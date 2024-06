British Airways apre la Lagos lounge

British Airways ha aperto una lounge completamente rinnovata nell’aeroporto di Lagos dopo una ristrutturazione durata sei mesi. Lo spazio è stato progettato in modo intelligente per offrire ai clienti più spazio per godersi un’esperienza migliorata. Permette ai clienti di rilassarsi, cenare o lavorare in uno spazio premium, esponendo con orgoglio anche l’arte locale della Galleria Akoje.

“I clienti verranno trasportati in una nuova lounge contemporanea non appena varcheranno il grande ingresso con vetrate dal pavimento al soffitto. A seguito di investimenti significativi, la compagnia aerea ha creato zone nei 360 metri quadrati di spazio per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Per coloro che desiderano cenare prima del volo serale per Londra, è disponibile un’area ristorazione self-service con un’ampia selezione di piatti appena preparati. Il menu di cibi e bevande offre una gamma di classici nigeriani e piatti di ispirazione britannica che cambieranno regolarmente. I clienti possono anche sedersi in un bar di nuova costruzione.

Per commemorare il forte legame di British Airways con la Nigeria, nella lounge saranno esposte opere d’arte di artisti locali. La compagnia aerea ha lanciato una partnership con la Akoje Gallery – fondata da Maro Itoje e Khalil Akar – per curare una nuova mostra innovativa nella lounge che presenta e celebra gli artisti ospiti. La prima vetrina di opere è a tema “Nuovi inizi” per celebrare l’apertura della lounge. Gli artisti selezionati concentreranno le loro opere attorno al tema prescelto.

Lo spazio lounge recentemente immaginato presenta una stanza tranquilla con divani letto, mentre l’area principale dispone di comodi divani e gruppi di tavoli e sedie. I clienti che hanno bisogno di lavorare possono usufruire di nuove printing facilities”, afferma British Airways.

Calum Laming, Chief Customer Officer, British Airways, ha dichiarato: “Siamo concentrati sull’investimento nell’intero percorso del cliente, non solo a bordo. Per molti dei nostri clienti, le lounge sono una parte importante della loro esperienza e la riprogettazione della nostra lounge di Lagos è una parte fondamentale della nostra strategia di trasformazione delle nostre lounge in tutto il mondo. Siamo lieti di aprire le nostre porte a questa splendida lounge a Lagos e siamo certi che i clienti apprezzeranno trascorrere del tempo in questo spazio sapientemente creato”.

“La lounge è aperta ai clienti che viaggiano in Club World (Business) e First, nonché ai soci Silver e Gold dell’Executive Club.

British Airways opera un volo giornaliero tra London Heathrow e Lagos. BA75 parte da London Heathrow alle 11:50, con arrivo alle 18:15. BA74 parte da Lagos alle 22:45, con arrivo alle 05:25+1. L’aereo preferito è il 787-10, l’aereo più nuovo della compagnia aerea. I clienti possono scegliere tra quattro cabine: First, Club World (Business), World Traveller Plus (Premium Economy) e World Traveller (Economy)”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)