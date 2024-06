IATA istituirà il SAF Registry. La produzione di SAF triplicherà nel 2024

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che istituirà il SAF Registry (Registry) per accelerare l’adozione dei Sustainable Aviation Fuels (SAF), contabilizzando e segnalando in modo autorevole le riduzioni delle emissioni dai SAF.

Diciassette compagnie aeree, un airline group, sei autorità nazionali, tre Original Equipment Manufacturers (OEM) e un produttore di carburante stanno già sostenendo lo sforzo di sviluppare il registro. Il lancio del registro è previsto nel primo trimestre 2025.

Si prevede che il SAF rappresenterà fino al 65% della mitigazione totale del carbonio necessaria per raggiungere zero emissioni nette di carbonio nel trasporto aereo entro il 2050.

“Il SAF è fondamentale per la decarbonizzazione dell’aviazione. Le compagnie aeree vogliono più SAF e sono pronte a utilizzarne ogni goccia. Il SAF Registry aiuterà a soddisfare le esigenze critiche di tutte le parti interessate, come parte dello sforzo globale per aumentare la produzione di SAF. I governi hanno bisogno di un sistema affidabile per monitorare la qualità e le quantità di SAF utilizzati. I produttori di SAF devono rendere conto in modo accurato di ciò che è stato consegnato ed effettivamente decarbonizzato. I corporate customers devono essere in grado di rendere conto in modo trasparente delle proprie emissioni Scope 3. Le compagnie aeree devono avere la certezza di poter rivendicare i benefici ambientali del SAF acquistato. Il Registro soddisferà tutte queste esigenze. In tal modo, il Registro contribuirà a creare un global SAF market, garantendo che le compagnie aeree abbiano accesso al SAF ovunque venga prodotto e che i produttori di SAF abbiano accesso alle compagnie aeree indipendentemente dalla loro ubicazione”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Ampio ambito geografico: il registro consentirà alle compagnie aeree di acquistare SAF indipendentemente da dove viene prodotto. Gli attributi ambientali certificati di ciascun lotto possono essere tracciati e assegnati alla compagnia aerea acquirente. Garantendo che gli attributi ambientali del SAF siano adeguatamente registrati e trasferiti tra le parti, le compagnie aeree e i loro clienti possono rendicontare accuratamente le riduzioni delle emissioni, allineandosi a qualsiasi obbligo di rendicontazione e standard internazionali.

Ampia applicazione e neutralità: il registro sarà neutrale rispetto alle normative, ai tipi di SAF e a qualsiasi altra specificità nelle giurisdizioni e nei quadri pertinenti, rendendolo in grado di gestire tutti questi requisiti degli utenti. In qualità di promotore, IATA sta lavorando con organizzazioni di certificazione e produttori di carburante per standardizzare i dati per un’elaborazione efficiente.

Conformità normativa: il registro aiuterà le compagnie aeree a rispettare normative come il Carbon Offsetting Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) e l’EU Emissions Trading Scheme, garantendo la conformità ai mandati SAF e fornendo trasparenza alle autorità in merito alla riduzione delle emissioni.

Il registro garantirà che i SAF accounting and reporting principles concordati nel settore siano rispettati e pienamente in linea con i protocolli internazionali e le migliori pratiche del settore. Fornirà garanzie contro i doppi conteggi e le doppie dichiarazioni, garantendo l’immutabilità e l’integrità di tutti gli interventi del registro.

Una governance indipendente garantirà l’imparzialità e la robustezza del sistema. La partecipazione al registro avverrà sulla base del recupero dei costi, per evitare di aggiungere inutili barriere di costo all’incremento del SAF.

Il registro è stato sviluppato in consultazione con compagnie aeree, autorità governative, organizzazioni internazionali, OEM, produttori e fornitori di carburante, aeroporti e corporate travel management companies.

Fondamentale e unica tra le parti interessate del progetto è la partecipazione dei governi con l’obiettivo specifico di garantire la conformità ai requisiti delle civil aviation authorities. Le autorità competenti possono convalidare e approvare rapidamente le dichiarazioni, aggiornare gli inventari nazionali delle emissioni e allineare le loro azioni agli standard internazionali, come quelli stabiliti dall’International Civil Aviation Organization (ICAO).

Il sostegno per lo sviluppo dello IATA SAF Registry è stato assicurato da:

Compagnie Aeree: Air Canada, Air France-KLM, All Nippon Airways (ANA), American Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, DHL Group, Emirates, International Airlines Group (IAG), Japan Airlines, Kenya Airways, LATAM, Malaysia Aviation Group, Qatar Airways, SAS, Singapore Airlines, SWISS, United Airlines. National Authorities: Brazil-ANAC, Japan-JCAB, Kazakhstan-AAK, Malaysia-CAAM, Singapore-CAAS, Switzerland-FOCA. OEM: Airbus, Boeing, GE Aerospace. Fuel producers: World Energy.

La produzione di SAF triplicherà nel 2024 ma sono necessarie maggiori opportunità di diversificazione

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che le sue proiezioni per triplicare la produzione di Sustainable Aviation Fuels (SAF) nel 2024, portandola a 1,9 miliardi di litri (1,5 milioni di tonnellate), sono sulla buona strada. Ciò rappresenterebbe lo 0,53% del fabbisogno di carburante dell’aviazione nel 2024. Per accelerare l’uso dei SAF, ci sono diverse misure politiche che i governi potrebbero adottare.

“Il SAF fornirà circa il 65% della mitigazione necessaria affinché le compagnie aeree raggiungano zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Quindi la prevista triplicazione della produzione di SAF nel 2024 rispetto al 2023 è incoraggiante. Abbiamo ancora molta strada da fare, ma la direzione degli aumenti esponenziali sta iniziando a essere messa a fuoco”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

La produzione di combustibili rinnovabili è condivisa da molte industrie e il SAF fa parte della produzione di combustibili rinnovabili. Ecco perché aumentare la produzione di combustibile rinnovabile è fondamentale per aumentare il potenziale del SAF.

È stato annunciato che circa 140 renewable fuel projects con la capacità di produrre SAF entreranno in produzione entro il 2030. Se tutti questi procedessero alla produzione come annunciato, la capacità di produzione totale di combustibili rinnovabili potrebbe raggiungere 51 milioni di tonnellate entro il 2030, con una capacità di produzione distribuita su quasi tutte le regioni.

Il potenziale di produzione di combustibile rinnovabile potrebbe superare questa stima man mano che cresce l’interesse degli investitori per il SAF. Con un tipico intervallo di tempo compreso tra tre e cinque anni tra la pianificazione e la produzione, gli annunci di investimenti fino al 2027 potrebbero essere in produzione entro il 2030. Allo stesso tempo, è anche chiaro che non tutti gli annunci raggiungono le decisioni finali sugli investimenti.

Attraverso l’ICAO, i governi hanno fissato l’ambizione di raggiungere una riduzione del 5% delle emissioni di CO2 per l’aviazione internazionale grazie al SAF entro il 2030. Per raggiungere tale ambizione, circa il 27% di tutta la prevista renewable fuel production capacity disponibile nel 2030 dovrebbe essere SAF. Attualmente, il SAF rappresenta solo il 3% di tutta la produzione di combustibili rinnovabili.

“L’interesse per il SAF sta crescendo e il potenziale è ampio. Ma i piani concreti che abbiamo visto finora sono lungi dall’essere sufficienti. I governi hanno fissato chiare aspettative affinché l’aviazione raggiunga una riduzione del 5% delle emissioni di CO2 attraverso il SAF entro il 2030 e azzeri le emissioni nette di carbonio entro il 2050. Ora devono attuare politiche per garantire che le compagnie aeree possano effettivamente acquistare SAF nelle quantità richieste”, ha proseguito Willie Walsh.

Esistono diverse potenziali soluzioni per accelerare l’accesso dell’aviazione alle quantità critiche di SAF:

Diversificare le materie prime: circa l’80% del SAF che si prevede sarà prodotto nei prossimi cinque anni proverrà probabilmente da hydrogenated fatty acids (HEFA). Accelerare l’uso di altri percorsi e materie prime certificati (compresi quelli agricoli e residui forestali e rifiuti urbani) amplierà notevolmente il potenziale di produzione del SAF.

Co-processing: le raffinerie esistenti possono essere utilizzate per coprocessare fino al 5% delle materie prime rinnovabili approvate insieme ai flussi di petrolio greggio. Questa soluzione può essere implementata rapidamente e può espandere materialmente la produzione di SAF. Tuttavia, le politiche devono essere messe in atto con urgenza per facilitare valutazioni coerenti del ciclo di vita.

Incentivi per migliorare il mix di produzione nelle renewable fuel facilities: le attuali renewable fuel facilities sono progettate per massimizzare la produzione di diesel e spesso beneficiano di incentivi oltre alla domanda di lunga data del trasporto su strada. Man mano che il trasporto stradale passa all’elettrificazione, dovrebbero essere stabilite politiche per spostare la produzione verso la necessità a lungo termine del trasporto aereo per il SAF. Gli incentivi mirati al SAF possono contribuire a facilitare il passaggio dal diesel rinnovabile al SAF, che richiede modifiche minime alle esistenti stand-alone renewable fuel facilities.

Incentivi per incrementare gli investimenti nella produzione di combustibili rinnovabili: la produzione di tutti i combustibili rinnovabili dovrà aumentare rapidamente e, tra questi, la necessità di una quota crescente della produzione di SAF richiederà un forte sostegno politico. Una di queste politiche chiaramente articolate è la US Grand Challenge e gli investimenti da 3 miliardi di dollari che essa sostiene. Crediti d’imposta stabili e a lungo termine massimizzerebbero ulteriormente la capacità di produzione del SAF sia negli impianti esistenti che in quelli nuovi.

“Gli incentivi per costruire più impianti, rafforzare la catena di approvvigionamento delle materie prime e destinare una quota maggiore della produzione di carburante rinnovabile all’aviazione aiuterebbero a decarbonizzare l’aviazione. I governi possono anche facilitare soluzioni tecniche con approvazioni accelerate per diverse materie prime e metodologie di produzione, nonché il co-trattamento di materie prime rinnovabili. Nessuna politica o strategia ci porterà ai livelli necessari, ma utilizzando una combinazione di tutte le possibili misure politiche, produrre quantità sufficienti di SAF è assolutamente possibile”, ha concluso Walsh.

IATA: diminuzione degli airline funds bloccati

IATA ha segnalato una diminuzione del 28% nella quantità di airline funds bloccati dai governi per il rimpatrio. Il totale dei fondi bloccati alla fine di aprile ammontava a circa 1,8 miliardi di dollari, con una riduzione di 708 milioni di dollari (28%) rispetto a dicembre 2023.

IATA ha ribadito la richiesta ai governi di rimuovere tutti gli ostacoli alle compagnie aeree che rimpatriano i loro ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti e da altre attività, in conformità con gli accordi internazionali e gli obblighi dei trattati.

“La riduzione dei fondi bloccati è uno sviluppo positivo. I restanti 1,8 miliardi di dollari, tuttavia, sono significativi e devono essere affrontati con urgenza. L’efficiente rimpatrio dei ricavi delle compagnie aeree è garantito negli accordi bilaterali. Ancora più importante, è un prerequisito per le compagnie aeree, che operano con margini ristretti, per essere in grado di fornire connettività economicamente critica. Nessuna azienda può operare a lungo termine senza accesso a ricavi guadagnati legittimamente”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Il principale motore della riduzione è stata la significativa liquidazione dei fondi bloccati in Nigeria. Anche l’Egitto ha approvato la liquidazione del suo significativo accumulo di fondi bloccati. Tuttavia, in entrambi i casi, le compagnie aeree sono state colpite negativamente dalla svalutazione.

Al suo apice nel giugno 2023, i fondi bloccati della Nigeria ammontavano a 850 milioni di dollari, influenzando in modo significativo le operazioni e le finanze delle compagnie aeree nel paese. Ad aprile 2024 il 98% di questi fondi è stato liquidato. I restanti 19 milioni di dollari sono dovuti alla continua verifica da parte della Banca Centrale dei crediti a termine in sospeso presentati dalle banche commerciali”, afferma IATA.

“Ci congratuliamo con il nuovo governo nigeriano e la Banca Centrale della Nigeria per i loro sforzi volti a risolvere questo problema. I singoli cittadini nigeriani e l’economia trarranno tutti beneficio da una connettività aerea affidabile per la quale l’accesso alle entrate è fondamentale. Siamo sulla strada giusta e sollecitiamo il governo a liberare i restanti 19 milioni di dollari e continuare a dare priorità all’aviazione”, ha affermato Walsh.

“Otto paesi rappresentano l’87% del totale dei fondi bloccati, pari a 1,6 miliardi di dollari”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)