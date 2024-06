Lufthansa vola per la prima volta con l’A380 a Washington DC

Lufthansa ha portato per la prima volta il suo Airbus A380 a Washington Dulles International Airport. “Con il suo debutto nella capitale della nazione, l’A380 di Lufthansa aumenta notevolmente la capacità in questa stagione estiva verso la regione, con uno degli aerei più grandi e tecnologicamente avanzati al mondo. Con questo volo Lufthansa continua ad espandere la sua offerta premium nel suo hub di Monaco, in particolare con posti aggiuntivi in Business e First Class. Oltre a DC, Lufthansa sta volando con i suoi A380 verso una varietà di gateway statunitensi, tra cui Boston, Los Angeles e New York JFK.

Il volo LH414 è partito da Monaco alle 16:25 ed è arrivato a Washington DC alle 19:25. Il volo di ritorno, LH415, partirà dall’Dulles International Airport alle 22:20 e arriverà a Monaco alle 12:20 del giorno successivo. Tutti gli orari sono locali. La rotta Washington DC – Monaco sarà operativa tutti i giorni”, afferma Lufthansa Group.

“Gli Stati Uniti sono il mercato più importante per Lufthansa Group al di fuori dei mercati domestici europei. Washington DC, insieme al JFK di New York, sono gli unici due gateway che soddisfano tutte le compagnie aeree passeggeri del Gruppo, tra cui Austrian, Brussels, Lufthansa e, dal 28 marzo 2024, SWISS. Ciò non solo rende IAD un “flagship gateway” per Lufthansa Group negli Stati Uniti, ma offre anche ai residenti nella regione circostante una moltitudine di opzioni di viaggio e collegamenti fluidi in tutto il mondo grazie alla vasta rete del Gruppo. Lufthansa Group offre un massimo di 39 voli settimanali dal Washington Dulles gateway questa stagione estiva

L’Airbus A380 offre una miscela unica di dimensioni, efficienza e comfort per i passeggeri. Questo straordinario velivolo vanta un’impressionante fuel efficiency, bruciando circa il 12% in meno di carburante rispetto ad altri wide-body jets, pur operando con il 30% in meno di rumorosità”, prosegue Lufthansa Group.

“Con 509 posti, l’A380 della compagnia aerea ha circa l’80% in più di capacità rispetto al suo Airbus A340-600, che attualmente vola sulla rotta Washington DC – Monaco. I posti sono suddivisi in quattro classi di viaggio: 8 posti in First Class, 78 posti in Business Cass, 52 posti in Premium Economy e 371 posti in Economy Class.

Situata sull’upper deck, la First Class cabin è una delle cabine più silenziose dell’aviazione commerciale e vanta un sistema di umidificazione dell’aria – il primo del suo genere ad essere installato su un aereo commerciale – che migliora l’umidità dell’aria per aiutare a combattere il jet lag. Due bagni ampi e lussuosi con separate changing and lavatory areas offrono maggiore personal space and storage. Gli otto sedili ergonomici e dalle proporzioni generose della cabina misurano 6’9″ piedi di lunghezza e 2’7″ piedi di larghezza e offrono il massimo in termini di comfort e innovazione, per un’esperienza di viaggio eccezionale.

Sull’upper deck si trova anche la Business Class cabin, con 78 posti con funzionalità migliorate, tra cui più storage space e un power supply che funziona con tutti i collegamenti.

Per coloro che desiderano il 50% in più di spazio per le gambe e un elevato livello di servizio personalizzato, 52 posti Premium Economy dedicati nel main deck forward compartment offrono un’opzione comoda e conveniente. I passeggeri della Premium Economy ricevono una generosa franchigia bagaglio: due bagagli da 51 libbre ciascuno, un’esperienza culinaria personalizzata a bordo servita su porcellane pregiate e un complementary amenity kit.

Sul main deck si trova anche la Economy Class cabin. Ciascuno dei suoi 371 posti è dotato di uno schermo video integrato, un design ergonomico ottimizzato e uno schienale più sottile che aggiunge due pollici di spazio personale per passeggero”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)