integrated long-range rear centre fuel tank (RCT), che richiede un nuovo fuel system; new high-capacity water & waste system; new extended belly-fairing: maximum take-off weight più elevato. Tutto ciò comporterà modifiche alle relative ICAs.

Ad esempio, il nuovo extended belly fairing design dell’XLR è stato introdotto in seguito ai nuovi requisiti delle Airworthiness Authorities, con un nuovo materiale per aumentare la protezione dell’RCT in scenari di incidente specifici, come un belly landing. Al contrario, il belly fairing dell’attuale A321neo, che non contiene RCT, serve principalmente come aerodynamic shape.

Ne consegue quindi che la copertura dello structural repair manual (SRM) per questa nuova parte sarà aggiornata per riflettere la sua nuova funzione, che a sua volta fa parte di una nuova ICA per l’A321XLR.

Inoltre, sulla versione regolare dell’A321neo gli operatori possono riparare il belly fairing in modo autonomo quasi come farebbero sul resto della single-aisle fleet e seguendo le indicazioni dell’SRM. Tuttavia, sull’XLR, poiché questa parte ha anche una funzione legata alla sicurezza (vale a dire schermare strutturalmente l’RCT), la sua possibilità di potenziale riparabilità sarà limitata rispetto a quella dell’A321neo. Ciò fa sì che sezioni specifiche del belly fairing vengano classificate come replacement item (ovvero da sostituire anziché riparare in caso di danni).

Parte dell’obiettivo dei team di maturità è quindi quello di anticipare tutto questo e di intraprendere le azioni necessarie per consentire l’invio in sicurezza degli aerei in varie configurazioni”, prosegue Airbus.

“Per i casi potenziali in cui ci sarebbe una minore probabilità di riparazione in servizio, l’in-service repair Airbus services organisation immagazzinerà preventivamente pezzi di ricambio e attrezzature in varie località per supportare la flotta A321XLR, ad es. Satair ad Amburgo, Germania, o nei suoi numerosi hub logistici strategicamente posizionati in tutto il mondo. Inoltre, come ultima soluzione, Airbus in quanto OEM può procurarsi parti direttamente dalla final assembly line (FAL) o supply chain in caso di necessità di supportare un cliente dell’A321XLR. Questa è la soluzione ultima, ma la preferenza è avere pezzi di ricambio posizionati strategicamente con Satair.

Oltre a preparare tutta la documentazione tecnica e il supporto per i ricambi strategici a livello mondiale prima dell’entrata in servizio, Airbus sta anche preparando un gruppo di specialisti tecnici tra i suoi stessi ranghi da collocare in loco presso ciascun operatore di lancio per un periodo di circa sei mesi. In breve, il team che oggi conosce il prodotto sarà quello che supporterà il cliente durante l’entrata in servizio”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)