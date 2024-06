LATAM Airlines riceve due premi internazionali per l’esperienza di viaggio dei passeggeri

Nei giorni scorsi, il gruppo LATAM Airlines è stato premiato da due importanti entità internazionali per il suo servizio a bordo e l’esperienza di viaggio dei passeggeri.

Agli Onboard Hospitality Awards 2024, la compagnia aerea si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il premio “Best Onboard Sustainability” per aver implementato il programma “Recycle Your Trip” nel mercato domestico brasiliano. Inoltre, ha ricevuto la menzione “Highly Commended” per le categorie “Best Onboard Entertainment” e “Catering Innovation of the Year”. Oltre a questo importante riconoscimento, ai Pax International Awards, LATAM Airlines ha vinto per il quinto anno il premio “Outstanding Food Service by a Carrier for South America 2024” .

“Questi premi sono un importante riconoscimento al nostro team per tutto ciò che fa per i nostri clienti e per il lavoro che stiamo svolgendo in LATAM Airlines, impegnandoci costantemente per migliorare l’esperienza. Esprimiamo inoltre la nostra sincera gratitudine ai nostri clienti per la loro fiducia e per averci scelto”, afferma Paulo Miranda, Vicepresidente Area Customer di LATAM Airlines Group.

In merito ai premi della rivista britannica Onboard Hospitality, questi sono stati assegnati principalmente per tre iniziative: l’implementazione da parte della compagnia aerea del programma “Recycle Your Trip” nel mercato domestico brasiliano; il programma “Flavors that Transport”, che ha l’obiettivo di mettere in risalto il cibo locale e l’orgoglio degli chef sudamericani; le tecnologie implementate per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri, con un’ampia scelta di contenuti esclusivi – oltre 180 film, 580 episodi di programmi televisivi, 150 album musicali e contenuti esclusivi di HBO Max, Paramount+ e Disney+, il più grande del Sud America.

Il premio “Outstanding Food Service by a Carrier for South America 2024” della rivista PAX International è stato invece assegnato all’iniziativa “Flavors that Transport”, in cui in cui hanno avuto un peso significativo la carta dei vini proposta nelle cabine premium, accuratamente selezionata dall’unico master sommelier dell’America Latina, Héctor Vergara, e l’inclusione di prodotti a marchio locale sui voli nazionali.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines – Photo Credits: LATAM Airlines)