oneworld celebra 25 anni di eccellenza e delinea una maggiore attenzione al cliente

Mentre oneworld® celebra il suo 25° anniversario, il presidente di oneworld, i CEO delle compagnie aeree membri e il nuovo CEO dell’alleanza hanno elogiato la crescita di oneworld e la crescente rilevanza per i clienti in una conferenza stampa questa mattina durante l’AGM IATA a Dubai.

“Oggi oneworld è una forte alleanza globale di tredici compagnie aeree leader, tra cui Alaska Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian e SriLankan Airlines. Fondata nel 1999 da American Airlines, British Airways, Cathay Pacific e Qantas, oneworld triplicherà le sue dimensioni entro il 2025, espandendosi dai quattro membri fondatori originali a quindici nei prossimi dodici mesi, con Oman Air e Fiji Airways che si uniranno all’alleanza come full members.

Fin dalla sua nascita oneworld è stata un pioniere nel settore dell’aviazione, alzando costantemente il livello del servizio clienti e della connettività. Insieme, le compagnie aeree oneworld operano oltre 4,5 milioni di voli, trasportando più di 500 milioni di passeggeri all’anno, inclusi 212 milioni di loyalty programmes members. Con una flotta combinata di oltre 3.400 aerei e 13.000 voli giornalieri, le compagnie aeree membri di oneworld hanno unito clienti, paesi e aziende in tutto il mondo. Più di nove miliardi di passeggeri hanno volato con le compagnie aeree membri di oneworld fin dalla sua nascita: un numero fenomenale, che evidenzia il suo status di alleanza aerea leader a livello mondiale”, afferma oneworld.

Robert Isom, oneworld Chairman and American Airlines CEO, riflette sul percorso dell’alleanza: “Sono orgoglioso di celebrare la creazione dell’alleanza oneworld. Sin dalla sua nascita 25 anni fa, l’alleanza ha alzato il livello del servizio al cliente e ha forgiato un legame comune tra le principali compagnie aeree del mondo. Non abbiamo mai vacillato nel nostro impegno volto a migliorare l’esperienza del cliente ogni giorno, su ogni volo”.

Con oneworld che celebra il suo 25° anniversario, l’obiettivo principale del nuovo CEO dell’alleanza, Nat Pieper, è il miglioramento di tutti gli aspetti dell’esperienza di viaggio degli ospiti, tra cui una ambiziosa premium lounge strategy, un alliance-wide oneworld upgrade programme e funzionalità digitali più approfondite e personalizzate.

Pieper ha dichiarato: “La nostra priorità è offrire costantemente un’esperienza di viaggio eccezionale, un viaggio best-in-class in ogni fase del percorso. Il successo di oneworld negli ultimi 25 anni è dovuto ai rapporti di qualità tra le nostre compagnie aeree associate e alla costante priorità data alla soddisfazione degli ospiti. Sono onorato di ricoprire il ruolo di CEO della principale alleanza di compagnie aeree del mondo e non vedo l’ora di creare rapporti sempre più stretti tra i nostri fantastici partner”.

“oneworld ha aperto nuove strade all’inizio di quest’anno aprendo le sue prime branded premium lounges ad Amsterdam Schiphol, Paesi Bassi, e a Seoul Incheon International, Corea del Sud.

Oltre 45.000 ospiti hanno già sperimentato la nuova offerta premium oneworld, lanciata in collaborazione con il global aviation ground services provider Swissport e il team dietro le sue ASPIRE Airport Lounges. L’alleanza continuerà a perseguire ambiziosamente le opportunità future per espandere la sua attuale rete di quasi 700 lounge.

In un altro sviluppo fondamentale, nel marzo di quest’anno, oneworld ha lanciato il suo attesissimo oneworld upgrade programme, che fornisce un modo nuovo e prezioso per i frequent flyer dell’alleanza di utilizzare le loro miglia e punti per effettuare l’upgrade tra le compagnie aeree membri di oneworld.

La prima fase, lanciata da American Airlines e Qantas, ha consentito ai clienti AAdvantage® di utilizzare le proprie miglia per upgrade sui voli operati da Qantas. L’offerta reciproca per i Frequent Flyer Qantas di utilizzare i propri Qantas points per upgrade sui voli operati da American Airlines è già in fase di sviluppo e sarà abilitata nei prossimi mesi.

Altre compagnie aeree membri di oneworld aderiranno all’oneworld upgrade programme entro la fine dell’anno, rendendolo uno sviluppo importante e molto desiderato da milioni di clienti fedeli di oneworld”, prosegue oneworld.

“oneworld continuerà inoltre a essere pioniere nella trasformazione digitale per migliorare l’esperienza personalizzata degli ospiti, fornendo ai clienti strumenti self-service per gestire il proprio viaggio. oneworld è impegnata a supportare l’implementazione di nuove connessioni tecnologiche tra le compagnie aeree membri per facilitare viaggi migliori attraverso l’intera rete dell’alleanza.

Mentre oneworld entra nei suoi prossimi 25 anni, continua a dedicarsi a migliorare ogni aspetto del viaggio del cliente, riaffermando la sua posizione di alleanza aerea leader a livello mondiale. Il futuro dei viaggi aerei è qui ed è più luminoso che mai con oneworld.

oneworld riunisce 13 compagnie aeree di livello mondiale: Alaska Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian e SriLankan Airlines, oltre a 20 loro affiliati. Oman Air entrerà a far parte dell’alleanza come 14a compagnia aerea membro nel 2024, con Fiji Airways che si unirà come 15a compagnia aerea membro (leggi anche qui)”, conclude oneworld.

(Ufficio Stampa oneworld)