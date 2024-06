Mexicana de Aviación ordina 20 Embraer E2

Mexicana de Aviación ha ordinato 20 Embraer E2 aircraft. “L’accordo riguarda 10 E190-E2 e 10 E195-E2. Le consegne inizieranno nel 2Q25. Mexicana configurerà l’E190-E2 con 108 posti e l’E195-E2 con 132 posti, entrambi in un layout a classe unica.

Mexicana sarà il primo E2 operator in Messico, beneficiando dei bassi costi operativi e della fuel efficiency dell’E2, evidenziando l’impegno di Mexicana ed Embraer per la sostenibilità e il miglioramento dell’efficienza dell’aviazione.

Con questa decisione strategica la compagnia aerea messicana crescerà e modernizzerà la propria flotta, rafforzando la connettività domestica e internazionale, per offrire viaggi aerei convenienti e confortevoli, con i più alti standard di sicurezza e servizio”, afferma Embraer.

Priscilla Doro Solymossy, VP Sales and Marketing, Head of Latin America and the Caribbean, Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Diamo il benvenuto a Mexicana nella E2 Family, il primo operatore E2 in Messico. Vedere il successo e la rapida crescita ottenuta da Mexicana da quando ha riavviato le operazioni nel dicembre 2023 è stato straordinario. La compagnia aerea sta già volando verso 18 destinazioni e ha trasportato più di 115.000 passeggeri, accumulando più di 3.280 ore di volo in questo breve periodo, riflettendo l’impegno di Mexicana verso l’eccellenza operativa e il servizio al cliente”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)