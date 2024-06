Delta celebra i 25 anni del volo che collega Roma con Atlanta

Delta Air Lines informa: “Il mondo era molto diverso nel 1999. Per Te di Jovanotti era in cima alle classifiche musicali, i cellulari Nokia e Motorola stavano diventando popolari, la lira era ancora in circolazione e La Vita è Bella di Roberto Benigni vinceva l’Oscar come miglior film in lingua straniera. Nel frattempo, Delta, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, inaugurava il volo diretto da Roma ad Atlanta, collegando la capitale italiana al principale aeroporto del mondo”.

Parlando di questo traguardo, Ilse Janssens, General Manager Sales, Continental Europe di Delta, ha dichiarato: “Siamo estremamente felici di festeggiare oggi i 25 anni del volo da Roma per Atlanta. L’Italia è cresciuta fino a diventare uno dei mercati più importanti in Europa per Delta e la nostra solida presenza a Roma Fiumicino è fondamentale per il nostro network italiano. Quest’estate opereremo il più ampio network di collegamenti di sempre tra Italia e Stati Uniti”.

Janssens ha continuato: “Oggi celebriamo l’anniversario della nostra partnership di lunga data con Aeroporti di Roma con un evento speciale per i passeggeri in partenza da Roma per Atlanta con un mosaico creato appositamente da Studio Cassio. L’opera, realizzata praticando quest’antica pratica artistica italiana, rappresenta la meraviglia del volare e vuole essere un ringraziamento sentito a tutti i nostri passeggeri e all’Aeroporto”.

“Il mosaico è stato appositamente realizzato per celebrare l’anniversario ed è composto da frammenti di bottiglie di plastica riciclati, raccolti durante la Maratona di Roma 2024, di cui Delta è stata sponsor. L’artwork rappresenta un aereo in volo, e testimonia l’impegno del vettore per un’aviazione sempre più sostenibile, parte degli obiettivi aziendali a breve e lungo termine di Delta. Dopo essere stato presentato in Aeroporto, il mosaico prenderà il volo per essere conservato al Delta Museum di Atlanta, che racconta la lunga storia della compagnia aerea, e raccoglie pezzi rari, cimeli e velivoli d’epoca”, prosegue Delta Air Lines.

“Un quarto di secolo è decisamente un traguardo considerevole per un collegamento aereo importante come quello per Atlanta, seconda destinazione degli Stati Uniti per volume di passeggeri trasportati”, ha dichiarato Federico Scriboni, Aviation Business Development Director. “Un risultato sostenuto dall’ottimo rapporto e dalla proficua collaborazione con Delta Air Lines che, anno dopo anno, ha rafforzato il proprio impegno su Fiumicino fino ad avere ben 7 voli giornalieri da e per gli Stati Uniti, primo mercato Lungo Raggio per Aeroporti di Roma”.

Quest’estate Delta opererà voli giornalieri o plurigiornalieri da Roma per New York JFK, Boston e Detroit. In Italia Delta vola anche da Milano e Venezia per Atlanta e New York JFK e da Napoli per New York JFK.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Aeroporti di Roma – Photo Credits: Delta Air Lines – Aeroporti di Roma)