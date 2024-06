News Brevi – 03.06.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CAGLIARI A BERGAMO – Una donna di 69 anni, ricoverata presso l’ospedale Nostra Signora di Bonaria, a San Gavino Monreale (SU) e bisognosa di cure specialistiche urgenti, è stata trasportata nel pomeriggio di oggi a Bergamo a bordo di un Falcon 50 dell’Aeronautica Militare, per il successivo ricovero presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII. Un volo salva-vita reso necessario a causa delle gravi condizioni della donna, che ha potuto raggiungere la struttura ospedaliera bergamasca in tempi brevi grazie all’equipaggio e al velivolo Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24 il supporto a favore di cittadini in difficoltà. Richiesto dalla Prefettura di Cagliari, il volo urgente è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene in stato di prontezza ogni singolo giorno dell’anno, in varie basi, per questo genere di necessità. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare assicurano, senza soluzione di continuità, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita e bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati, di organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Ove ci siano specifiche necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AVIANCA SCEGLIE COLLINS AEROSPACE PER WHEEL AND BRAKE SOLUTIONS – Avianca, ha selezionato Collins Aerospace, un’azienda RTX, per fornire wheels and brakes alla sua nuova flotta di 103 aeromobili A320neo nei prossimi 15 anni. Collins attualmente equipaggia la flotta di aeromobili A320ceo e A320neo di Avianca con ruote e freni. I freni Collins sono dotati di DURACARB® carbon friction material, che offre una maggiore durata dei freni rispetto alla concorrenza, il che equivale a minori esigenze di manutenzione, minori interruzioni del servizio, maggiori risparmi ed efficienza operativa. “L’estensione dei nostri servizi e supporto alla flotta recentemente ampliata di Avianca è una vera testimonianza della nostra rete di supporto consolidata e del team di dipendenti dedicati che sostengono il nostro prodotto durante il suo intero ciclo di vita”, ha affermato Matt Maurer, vice president and general manager of Landing Systems for Collins Aerospace. “Questo accordo riflette la solida esperienza e partnership di Collins per supportare il piano della nostra flotta”, ha affermato Francisco Raddatz, senior vice president for Fleet and Procurement at Avianca. “Apprezziamo la consolidata rete di supporto a nostra disposizione durante tutto il ciclo di vita del prodotto”. Avianca opera in 130 destinazioni dove i suoi aeromobili A320ceo e A320neo servono clienti in tutto il Nord America, America Centrale e Sud America.

DELTA RIPRENDE IL VOLO TRA NEW YORK E TEL AVIV – Delta riprenderà il servizio giornaliero diretto per Tel Aviv (TLV) da New York-JFK quest’estate, operando la rotta su un Airbus A330-900neo che fornirà ai clienti quasi 2.000 posti settimanali da New York a Israele. La decisione di riprendere la rotta il 7 giugno 2024, dopo che era stata temporaneamente sospesa nell’ottobre 2023, fa seguito ad un’approfondita valutazione dei rischi per la sicurezza da parte della compagnia aerea. Delta continua a monitorare da vicino la situazione in Israele insieme ai partner governativi e del settore privato. Negli ultimi mesi, Delta ha rafforzato la sua presenza in Israele attraverso un accordo di codeshare con EL AL Israel Airlines. I clienti Delta hanno accesso ai servizi diretti di EL AL per Tel Aviv dalle principali città degli Stati Uniti come New York-JFK, New York-Newark, Boston, Los Angeles, Miami e Fort Lauderdale. Con il ripristino del servizio Delta New York-JFK quest’estate, i passeggeri avranno ulteriori scelte di viaggio tra il Nord America e Israele.

DELTA NOMINATA AIRLINE OF THE YEAR DA AIR TRANSPORT WORLD – Delta è stata nominata 2024 Airline of the Year da Air Transport World. La sera di venerdì 31 maggio si è svolta a Dubai una celebrazione alla quale hanno partecipato diversi leader Delta e partner di joint venture, insieme a rappresentanti di tutta la comunità aeronautica globale. Il CEO di Delta, Ed Bastian, è stato raggiunto sul palco da sei dipendenti in uniforme per ritirare il premio, in rappresentanza del team Delta di 100.000 persone in tutto il mondo. “Ci sono molte cose della nostra compagnia di cui sono molto orgoglioso”, ha detto Bastian. “Ma non sono i grandi aerei che abbiamo, non sono le tecnologie che utilizziamo, non sono gli aeroporti a renderci grandi: è la nostra gente. Sono le persone della nostra compagnia. Sono il motivo per cui siamo i numeri uno”. Le eccezionali prestazioni operative di Delta, l’impegno per la sicurezza e il servizio clienti premium sono stati elencati da ATW come fattori chiave nella selezione di quest’anno. Sono stati inoltre riconosciuti gli sforzi per creare un’esperienza di viaggio più sostenibile e per restituire alle comunità. Delta è stata anche premiata come vincitrice inaugurale dell’Hall of Fame award, una nuova categoria introdotta quest’anno per commemorare il 50° anniversario degli ATW Awards. Istituiti nel 1974 per riconoscere l’eccellenza nelle operazioni delle compagnie aeree, gli ATW Airline Industry Achievement Awards vengono assegnati a organizzazioni globali che si sono distinte per prestazioni eccezionali e un servizio superiore. I vincitori vengono selezionati da un gruppo di redattori e analisti di ATW, Routes, Aviation Week e CAPA.

AIR CANADA ANNUNCIA L’ESPANSIONE IN INDIA PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-25 – Air Canada ha annunciato oggi l’espansione strategica della sua rete internazionale in India, aggiungendo il 40% in più di capacità di posti a partire dalla fine di ottobre per la stagione invernale 2024-25. I punti salienti dei nuovi servizi del vettore includono gli unici voli diretti dal Canada alla capitale finanziaria dell’India, Mumbai, un servizio migliorato dal Canada occidentale a Delhi con l’introduzione di nuovi voli giornalieri stagionali su London Heathrow e voli giornalieri da Montreal a Delhi. In totale, Air Canada opererà 25 voli settimanali verso l’India, l’offerta più completa di qualsiasi vettore tra Canada e India. I posti su tutti i voli possono essere acquistati ora su aircanada.com, tramite l’app Air Canada e tramite gli agenti di viaggio. “L’India è un mercato importante per Air Canada, che riflette legami familiari e commerciali di lunga data e in crescita tra i nostri due paesi. Siamo entusiasti di espandere la nostra rete a Mumbai e Delhi. Con nuovi voli diretti da Toronto a Mumbai, l’aggiunta di nuovi voli per Delhi dal Canada occidentale via London Heathrow, insieme alla connettività senza pari della nostra solida rete nordamericana, stiamo consolidando Air Canada come la compagnia aerea leader che offre la maggior parte delle opzioni di viaggio tra Canada e India. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti a bordo”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President – Revenue and Network Planning at Air Canada. Quest’inverno Air Canada opererà 25 voli settimanali che rappresentano 7.400 posti ogni settimana dal Canada all’India, comprendendo fino a 11 voli settimanali da Toronto a Delhi e Mumbai, voli giornalieri da Montreal a Delhi e voli giornalieri per Delhi dal Western Canada (Calgary) via London Heathrow.

SAS CELEBRA IL PRIDE A OSLO, STOCCOLMA E COPENHAGEN – Nell’ambito del suo impegno costante nella promozione dell’uguaglianza, SAS annuncia la sua partnership con Oslo and Stockholm Pride. Inoltre, SAS ospiterà attività e interagirà con clienti, comunità e colleghi durante la settimana del Pride a Copenhagen. SAS sta inoltre introducendo il concetto “You Be You”, per evidenziare la diversità all’interno della compagnia e affermare il proprio sostegno all’apertura, alla tolleranza e all’inclusività. “SAS crede in un mondo in cui ognuno è rispettato e apprezzato per la propria identità. Attraverso la collaborazione con i Pride, SAS mira a sostenere l’importante lavoro che i Pride stanno svolgendo. Abbracciare la diversità e l’inclusione è un aspetto chiave degli sforzi di sostenibilità di SAS. L’obiettivo è promuovere attivamente una cultura aziendale inclusiva in cui tutti i dipendenti si sentano sicuri e apprezzati”, afferma SAS. “Collaborare con i Pride è importante e molto naturale per noi di SAS, crediamo che tutti dovrebbero essere trattati allo stesso modo e avere gli stessi diritti, non importa chi siano o chi amano. Sappiamo che molti dei nostri colleghi ci hanno chiesto di partecipare al Pride e siamo lieti di annunciare questa partnership oggi”, afferma Pernille Vang Ormholt, Executive Vice President Chief People Officer at SAS. “SAS lancia il concetto “You Be You” per evidenziare la diversità all’interno della compagnia attraverso storie personali e interviste. You Be You rafforza l’identità aziendale come organizzazione inclusiva, dimostrando il proprio impegno per l’apertura, la tolleranza e la diversità ogni giorno dell’anno, non solo durante i Pride. Nel dicembre 2010 SAS è entrata nella storia come prima compagnia aerea al mondo ad ospitare un matrimonio tra persone dello stesso sesso a bordo di un volo tra Stoccolma e New York. Con la campagna “Love is in the Air”, SAS è diventata la prima compagnia a livello globale a lanciare una campagna LGBTQ nei media mainstream”, prosegue SAS. “SAS è la compagnia aerea leader in Scandinavia con basi in tre dei paesi più LGBTQ friendly del mondo. Riuniamo ospiti di tutte le nazioni e culture e diamo il benvenuto a tutti a bordo indipendentemente dall’origine etnica, dall’età, dalla religione, dalla nazionalità, dall’orientamento sessuale o dall’identità”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. L’Oslo Pride si svolge dal 19 giugno al 29 giugno, lo Stockholm Pride dal 29 luglio al 3 agosto e il Copenhagen Pride dal 10 agosto al 18 agosto. Nell’ambito della partnership, SAS parteciperà alle sfilate annuali a Oslo e Stoccolma e ospiterà varie attività al Pride di Copenhagen.

ANA E AIRJAPAN ESPANDONO LE OPZIONI DI VIAGGIO CON UN NUOVO MILEAGE REDEMPTION PROGRAM – All Nippon Airways (ANA) sta collaborando con AirJapan, brand di ANA Holdings per medium-haul international routes, per lanciare un nuovo programma che consentirà ai passeggeri di riscattare ANA miles per voucher di volo AirJapan. I viaggiatori possono selezionare tre diverse opzioni di riscatto delle miglia: 1.000 miglia, 5.000 miglia e 10.000 miglia. Le informazioni su come riscattare le ANA miles per i voucher di volo AirJapan sono disponibili sul sito web di ANA. I voucher di volo AirJapan possono essere utilizzati per pagare i biglietti AirJapan, il bagaglio registrato, i pasti a bordo preacquistati, la selezione del posto e le tasse associate. I membri dell’ANA Mileage Club possono già riscattare ANA miles per Peach points che possono essere utilizzati per biglietti e tariffe sui voli Peach. “Mentre continuiamo ad espandere i servizi e i vantaggi per i clienti AirJapan, siamo lieti di offrire ai membri dell’ANA Mileage Club l’opportunità di riscattare le loro miglia con voucher di volo AirJapan”, ha affermato l’Executive Vice President of AirJapan, Toru Ishikawa. “Questa nuova opzione offrirà ai clienti maggiore flessibilità e comodità nella pianificazione dei loro viaggi. Non vediamo l’ora di continuare a trovare modi per offrire esperienze che supereranno le loro aspettative”. AirJapan è un nuovo brand creato da ANA Holdings per operare rotte internazionali a medio raggio per ANA Group. Nel febbraio 2024 ha lanciato le sue prime due rotte: Narita – Bangkok e Narita – Incheon, Corea del Sud. Nell’aprile 2024 AirJapan ha iniziato ad operare sulla sua terza rotta, Narita – Singapore.

AIR JAPAN: SUMMER SALE DAL 3 GIUGNO AL 16 GIUGNO – ANA Group informa: “A partire dal 3 giugno 2024 (JST) e fino al 16 giugno, AirJapan offre biglietti convenienti per la stagione estiva. AirJapan, un nuovo brand creato per operare i voli internazionali a medio raggio di ANA Group, ha iniziato a operare la rotta Bangkok – Narita, la rotta Seoul (Incheon) – Narita nel febbraio 2024 e la rotta Singapore – Narita come terza rotta alla fine di aprile 2024. AirJapan è una compagnia aerea ibrida che combina i vantaggi di ANA come full-service carrier (FSC) e Peach come low-cost carrier (LCC). Fornisce una vasta gamma di opzioni ai clienti, offrendo allo stesso tempo comfort e tariffe convenienti. Per maggiori dettagli, consultare il sito web di ANA o il sito web di AirJapan”.

IBERIA: LE DESTINAZIONI DISNEY NELL’ESPACIO IBERIA A MADRID – Iberia informa: “Per il terzo anno consecutivo Iberia presenta Espacio Iberia, quest’anno nella Gran Vía 48, con un’edizione più innovativa che mai. I visitatori potranno gustare i pasti offerti dalla compagnia aerea a 30.000 piedi sopra il livello del mare senza decollare, seduti sui sedili di un A350; si metteranno ai comandi di un simulatore di volo, godranno di esperienze di realtà virtuale con i visori Apple Pro Vision e faranno un viaggio indietro nel tempo in una ricostruzione del primo aereo della compagnia aerea, il Rohrbach Roland del 1927. Inoltre i visitatori potranno partecipare a degustazioni di vino, birra e caffè, e altro ancora. Tutte le attività sono gratuite e disponibili dalle 12:00 alle 21:00, dal lunedì alla domenica. Espacio Iberia sottolinea anche l’impegno della compagnia aerea a favore della sostenibilità, condividendo il lavoro che sta portando avanti per ridurre le emissioni nella sua nuova generazione di aerei, e dell’innovazione, poiché i visitatori possono registrarsi nel nuovo spazio privato My Iberia e usufruire del servizio di imbarco biometrico, tra gli altri. Inoltre Espacio Iberia offre un’area prenotazioni, un’estrazione di Avios per i nuovi clienti e un negozio dove i visitatori possono acquistare prodotti iconici. Allo stesso modo, i clienti che viaggeranno presto in classe Business, così come i titolari delle carte Iberia Plus Platinum e Infinita, potranno usufruire di una Sala Premium con vista panoramica sulla Gran Vía e di numerosi servizi. Ogni domenica di giugno Espacio Iberia si trasforma in un’esperienza magica per le famiglie. In collaborazione con Disney Destinations, Iberia presenta Magic Sundays, con un tema speciale che permetterà alle famiglie di conoscere e vivere i voli della compagnia aerea e scoprire le magiche destinazioni Disney. Le esperienze includono occhiali per realtà virtuale con immagini a 360° delle tre destinazioni Disney (Walt Disney World Resort in Florida, Disneyland Paris e Disney Cruise Line), proiezioni di cortometraggi e contenuti Disney e due laboratori interattivi.

QANTAS INTRODUCE IL GROUP BOARDING SUI VOLI DOMESTICI IN QUATTRO AEROPORTI DEL PAESE – Qantas sta introducendo una nuova procedura di imbarco per i voli domestici in quattro dei più grandi aeroporti del Paese, per ridurre il tempo che i clienti trascorrono in fila al gate e rendere più veloce l’imbarco. Il nuovo approccio, denominato Group Boarding, è già utilizzato dalle compagnie aeree all’estero, ma questa è la prima volta che viene adottato in Australia. Segue una serie di prove di successo a Brisbane, Sydney, Melbourne e Perth, che hanno contribuito a far sì che i voli partissero in orario. Il Group Boarding consente ai clienti di imbarcarsi all’interno di gruppi più piccoli, anziché fare la fila con tutti i passeggeri in attesa di salire a bordo contemporaneamente. I clienti verranno assegnati a uno dei sei gruppi d’imbarco che verranno visualizzati sulla carta d’imbarco. I gruppi sono determinati in base alla cabina, allo stato Frequent Flyer e alla posizione del posto nell’aeromobile. La segnaletica e gli annunci al gate informeranno i clienti quando sarà il turno di salire a bordo del loro gruppo. Il Group Boarding verrà implementato progressivamente da oggi a Brisbane, Perth, Melbourne e poi a Sydney Airport, per i voli domestici operati con Boeing 737 e Airbus A330 di Qantas. Markus Svensson, CEO di Qantas Domestic, ha affermato: “Continuiamo a cercare modi per rispondere ai punti critici e migliorare l’esperienza di viaggio dei nostri clienti. Il Group Boarding è progettato per ridurre al minimo il tempo che i nostri clienti trascorrono in attesa dell’imbarco e consente loro di sistemarsi più rapidamente. Sappiamo quanto sia importante per i nostri clienti partire in orario, quindi in questo processo dobbiamo anche fare tutto il possibile per assicurarci di partire in orario”. Il Group Boarding si applicherà a tutti i voli domestici operati da aeromobili Boeing 737 e Airbus A330 in partenza da Brisbane (dal 3 giugno), Perth (dal 10 giugno), Melbourne (dal 17 giugno) e Sydney (dal 25 giugno).

EUROFIGHTER: ‘THE FIGHTER SHOW’ RACCONTA L’EUROFIGHTER TASK FORCE ITALIANA IN POLONIA – Eurofighter informa: “La 22a base aerea dell’aeronautica polacca, a est di Malbork, è lo scenario di “The Italian Job”, l’ultimo episodio della serie YouTube Eurofighter ‘The Fighter Show’. L’episodio offre uno sguardo avvincente su come quasi 200 membri dell’Aeronautica Militare italiana stanno sostenendo la Polonia e i partner NATO, aiutando a sorvegliare lo spazio aereo a breve distanza da Kaliningrad e dal confine russo sul fianco orientale del paese. Nell’episodio vengono intervistati il comandante della Task Force, colonnello Gianluigi Colucci; l’Eurofighter pilot Borgo; il weapons load crew member Giovanni; il crew chief Guiseppe. La 22a base aerea a est di Malbork si trova vicino al villaggio di Krolewo Malborkskie ed è stata aperta nel 2001. L’unità principale con sede lì è il 41st Air Tactical Squadron che vola i Mikoyan MiG-29A/UB fighter. La task force è composta da squadre provenienti da tutte e quattro le Eurofighter air bases in italia, Grosseto, Istrana, Gioia del Colle e Trapani, il suo ruolo principale è quello di adempiere al Quick Reaction Alert 24/7 per la NATO”. “Lanciata nel 2023, ‘The Fighter Show’ è la prima serie YouTube al mondo di proprietà e prodotta da Eurofighter Typhoon. Gli episodi sono girati in una varietà di luoghi tra cui basi aeree e Air Show in tutta Europa, episodi in studio e interviste con piloti, ingegneri, tecnici. The Italian Job, l’ultimo episodio di ‘The Fighter Show’, è disponibile per la visione sul canale YouTube di Eurofighter”, conclude Eurofighter.