Lufthansa lancia la rotta Seattle – Monaco

Oggi Lufthansa ha avviato il servizio non-stop tra Seattle e Monaco di Baviera con l’Airbus A350-900. Questo nuovo volo integra il servizio giornaliero già esistente che Lufthansa offre da Seattle a Francoforte.

Il volo LH488 parte da Monaco (MUC) alle 15:35 e atterra al Seattle-Tacoma International Airport (SEA) alle 16:59. Il volo di ritorno, LH489, parte da Seattle alle 18:50 e arriva a Monaco alle 13:45 del giorno successivo. Tutti gli orari sono locali. Il volo SEA-MUC sarà operativo tre volte a settimana, il martedì, venerdì e domenica.

“L’aggiunta dell’accesso diretto a Monaco, l’hub bavarese di Lufthansa accanto a Francoforte, è uno sviluppo positivo per i nostri clienti in tutto il Pacifico nord-occidentale, così come per gli Stati Uniti in generale”, ha affermato Dirk Janzen, Vice President Passenger Sales, The Americas, Lufthansa Group Airlines. “Gli Stati Uniti sono il mercato più importante di Lufthansa Group al di fuori dei mercati domestici, quindi questo nuovo servizio diretto tra Monaco e Seattle segna un significativo passo avanti nel connettere i viaggiatori e promuovere i legami economici tra la Germania e la costa occidentale degli Stati Uniti”.

“L’A350-900 di Lufthansa vanta una fuel efficiency superiore e un design moderno della cabina, garantendo un viaggio confortevole e divertente attraverso l’Atlantico. I passeggeri possono scegliere tra una varietà di classi di cabina per soddisfare le loro esigenze di viaggio, tra cui Business Class, Premium Economy ed Economy Class. Oltre al comfort e alla comodità offerti a bordo, Lufthansa rimane impegnata nella sostenibilità. La compagnia aerea sta perseguendo attivamente iniziative per ridurre il proprio impatto ambientale, compreso l’uso di aeromobili a basso consumo di carburante come l’A350-900 e gli investimenti in Sustainable Aviation Fuels.

I passeggeri possono ora godere di un’esperienza di viaggio più rapida e fluida tra Seattle e Monaco di Baviera, un importante hub europeo, nonché di una connettività di prim’ordine in tutta la Germania, in tutta Europa e nel mondo. Questa espansione integra il crescente North American network di Lufthansa Airlines, che include nuove rotte dirette che verranno lanciate quest’estate da Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP) e Raleigh-Durham International Airport (RDU), entrambe per Francoforte (FRA). Inoltre, Lufthansa sta rafforzando la capacità sulla rotta Washington Dulles International Airport (IAD) – Monaco con l’introduzione dell’A380 (leggi anche qui).

Inoltre, come parte di Lufthansa Group, Lufthansa Airlines fa parte del più grande puzzle della North American summer expansion. Il Gruppo, che comprende Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings e Discover, è impegnato a far crescere attivamente la propria presenza in tutto il continente”, afferma Lufthansa Group.

“Quest’estate SWISS ha già lanciato nuovi voli diretti da Washington Dulles International Airport (IAD) e Toronto Pearson International Airport (YYZ) a Zurigo. Rafforzando ulteriormente l’impegno del Gruppo, quest’estate Austrian Airlines lancerà voli dal Boston Logan International Airport (BOS) e collocherà anche i moderni aerei 787-9 sulla popolare rotta New York JFK – Vienna.

Con questo sforzo collettivo, Lufthansa Group offre ai viaggiatori ancora più possibilità per collegamenti senza interruzioni in tutto il Nord America e in Europa. La nuova rotta Seattle-Monaco è una parte importante del rafforzamento della posizione di Lufthansa Group come vettore transatlantico leader”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)