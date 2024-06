ITA Airways avvia i collegamenti con l’Arabia Saudita, partito oggi il nuovo volo diretto Roma Fiumicino – Riyadh

ITA Airways avvia oggi i collegamenti con l’Arabia Saudita, con il primo volo diretto tra Roma Fiumicino e Riyadh. Presenti alla cerimonia del taglio del nastro presso il Terminal E dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino per ITA Airways Tommaso Fumelli, VP Italy Sales e Pierfrancesco Carino, VP International Sales; Carlo Baldocci, Ministro plenipotenziario in servizio presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e Ambasciatore designato a Riyadh; Sami Ibrahim Al Yahya, Capo Ufficio di S.A.R. l’Ambasciatore del Regno dell’Arabia Saudita in Italia; Fabio Nicolai, Vice Direttore Generale ENAC; Raffaello Biselli, Assessore Commercio e Mercati, attività produttive e Suap del Comune di Fiumicino; Susann Kern, Country Manager Italy di Saudi Tourism Authority e Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma.

Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways and CEO Volare, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di inaugurare oggi il nostro primo volo diretto verso Riyadh e l’Arabia Saudita, un mercato in grande espansione e strategico per ITA Airways soprattutto per il traffico business. Il nuovo collegamento Roma – Riyadh segna un traguardo significativo per la nostra Compagnia e intensificherà gli scambi tra la Penisola Arabica e il nostro Paese. Il nostro impegno nella regione mediorientale proseguirà con l’introduzione di nuovi voli diretti verso Kuwait City e Jeddah rispettivamente a luglio e ad agosto”.

“L’Arabia Saudita è un mercato in forte espansione, con circa 200.000 passeggeri trasportati nel 2023 Fiumicino ha quadruplicato i volumi di traffico del 2019, un trend di crescita confermato nel primo quadrimestre 2024, in aumento del +33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’avvio del nuovo collegamento aereo di ITA Airways su Riyadh dimostra la crescente rilevanza di un mercato, con ottime prospettive di ulteriore sviluppo sia per il segmento leisure che per quello business”, ha dichiarato Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma.

“L’introduzione di collegamenti diretti da Roma verso Riyadh a giugno e Jeddah ad agosto è un passo cruciale nella nostra missione per sviluppare ulteriormente il settore turistico e aumentare il numero di visitatori dall’Italia e oltre verso l’Arabia Saudita. Le nuove rotte, alimentate dalla nostra forte partnership con il vettore nazionale ITA Airways, miglioreranno significativamente l’accessibilità e si prevede che stimoleranno maggiori investimenti. Inoltre, questo sviluppo rafforzerà anche i legami culturali ed economici tra Italia e Arabia Saudita”, ha dichiarato Hazim Al-Hazmi, Presidente per Europa e Americhe di Saudi Tourism Authority.

Felice di accogliere la nuova rotta aerea da Riyadh a Roma, Ayman AboAbah, CEO di Riyadh Airports Company società che gestisce il King Khalid International Airport, ha dichiarato: “Questo è un traguardo significativo nei nostri continui sforzi per espandere la nostra rete e rafforzare le nostre connessioni con le principali città globali. Siamo entusiasti di offrire ai nostri passeggeri più opzioni di viaggio e non vediamo l’ora di accogliere i viaggiatori da Roma per far loro scoprire la ricca cultura e ospitalità di Riyadh. Questa nuova rotta è una testimonianza del nostro impegno a fornire un servizio di alto livello e migliorare l’esperienza di viaggio per i nostri passeggeri”.

“Il collegamento appena avviato opera con cinque frequenze settimanali, con partenza da Roma Fiumicino tutti i giorni tranne il martedì e il sabato alle 15:25 e atterraggio a Riyadh alle 21:25 (ora locale) e partenza da Riyadh tutti i giorni tranne il mercoledì e la domenica all’01:45 (ora locale) e arrivo a Roma Fiumicino alle 06:35.

Il nuovo collegamento viene operato con Airbus A321neo di nuova generazione e tecnologicamente avanzato. L’A321neo è il primo aeromobile narrow body configurato con tre cabine separate: Business Class (12 posti), Premium Economy (12 posti) ed Economy (141 posti di cui 12 dedicati alla Comfort Economy). Efficiente e silenzioso, il nuovo A321neo vanta consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori di oltre il 20% e consente una riduzione del 50% dell’impatto acustico rispetto agli aerei di precedente generazione. Tra gli elementi distintivi del nuovo aereo spiccano la cabina Airspace con nuovi colori e nuovi materiali, i sedili di ultima generazione, il nuovo lighting interno personalizzato ITA Airways e le cappelliere XL. Inoltre, ogni poltrona è dotata di sistema di intrattenimento con video e audio “on demand” di ultima generazione, schermo touch-screen da 17,3’’ (Business), 15,6’’ (Premium Economy) e 13,3’’ (Economy) a bassa riflettenza e risoluzione 4K per una user experience semplice, fluida e intuitiva”, afferma ITA Airways.

“L’apertura del nuovo volo Roma – Riyadh rappresenta un importante prodotto per la Compagnia, che inaugura così i collegamenti con la penisola araba, mercato in cui saranno presto aperti anche i nuovi voli Roma-Fiumicino – Kuwait City (1° luglio) e Roma Fiumicino – Gedda (1° agosto).

Le aperture dei collegamenti anche per Accra e Dakar porteranno ad un totale di 57 le destinazioni operate nella Summer 2024, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Inoltre, nel picco estivo la Compagnia volerà verso 12 ulteriori destinazioni stagionali, selezionate tra le mete più gettonate del turismo del Mediterraneo, incluse la Grecia, la Spagna, la Croazia e le isole italiane, raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate.

È possibile acquistare i nuovi voli sui canali di vendita ITA Airways, tramite il sito ufficiale www.ita-airways.com, il Customer Center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – ADR – Photo Credits: ITA Airways – ADR)