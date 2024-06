News Brevi – 01.06.2024

NORWEGIAN E LA NORWEGIAN PILOT UNION RAGGIUNGONO UN ACCORDO – Dopo due giorni di mediazione, Norwegian e la Norwegian Pilot Union (NPU) hanno raggiunto una conclusione positiva con un nuovo accordo di contrattazione collettiva. Di conseguenza, il rischio di sciopero è stato eliminato. “Sono lieto che abbiamo raggiunto un accordo e che eviteremo lo sciopero. Innanzitutto, la notizia sarà un sollievo per i nostri clienti che viaggeranno con noi. Tutti gli occhi sono ora puntati sull’intensa stagione estiva che ci aspetta e non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti a bordo”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. “L’accordo copre 690 piloti impiegati in Norvegia. Sfortunatamente, a causa dello sciopero precedentemente annunciato, non è possibile operare un nuovo crew per tutto il flight schedule di Norwegian. Pertanto, alcuni voli dovranno essere cancellati questo fine settimana. I passeggeri i cui voli vengono cancellati verranno avvisati direttamente”, afferma Norwegian. “Purtroppo queste cancellazioni sono una possibile conseguenza, ma stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per far ripartire i clienti il più rapidamente possibile”, ha affermato Geir Karlsen. “Norwegian è ora nella stagione estiva e quest’anno ha lanciato 47 nuove rotte. La capacità è aumentata di 1,6 milioni di posti rispetto allo scorso anno. In totale, quest’estate la compagnia effettuerà circa 500 voli al giorno su 340 rotte verso oltre 120 destinazioni”, conclude Norwegian.

AEROPORTO DI PALERMO: RIDUZIONE 50% TARIFFA PARCHEGGIO P2 PER I PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITA’ – L’Aeroporto di Palermo informa: “Tariffe agevolate nel parcheggio P2 per i passeggeri a ridotta mobilità (Prm). Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo, ha autorizzato la nuova convenzione / agevolazione economica che riduce del 50% la tariffa del parcheggio P2 – che si trova di fronte all’uscita arrivi dell’aerostazione – per i viaggiatori Prm possessori di Cude (contrassegno unificato disabili europeo, Dpr 151/2012), che trovano tutti gli stalli regolarmente occupati nel parcheggio gratuito a loro dedicato. Per usufruire dello sconto, che è strettamente personale e valido solo per le soste presso il parcheggio P2, il passeggero a ridotta mobilità dovrà esibire presso la cassa parcheggio presidiata anche di notte (di fronte al terminal) il Cude originale, la carta di imbarco in partenza e in arrivo del titolare del Cude, il ticket standard ritirato all’ingresso del parcheggio”.

LOCKHEED MARTIN APRE UNA NUOVA ENGINEERING FACILITY IN ALABAMA – Lockheed Martin, l’U.S. Department of Defense, funzionari statali e locali hanno celebrato l’apertura del nuovo engineering facility, labs and demonstration center della società a Huntsville. La struttura di 122.000 piedi quadrati ha spazio per 500 dipendenti che miglioreranno le capacità e guideranno l’innovazione nel Nord Alabama. Il lavoro svolto in questo sito supporta un’eredità di oltre 60 anni di partnership con i clienti Lockheed Martin a Huntsville, supportando tutti i domini: air, space, land, sea and cyber. Con l’apertura di questa struttura, la presenza di Lockheed Martin in Alabama si espande a 30 siti nello stato, che impiegano oltre 3.300 persone. Un nuovo Lockheed Martin Rotary Wing Innovation Center, dotato di un simulatore di missione Sikorsky Black Hawk modernizzato e di strumenti di simulazione delle capacità di prossima generazione, offrirà una visione interattiva del futuro del Black Hawk e delle capacità della flotta. Il centro sarà un luogo di incontro per le principali parti interessate del settore militare, governativo e industriale per tracciare un percorso da seguire per l’aviazione militare per i decenni a venire.

LA JOINT VENTURE TRA DELTA E LATAM CONTINUA A CREARE OPPORTUNITA’ – In meno di due anni dal lancio della loro joint venture, la partnership tra Delta e LATAM ha portato un grande successo nello stato della Georgia, in Cile e in Perù. “La partnership è stata lanciata alla fine del 2022, con l’obiettivo di collegare meglio il Nord e il Sud America e far crescere le relazioni commerciali e turistiche tra i due continenti. Cile e Perù, due importanti hub del LATAM market, sono stati la chiave per sbloccare questo progresso molto ambito per entrambe le aree. Dal suo lancio iniziale, l’alleanza ha più che raddoppiato la capacità dell’hub di Atlanta di Delta e quasi raddoppiato la capacità degli hub sudamericani di LATAM, sbloccando connessioni e opportunità per i clienti in più di 300 destinazioni. Lo scorso autunno la joint venture ha celebrato il suo primo anniversario, che ha portato alla creazione di 6 rotte aggiuntive, 15.000 voli e al trasporto di oltre 3 milioni di clienti per circa 56 milioni di miglia. Questa celebrazione ha segnato l’inizio di un futuro ancora più ricco di successi. Oggi, l’impatto della partnership tra Delta e LATAM continua a produrre risultati significativi sia per lo stato della Georgia che per i principali hub del Sud America, ben oltre il semplice settore dei viaggi. L’anno scorso, il commercio totale tra lo stato della Georgia, il Cile e il Perù è stato di 3,2 miliardi di dollari. La collaborazione si concentra anche sul rafforzamento dei collegamenti commerciali tra i due continenti e sulla generazione di nuove opportunità nel commercio e negli investimenti”, afferma Delta. “Mentre la joint venture tra Delta Air Lines e LATAM continua a crescere, siamo entusiasti di testimoniare l’enorme impatto che ha avuto sul miglioramento della connettività tra Nord e Sud America”, ha affermato Alex Antilla, Delta’s Vice President for Latin America. “Migliorando l’esperienza dei clienti e promuovendo la crescita economica, siamo orgogliosi di essere in prima linea nel plasmare il futuro dei viaggi aerei tra le nostre regioni”. Guardando al futuro, Delta e LATAM prevedono di continuare ad espandere questa partnership nei prossimi mesi, consolidando la crescente connessione commerciale tra questi due continenti.

SEA PRIME A EBACE 2024: PRESENTATO L’AMPLIAMENTO DEL LINATE PRIME TERMINAL E IL PRIMO SAF SUPPORT PROGRAM – SEA Prime è stato un espositore all’edizione 2024 della fiera EBACE a Ginevra. Nel 2023 SEA Prime ha gestito circa 33.900 movimenti di business aviation, +4% rispetto al 2022 e +38% rispetto al 2019. Lo stesso trend di crescita (+4% rispetto al 2023) si conferma nel primo trimestre, sovraperformando sia quello italiano (+3% YTD) che quello europeo (-3% YTD) con picchi di traffico registrati durante la Milano Fashion Week (+6% rispetto al 2023). Secondo l’EBAA, l’Italian Business and General Aviation Market nel 2023 ha rappresentato il 4° mercato per numero di voli in Europa e ha generato una produzione economica di 7,9 miliardi di euro. I risultati e il focus strategico di SEA Prime rimangono guidati dalla crescita sostenibile e dalla posizione unica di Milano, una delle città più visitate d’Europa, che guida il PIL italiano. Uno degli eventi chiave per la città di Milano saranno le Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, con le quali SEA Prime prevede di ampliare il Terminal di Linate Prime e le aree di parcheggio, con un approccio olistico attraverso la rigenerazione delle infrastrutture esistenti. Obiettivo primario dell’intervento è la valorizzazione delle sale lounge e delle aree di servizio ai passeggeri. Mediante l’incorporazione dell’adiacente hangar, la superficie complessiva del terminal di Linate Prime aumenterà di circa 2.000 mq, di cui 400 mq destinati a locali tecnici e depositi necessari all’operatività del terminal. Allo stesso tempo, una revisione e un ampliamento rappresenta l’opportunità di fornire al complesso una nuova identità che rispecchia il servizio che offre: iconica e rispettosa del paesaggio circostante. Ciò comporta l’introduzione di un esterno metallico riflettente e ondulato che migliora la luminosità e si integra con l’ambiente attraverso proprietà riflettenti. Internamente, viene proposto un layout dinamico per accogliere i flussi di movimento dei passeggeri, insieme a scelte di materiali che esaltano il design essenziale ed elegante del terminal. L’illuminazione sarà gestita con lunghi binari LED sospesi disposti a intervalli regolari. Il comfort dei passeggeri e degli equipaggi, così come l’efficienza operativa, rimangono fondamentali durante tutto il processo di progettazione. La separazione dei flussi dei passeggeri e del personale attraverso porte dedicate garantisce privacy ed efficienza del servizio. Inoltre, i piani sono stati coordinati con gli sviluppi in corso nell’area di parcheggio land-side per garantire continuità e accessibilità. La sostenibilità è un aspetto chiave del progetto, che comprende il riutilizzo delle strutture esistenti e l’incorporazione di tecnologie avanzate. Ad esempio, l’interno adattabile viene riproposto per supportare un nuovo sistema di copertura dotato di pannelli fotovoltaici per la generazione di energia. Gli impianti di riscaldamento e condizionamento sono dotati di tecnologie all’avanguardia per ridurre al minimo il consumo energetico e l’impatto ambientale. Il sistema di gestione dell’aria monitora i livelli di CO2 e regola di conseguenza il ricambio d’aria, garantendo una qualità dell’aria interna ottimale con un consumo energetico minimo. Inoltre, i sistemi di raccolta dell’acqua piovana vengono integrati nelle infrastrutture del tetto per integrare le risorse idriche per usi non potabili. Dopo il primo SAF Forum organizzato a Linate Prime il 15 maggio, che ha riunito gli operatori B&GA e ha visto come relatori rappresentanti di enilive e del Politecnico di Milano, SEA Prime ha annunciato il primo SAF support program rivolto agli operatori della business aviation che effettuano rifornimento nei Linate and Malpensa Prime airports, in cui è stata confermata la disponibilità del SAF “drop in”. Il programma sarà lanciato nel 2024 e prevederà un importo di 1.000 euro per tonnellata di SAF puro certificato pompato, con un meccanismo di adeguamento pro rata in caso di domanda superiore ai fondi disponibili, 50.000 euro per il programma attuale. “SEA Prime lavora costantemente per soddisfare la crescente domanda per business aviation services and infrastructures a Milano. L’obiettivo principale dell’espansione del terminal è quello di creare un terminal moderno e sostenibile che soddisfi le richieste dei clienti nel rispetto dell’ambiente naturale, incarnando principi di tutela ambientale, responsabilità e innovazione. Il nuovo SAF support program, primo nel suo genere in Europa, rappresenta un sostegno tangibile al percorso del settore verso la decarbonizzazione” ha affermato Chiara Dorigotti, CEO di SEA Prime.

BOEING: STATEMENT DEL CEO E DEL COMMERCIAL AIRPLANES CEO SUL SAFETY & QUALITY PLAN PRESENTATO ALLA FAA – Dave Calhoun, Presidente e CEO di Boeing, afferma: “Dopo l’incidente del 5 gennaio che ha coinvolto un aereo 737, abbiamo intrapreso azioni immediate di contenimento e mitigazione per garantire la sicurezza dell’aereo. Abbiamo anche preso la decisione di rallentare la produzione mentre esaminavamo attentamente ogni aspetto delle nostre operazioni. Abbiamo ascoltato i nostri dipendenti, ci siamo impegnati in modo trasparente con il nostro regolatore, abbiamo accolto con favore i risultati e le raccomandazioni del panel ACSAA della FAA e abbiamo invitato clienti ed esperti indipendenti. Sulla base di tale feedback e supervisione, oggi abbiamo presentato alla FAA il nostro piano globale per rafforzare la nostra gestione della sicurezza, il sistema di qualità, la cultura della sicurezza. Molte di queste azioni sono in corso e il nostro team è impegnato a mettere in atto ogni elemento del piano. È attraverso questo continuo processo di apprendimento e miglioramento che il nostro settore ha reso l’aviazione commerciale la modalità di trasporto più sicura. Le azioni che intraprendiamo oggi rafforzeranno ulteriormente tali fondamenta. Ringraziamo l’amministratore Whitaker e il team della FAA per il loro feedback oggi e continueremo a lavorare sotto la loro supervisione mentre andiamo avanti”. Stephanie Pope, President and CEO, Commercial Airplanes, afferma: “Il nostro piano si basa sul feedback dei nostri dipendenti che sanno meglio come progettare, costruire e fornire aerei sicuri e di alta qualità. Abbiamo inoltre incorporato i requisiti e il feedback del nostro regolatore e accolto con favore le raccomandazioni dei nostri clienti ed esperti del settore. Sulla base di tale feedback, la nostra roadmap prevede importanti investimenti per espandere e migliorare la formazione della forza lavoro, semplificare i piani e i processi di produzione, eliminare i difetti alla fonte ed elevare la nostra cultura della sicurezza e della qualità, insieme a misure specifiche per monitorare e gestire la salute del nostro production system. Siamo fiduciosi nel piano che abbiamo presentato e ci impegniamo a migliorarlo continuamente. Lavoreremo sotto la supervisione della FAA e manterremo la nostra responsabilità nei confronti del pubblico per continuare a fornire aerei sicuri e di alta qualità. Siamo inoltre grati per la pazienza dei nostri clienti mentre implementiamo questo piano e torniamo a consegne prevedibili”.

BOEING: MESSAGGIO DEL COMMERCIAL AIRPLANES CEO AI DIPENDENTI – Il Commercial Airplanes CEO di Boeing, Stephanie Pope, ha detto ai dipendenti: “Il 5 gennaio un mid-exit door plug si è staccato da uno dei nostri 737-9 durante il volo. Abbiamo immediatamente intrapreso azioni per contenere tale rischio e garantire che un incidente del genere non si ripeta. Nei mesi successivi abbiamo rallentato la produzione per esaminare ogni aspetto del nostro sistema di produzione e sviluppare azioni per rafforzare la nostra gestione della sicurezza, il sistema di qualità e la cultura della sicurezza. Oggi abbiamo presentato un piano d’azione globale alla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti. Come abbiamo condiviso durante la nostra riunione di tutti i team il mese scorso, il nostro piano di sicurezza e qualità si basa sul vostro feedback, insieme alle raccomandazioni di un panel di settore della FAA, dei nostri clienti e degli esperti del settore, il tutto sotto i requisiti e la supervisione del nostro regolatore. Il nostro piano prevede azioni che rientrano in quattro categorie con misurazioni specifiche per gestire continuamente la salute del nostro sistema produttivo: Investire nella formazione della forza lavoro; Semplificare piani e processi; Eliminare i difetti; Elevare la cultura della sicurezza e della qualità. Molte di queste azioni sono in corso, ancora una volta alimentate dal vostro coinvolgimento e feedback. Questo è un viaggio e continueremo ad agire. È attraverso l’apprendimento e il miglioramento continui che il nostro settore ha reso l’aviazione commerciale la modalità di trasporto più sicura. Ci impegniamo a migliorare continuamente mentre costruiamo la nostra Boeing, lavorando ogni giorno per consegnare ai nostri clienti aerei sicuri, di alta qualità e puntuali. Continua a parlare e risolveremo i problemi e condivideremo gli aggiornamenti. Avremo successo come squadra e agiremo con sicurezza, qualità e conformità in tutto ciò che facciamo”.

AMERICAN PORTA IN NORMANDIA I VETERANI IN OCCASIONE DELL’80° ANNIVERSARIO DEL D-DAY – American Airlines porta i veterani della Seconda Guerra Mondiale in onore dell’80° anniversario del D-Day. “Per commemorare l’80° anniversario dello sbarco in Normandia, American ha trasportato quasi 70 veterani della Seconda Guerra Mondiale in Normandia, in Francia. Lo storico viaggio è iniziato presso l’American’s headquarters in Dallas-Fort Worth con una cena inaugurale. Ai veterani è stato anche offerto uno speciale arrivo da eroi da parte dei membri del team dell’American Airlines prima di dirigersi al Dallas Fort Worth International airport, dove la celebrazione è continuata. Tra gli altri partecipanti al viaggio figurano alcune Rosie the Riveters, una rappresentazione iconica negli Stati Uniti delle donne che lavorarono nelle fabbriche e nei cantieri navali durante la seconda guerra mondiale, e sei destinatari della Medaglia d’Onore, il più alto riconoscimento al valore della nazione. Al gruppo si sono uniti anche oltre 50 cadetti e aspiranti guardiamarina delle accademie del servizio militare della nazione, che hanno accompagnato i veterani e fornito musica come coro congiunto dell’accademia”, afferma American Airlines.