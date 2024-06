L’Hamad International Airport di Doha festeggia 10 anni di eccellenza operativa

L’Hamad International Airport raggiunge un’importante tappa celebrando il suo 10° anniversario di collegamento dei passeggeri verso nuove esperienze e ricordi, attraverso Doha.

“In questi dieci anni di attività, l’aeroporto ha trionfato tre volte come “Miglior Aeroporto del Mondo” agli SKYTRAX World Airport Awards ed è stato classificato come l’aeroporto con la seconda migliore connettività aerea del Medio Oriente nell’ambito dell’Airport Council International Air Connectivity Ranking 2023. Questi riconoscimenti dimostrano l’impegno dell’hub nell’innovazione e nel continuo miglioramento, confermando un approccio incentrato sul cliente e l’efficace gestione operativa che offre ai passeggeri un’esperienza di viaggio affidabile e senza interruzioni.

Da maggio 2014 a maggio 2024, l’Hamad International Airport ha accolto un totale di 325,1 milioni di passeggeri nella sua struttura in crescita. L’aeroporto ha visto 2,1 milioni di movimenti di aerei, ha trasportato 20,5 milioni di tonnellate di merci e ha trattato 258 milioni di bagagli. L’hub di Qatar Airways serve attualmente oltre 45 compagnie aeree partner, tra cui 14 compagnie aeree tradizionali. Dopo la fase A dell’espansione iniziata nel 2022, la capacità dell’aeroporto è cresciuta fino a 58 milioni di passeggeri all’anno e attualmente serve oltre 200 destinazioni, tra cui passeggeri, merci e voli charter.

In linea con la creazione di un’esperienza aeroportuale su misura, HIA ospita oltre 40 mostre d’arte permanenti di artisti locali, regionali e internazionali e offre oltre 200 negozi e ristoranti, tra cui molte novità mondiali ed esclusive”, afferma il comunicato.

L’Amministratore Delegato del gruppo Qatar Airways, ing. Badr Mohammed Al-Meer, che ha preso parte al percorso di crescita dell’aeroporto dal 2014, ha dichiarato: “La crescita e la posizione globale dell’Hamad International Airport dall’inizio delle sue operazioni è un ottimo esempio di come investire nelle nostre risorse, adottando soluzioni innovative e promuovendo una collaborazione industriale che portano all’eccellenza. Abbiamo superato molteplici sfide e stabilito standard di settore che ci hanno aiutato a guadagnare il titolo di “Miglior Aeroporto del Mondo”. Man mano che il settore si evolve, anche le nostre operazioni, le nostre esperienze di vendita al dettaglio e di ospitalità evolveranno. Continueremo a dare importanza alle persone e a coltivare le relazioni con i nostri partner per i prossimi 10 anni e oltre”.

“In occasione del suo decimo anniversario, il team e i passeggeri di HIA hanno festeggiato con una serie di iniziative che hanno incluso spettacoli culturali e sessioni di musica dal vivo per commemorare questo importante traguardo.

L’hub di Doha ha subito una notevole trasformazione con la significativa espansione delle sue infrastrutture, nel novembre 2022, poiché il terminal dell’aeroporto è aumentato di 125.000 m2. I progetti della Fase A dell’espansione miravano a creare un’esperienza memorabile per i passeggeri e a soddisfare la crescente domanda commerciale e operativa. Sono stati lanciati nove progetti, tra cui un giardino tropicale al coperto ORCHARD – parte dell’atrio centrale con una nuova sala trasferimenti, una struttura per il trasferimento remoto dei bagagli (RTBF) e nuove lounge – tra cui l’Al Mourjan Garden Lounge, sede dell’unica lounge Louis Vuitton in un aeroporto .

Riconosciuto dagli Skytrax World Airport Awards anche come “Miglior aeroporto al mondo per lo shopping” per la seconda volta, l’hub ha anche introdotto diverse novità del settore nel suo portfolio di offerte retail e F&B, tra cui il primo centro di bellezza Dior Spa, l’unico negozio di Thom Browne, un caffè Oreo e una sala da tè Harrods.

Oltre alle numerose offerte duty-free, l’aeroporto offre anche le boutique monomarca di Gucci, Burberry, Tiffany e Bvlgari.

HIA è impegnato nella sostenibilità ambientale, attuando iniziative per ridurre al minimo la sua impronta ecologica. L’aeroporto investe costantemente in soluzioni innovative che miglioreranno le sue prestazioni ambientali, tra cui la collaborazione con l’industria per il controllo delle emissioni di CO2 per affrontare il cambiamento climatico, il rispetto e il superamento delle migliori pratiche del settore per la qualità dell’aria, la prevenzione dell’inquinamento e l’adempimento degli obblighi di conformità”, prosegue il comunicato.

“Progettato per soddisfare e superare le aspettative dei viaggiatori globali, l’Hamad International Airport è composto da un unico ampio terminal. L’aeroporto integra negozi e ristoranti moderni, strutture per l’intrattenimento e il relax e una collezione d’arte di livello mondiale di artisti di fama internazionale.

Nel 2024, HIA è stato nominato “Miglior Aeroporto del Mondo” in occasione degli Skytrax World Airport Awards, vincendo il titolo per la terza volta. L’aeroporto ha inoltre ricevuto il premio “Miglior Aeroporto per lo Shopping” per il secondo anno consecutivo e “Miglior Aeroporto del Medio Oriente” per la decima volta di fila.

HIA ha completato con successo la prima fase del progetto di espansione, che ha aumentato significativamente la capacità e migliorato l’offerta multidimensionale. Mantenendo la promessa di essere l’“aeroporto del futuro”, l’espansione presenta un ambiente verde rinfrescante e lussureggiante, nonché numerosi negozi, ristoranti, attrazioni e strutture per il tempo libero.

Le funzioni commerciali e operative dell’aeroporto sono gestite da MATAR, Qatar Company for Airports Management and Operation, una filiale di Qatar Airways Group“, conclude il comunicato.

