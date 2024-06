Etihad Airways riceve diversi riconoscimenti per l’eccellenza del prodotto e l’ospitalità

Etihad Airways ha celebrato 16 premi al World Travel Catering & Onboard Services Expo di quest’anno ad Amburgo, un numero record di premi per Etihad in una settimana. “I premi celebrano l’eccellenza di Etihad nel design, nei servizi e nell’ospitalità dei prodotti di bordo.

Rinomato come pioniere nel settore dell’aviazione, Etihad è stata insignita di numerosi premi per i suoi nuovi amenity kits in collaborazione con Giorgio Armani ed ESPA, il nuovo Loungewear in collaborazione con Giorgio Armani, l’iconica Economy amenity tote bag, nonché le stoviglie e il meal service sia nelle cabine di classe Business che in quelle di Economy”, afferma Etihad Airways.

John Wright, Chief Operations and Guest Officer, Etihad, ha dichiarato: “Ci impegniamo a dare volo all’ambizione e questi premi riconoscono e celebrano la dedizione dei nostri team nel fornire un’esperienza di viaggio straordinaria ai nostri ospiti. A nome della famiglia Etihad, vorrei esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti ai nostri partner, tra cui Giorgio Armani ed ESPA, nonché ai nostri fornitori, che hanno collaborato con noi per creare questi prodotti ed esperienze straordinari. Vorrei anche ringraziare l’industria dei viaggi e del turismo per questo riconoscimento”.

“Ai PAX International Awards, che celebrano il meglio del mondo in termini di esperienza dei passeggeri, Etihad si è aggiudicata ancora una volta il premio Best First Class Amenity, nonché il riconoscimento Best Economy Class Amenity kit in the Middle East per la sua complimentary tote bag completa di crema per le mani e servizi utili.

I giudici hanno inoltre riconosciuto gli sforzi culinari di Etihad e il miglioramento complessivo della sua proposta culinaria con il premio per l’Outstanding Food Service by a Carrier for the Middle East.

Anche le nuove lounge di First e Business Class di Etihad presso lo Zayed International Airport sono state vincitrici nella categoria lounge. Le lounge si estendono su tre piani e offrono numerose opzioni per la ristorazione.

Agli Onboard Hospitality Awards, Etihad ha vinto il premio Trendsetter of the Year per le sue stoviglie sostenibili con riciclo a circuito chiuso in classe Economy, un concetto che sta guadagnando terreno nel settore.

La compagnia aerea ha anche vinto il premio per il Best First Class Amenity Kit per la sua nuova borsa Giorgio Armani che include prodotti per la cura della pelle e il benessere ESPA e abbigliamento da casa Giorgio Armani, nonché Best Wearable Textile per il suo Giorgio Armani Loungewear.

Etihad è stata inoltre elogiata per i suoi Business class and Economy class amenity kits, nonché per le stoviglie in collaborazione con Armani Casa in Business class.

Etihad ha ottenuto una valutazione a cinque stelle per i servizi offerti ai passeggeri ai TravelPlus Awards. E’ stata Gold winner in the Middle East per il suo Business class tableware e la nuova gamma di Business class Amenity Kits con Giorgio Armani ed ESPA“, prosegue Etihad Airways.

“Etihad ha inoltre celebrato il suo 20° anniversario con un 20th anniversary limited-edition amenity kit caratterizzato da un design ispirato alla sua livrea originale, anch’esso premiato con il Gold. Un riconoscimento molto apprezzato è andato a Etihad per i suoi First Class Unisex Amenity kits and Business Class loungewear”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)