Etihad Airways e Royal Air Maroc concordano un protocollo d’intesa per ulteriori relazioni

Etihad Airways e Royal Air Maroc sono pronte a lavorare più strettamente insieme a beneficio dei propri clienti dopo aver firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per rafforzare i legami commerciali e operativi.

L’accordo riflette la dedizione all’esplorazione di una cooperazione rafforzata, con l’obiettivo di offrire ai viaggiatori scelte più ampie, servizi superiori e valore aggiunto, il tutto promuovendo l’aviazione sostenibile.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Questo accordo copre un’ampia gamma di attività, dall’esplorazione dell’espansione degli accordi di codeshare esistenti per coprire più rotte domestiche in Marocco e Africa, allo sviluppo della cooperazione esistente con il programma frequent flyer, esplorando inoltre collaborazioni in materia di ground handling, maintenance and engineering”.

Abdelhamid Addou, Chairman and Chief Executive Officer of Royal Air Maroc, afferma: “Siamo molto orgogliosi di stabilire questa importante partnership con Etihad Airways, che è in linea con la nostra ambizione di migliorare ulteriormente la nostra connettività e continuare a offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio più ottimizzata e fluida attraverso i nostri rispettivi hub”.

L’accordo di codeshare esistente offre ai clienti di entrambe le compagnie aeree una migliore connettività verso destinazioni attraverso le reciproche reti, anche tra il Marocco e gli Emirati Arabi Uniti, oltre Casablanca in Africa e oltre Abu Dhabi. L’accordo consente agli ospiti di prenotare l’intero viaggio con un unico biglietto e di far registrare il bagaglio fino alla destinazione finale.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)