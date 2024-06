IATA: gli annunci di oggi durante l’80th IATA Annual General Meeting a Dubai

Le previsioni sulla redditività delle compagnie aeree migliorano per il 2024

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato proiezioni di redditività rafforzate per le compagnie aeree nel 2024 rispetto alle previsioni di giugno e dicembre 2023.

I punti salienti dell’Outlook includono:

Si prevede che gli utili netti raggiungeranno i 30,5 miliardi di dollari nel 2024 (margine di profitto netto del 3,1%). Ciò rappresenterà un miglioramento rispetto agli utili netti del 2023, stimati in 27,4 miliardi di dollari (margine di profitto netto del 3,0%). Si tratta anche di un miglioramento rispetto alle previsioni di 25,7 miliardi di dollari (margine di profitto netto del 2,7%) per i profitti 2024 che la IATA ha pubblicato nel dicembre 2023.

Si prevede che il rendimento del capitale investito nel 2024 sarà del 5,7%, ovvero circa 3,4 punti percentuali (ppt) al di sotto del costo medio del capitale.

Si prevede che gli utili operativi raggiungeranno i 59,9 miliardi di dollari nel 2024, rispetto ai 52,2 miliardi di dollari stimati nel 2023.

Si prevede che i ricavi totali raggiungeranno i 996 miliardi di dollari (+9,7%) nel 2024, un livello record.

Si prevede che le spese totali raggiungeranno i 936 miliardi di dollari (+9,4%) nel 2024, un livello record.

Si prevede che i viaggiatori totali raggiungeranno i 4,96 miliardi nel 2024, un livello record.

Si prevede che i volumi totali del trasporto aereo di merci raggiungeranno i 62 milioni di tonnellate nel 2024.

“In un mondo caratterizzato da molte e crescenti incertezze, le compagnie aeree continuano a sostenere la propria redditività. L’utile netto aggregato previsto di 30,5 miliardi di dollari nel 2024 è un grande risultato considerando le recenti profonde perdite dovute alla pandemia. Con il record di cinque miliardi di viaggiatori aerei previsti nel 2024, il bisogno umano di volare non è mai stato così forte. Inoltre, l’economia globale conta sul trasporto aereo delle merci per garantire gli 8,3 trilioni di dollari di scambi commerciali che arrivano ai clienti via aerea. Senza dubbio, l’aviazione è vitale per le ambizioni e la prosperità degli individui e delle economie. È importante rafforzare la redditività delle compagnie aeree e aumentare la resilienza finanziaria. La redditività consente investimenti in prodotti per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e nelle soluzioni di sostenibilità di cui avremo bisogno per raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Il settore aereo è sulla strada verso profitti sostenibili, ma c’è ancora un grande divario da colmare. Un rendimento del 5,7% sul capitale investito è ben inferiore al costo del capitale, che è superiore al 9%. E guadagnare solo 6,14 dollari per passeggero è un’indicazione di quanto siano scarsi i nostri profitti: appena sufficienti per un caffè in molte parti del mondo. Per migliorare la redditività, risolvere i problemi della catena di fornitura è di fondamentale importanza in modo da poter distribuire le flotte in modo efficiente per soddisfare la domanda. E aiuterebbe anche un sollievo dalla sfilata di normative onerose e di proposte fiscali sempre crescenti. Porre l’accento sulle misure di politica pubblica che stimolano la competitività delle imprese sarebbe un vantaggio per l’economia, per l’occupazione e per la connettività. Ci metterebbe inoltre in una posizione forte per accelerare gli investimenti nella sostenibilità”, ha proseguito Walsh.

Si prevede che la redditività si rafforzerà nel 2024 poiché i ricavi crescono leggermente più rapidamente delle spese (+9,7% contro +9,4% rispettivamente). Si prevede che gli utili operativi raggiungeranno i 59,9 miliardi di dollari (+14,7% rispetto ai 52,2 miliardi di dollari stimati per il 2023). Gli utili netti, tuttavia, dovrebbero crescere leggermente più lentamente, pari al +11,3%, dai 27,4 miliardi di dollari stimati per il 2023 ai 30,5 miliardi di dollari stimati per il 2024.

IATA annuncia i vincitori dell’edizione 2024 degli IATA Diversity & Inclusion Awards

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato i vincitori dell’edizione 2024 degli IATA Diversity & Inclusion Awards.

Inspirational Role Model: Kendra Kincade, CEO and Founder, Elevate Foundation.

High Flyer: Mafunase Ngosa Malenga, Founder and Managing Director, Southern Africa Institute of Aviation Science and Technology.

Diversity & Inclusion Team: British Airways

La giuria ha inoltre assegnato un encomio speciale nella categoria High Flyer a Hana Al Awahdi, Senior Vice President, Human Resources Business Partner for dnata.

“I vincitori sono veri fari del cambiamento che sta avvenendo poiché la diversità e l’inclusione si stanno affermando come priorità strategica per l’industria aeronautica. Il loro contributo alla correzione dell’equilibrio di genere nel settore dell’aviazione è davvero stimolante e merita il riconoscimento di oggi”, ha affermato Yvonne Manzi Makolo, CEO of RwandAir and Chair of the IATA Board of Governors (2023-2024), che ha consegnato i premi.

“La qualità delle candidature diventa ogni anno più convincente man mano che i risultati dell’attenzione dell’aviazione alla diversità e all’inclusione diventano ancora più concreti. Un vero e importante cambiamento è stato portato da tutti i vincitori e dal nostro encomio speciale. Attirando l’attenzione sui loro impressionanti risultati, speriamo di amplificare ulteriormente questo cambiamento”, ha affermato Karen Walker, redattore capo di Air Transport World e presidente della giuria.

“Mi congratulo con i vincitori e con tutti coloro che sono stati nominati. Garantire che l’aviazione sia un’ottima scelta di carriera per tutti i sessi è fondamentale perché aiuta le nostre aziende individualmente. Rende il settore più forte ed è ciò che i nostri clienti si aspettano. Tutti i candidati, e in particolare i vincitori, hanno mosso l’aviazione nella giusta direzione”, ha affermato Willie Walsh, Willie Walsh, IATA’s Director General.

Gli IATA Diversity & Inclusion Awards sono sponsorizzati da Qatar Airways. Grazie alla loro generosità, ogni vincitore riceve un premio di $25.000, pagabile a se stesso o agli enti di beneficenza nominati.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Qatar Airways è orgogliosa di sponsorizzare ancora una volta gli IATA Diversity & Inclusion Awards, facendo luce sugli incredibili leader che apportano cambiamenti positivi nel settore dell’aviazione. Ci congratuliamo con i vincitori di quest’anno per i loro straordinari risultati”.

Gli IATA Diversity & Inclusion Awards 2024 sono stati presentati durante il World Air Transport Summit (WATS), che ha seguito l’80th IATA Annual General Meeting in Dubai, United Arab Emirates.

Pieter Elbers presiede lo IATA Board of Governors

IATA ha annunciato che Pieter Elbers, CEO di IndiGo, ha assunto le sue funzioni di Chair of the IATA Board of Governors (BoG). Il suo mandato di un anno inizia al termine dell’80th IATA Annual General Meeting in Dubai, il 3 giugno.

Elbers è l’82esimo presidente del BoG IATA. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Presidente e CEO di KLM tra il 2016 e il 2022 ed è stato riconfermato nel Board nel 2022, poco dopo essere diventato CEO di IndiGo. Succede al CEO di RwandAir, Yvonne Manzi Makolo, che continuerà a prestare servizio nel BoG.

“È davvero un onore assumere questo ruolo in un momento in cui l’India sta emergendo come uno dei mercati dell’aviazione civile più grandi e in più rapida crescita al mondo e si sta evolvendo in una forza formidabile nel settore del trasporto aereo. Aderendo all’eredità IATA che vede l’aviazione come una forza positiva, continueremo a concentrarci sull’evidenziare i vantaggi dell’aviazione nella creazione di collegamenti, nell’aumento del commercio, del turismo e della mobilità, benefici così visibili anche in India. Allo stesso tempo, è imperativo persistere nel nostro impegno verso un’industria aeronautica più diversificata, equa, inclusiva e anche più sostenibile, creando un cambiamento positivo per le generazioni a venire. IATA svolge un ruolo fondamentale nello stabilire standard globali. Sono ansioso di continuare a collaborare con i leader del settore, i regolatori e le parti interessate a livello mondiale per raggiungere i nostri obiettivi collettivi”, ha affermato Elbers.

IATA ha annunciato che Luis Gallego Martin, CEO di IAG (in rappresentanza di IBERIA), ricoprirà la carica di Chair of the BoG da giugno 2025, dopo il mandato di Elbers. IATA ha anche pubblicato l’elenco completo dei suoi 32 membri del BoG.

Lo IATA Schedule Data Exchange Program acquisisce slancio

IATA ha riferito oggi che circa 40 compagnie aeree hanno firmato un accordo formale per contribuire con i propri schedules data allo IATA Schedule Data Exchange Program. Il lavoro sul programma è iniziato nell’ottobre 2023 con il primo rilascio previsto per marzo 2025.

“Il tempestivo e forte sostegno al programma IATA Schedule Data Exchange è di buon auspicio per il suo successo. La copertura cresce con ogni nuova compagnia aerea che sale a bordo. Incoraggiamo tutte le compagnie aeree, membri e non membri IATA, a unirsi a questo sforzo strategico del settore”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Lo Schedule Data Exchange Program raccoglierà schedules, capacity and minimum connecting time (MCT) data utilizzati in diversi prodotti e servizi IATA a supporto dello sviluppo della rete, della gestione delle entrate, del coordinamento degli slot e degli accordi interline. IATA non sta creando un prodotto commerciale volto a sostituire o competere con le entità che attualmente distribuiscono gli schedule data. Le compagnie aeree partecipanti avranno accesso ai dati secondo il principio give-to-get.

73 CEO si impegnano a rispettare la Safety Leadership Charter IATA, rafforzando la cultura globale della sicurezza

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che il numero di CEO delle compagnie aeree che si sono impegnati a rispettare la Safety Leadership Charter IATA ha raggiunto 73 elementi. Ciò rafforza la già forte cultura della sicurezza dell’aviazione che ha contribuito ad alcuni dei migliori risultati di sempre nel 2023.

“Una forte leadership e una forte cultura della sicurezza sono interdipendenti. Ed entrambi sono necessari per promuovere miglioramenti continui nelle prestazioni di sicurezza. Inserendo i loro nomi nella Safety Leadership Charter della IATA, 73 CEO di compagnie aeree hanno dato l’esempio alle loro compagnie aeree e al settore. In tal modo, la Carta è un invito all’azione che mette a fuoco l’obbligo fondamentale degli amministratori delegati delle compagnie aeree di condurre una cultura della sicurezza che mantenga i loro passeggeri e il personale al sicuro”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

La IATA Safety Leadership Charter è stata sviluppata in consultazione con i membri IATA e la più ampia comunità aeronautica. Il suo scopo è supportare i dirigenti del settore nell’evoluzione di una cultura positiva della sicurezza all’interno delle loro organizzazioni attorno a otto principi di leadership.

IATA mira a supportare l’industria nel miglioramento continuo delle prestazioni di sicurezza con una strategia a tre pilastri composta da: Safety Leadership, Safety Risk, Safety Connect.

(Ufficio Stampa IATA)