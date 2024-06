NTT DOCOMO e Space Compass collaborano con Airbus sull’HAPS

Un consorzio di imprese giapponesi guidato da NTT DOCOMO, Inc. (“NTT DOCOMO”) e Space Compass Corporation (“Space Compass”), insieme a Mizuho Bank Limited e la Development Bank of Japan Inc., si è impegnato a investire 100 milioni di dollari in AALTO HAPS Limited (“AALTO”), che produce e gestisce la stratospheric, solar-powered Zephyr High Altitude Platform Station (HAPS). L’investimento sarà effettuato attraverso il veicolo di investimento del Consorzio giapponese, HAPS JAPAN Corporation.

Questo investimento segna l’inizio di un’alleanza strategica per commercializzare servizi di connettività e di osservazione della Terra utilizzando HAPS in Giappone e in tutta l’Asia. Sosterrà inoltre la roadmap industriale e commerciale per i servizi di AALTO, puntando al lancio in Giappone e all’entrata in servizio globale nel 2026.

Volando per mesi nella stratosfera, Zephyr offre funzionalità rivoluzionarie che trasformeranno la connettività mobile e l’osservazione della Terra. In quanto piattaforma indipendente dal payload, Zephyr può trasformarsi in una multi-functional tower nel cielo per fornire servizi di connettività mobile 5G a bassa latenza diretti al dispositivo. Sfruttando il servizio di osservazione della terra di Airbus, Strat-Observer, Zephyr può essere utilizzato anche per soddisfare una gamma di applicazioni di monitoraggio, tracciamento e rilevamento. AALTO è quindi ben posizionata per una varietà di casi d’uso, come l’espansione della copertura degli operatori di rete mobile (MNO) e la fornitura di connettività ad alta capacità anche durante la risposta del Giappone ai disastri naturali.

Questo investimento approfondisce la collaborazione di lunga data tra AALTO, NTT DOCOMO e Space Compass, una joint venture tra NTT e SKY Perfect JSAT, focalizzata sulla creazione di una rete informatica spaziale integrata. La roadmap per la commercializzazione di HAPS è iniziata con un accordo per esplorare la collaborazione con AALTO firmato nel 2022. Oltre a questo investimento, AALTO e Space Compass firmeranno anche accordi commerciali che approfondiranno il loro impegno in Giappone e in Asia nei prossimi anni.

Airbus Defence and Space rimarrà l’azionista di maggioranza di AALTO. L’investimento è soggetto a condizioni di chiusura e approvazioni normative.

Takaaki Sato, Chief Technology Officer, NTT DOCOMO, ha dichiarato: “NTT DOCOMO continua a migliorare la qualità della rete e si è concentrato sulla creazione di nuove frontiere tecnologiche che migliorino l’accesso ai servizi di connettività. Lavorando con i nostri partner Space Compass, AALTO e Airbus, siamo entusiasti del potenziale delle soluzioni NTN basate su HAPS. Questa tecnologia unisce un’ingegneria unica e all’avanguardia con aspetti economici allineati per espandere la copertura alle aree rurali e remote e supportare la nostra risposta collettiva ai disastri naturali. Accanto ai nostri partner del Consorzio, non vediamo l’ora di lavorare strategicamente con AALTO per utilizzare Zephyr per trasformare le esperienze dei clienti”.

Shigehiro Hori, Co-Chief Executive Officer of Space Compass Corporation, ha commentato: “Le reti non terrestri hanno il potenziale per trasformare l’ecosistema delle comunicazioni del Giappone, affrontando l’accesso alla connettività in aree difficili da raggiungere e supportando al tempo stesso la risposta del nostro Paese alle emergenze. Il Giappone ha molte isole remote e aree montuose, dove esistono soluzioni di connettività antieconomiche. Il nostro rapporto strategico con AALTO, sostenuto dall’innovazione tecnologica e dalle opportunità del mercato della connettività, ci aiuterà a costruire una nuova infrastruttura di telecomunicazioni in queste aree e durante un’era di declino demografico”.

Koichiro Matsufuji, Co-Chief Executive Officer of Space Compass Corporation, ha aggiunto: “Essendo la tecnologia HAPS leader nel suo genere, Zephyr è una capacità unica che sfrutteremo nei prossimi anni. Vogliamo creare un caso d’uso di successo in Giappone ed espanderlo in Asia”.

Jean-Brice Dumont, Head of Air Power at Airbus Defence and Space and Chair of the AALTO Board of Directors, ha commentato: “Dopo un decennio di gestione da parte di Airbus Defence and Space, Zephyr si è affermata come una delle principali piattaforme HAPS nel mondo. Zephyr svolge un ruolo chiave nell’ecosistema spaziale e di difesa, rivolgendosi ai settori commerciale e governativo dalla stratosfera. Con la creazione di un’azienda di servizi HAPS dedicata nel 2022, AALTO è stata spinta a una posizione di leadership globale nel settore. Airbus Defence and Space ha rafforzato la sua partnership con NTT, NTT DOCOMO e SKY Perfect JSAT, dimostrando al tempo stesso l’ampiezza delle sue capacità nella regione Asia-Pacifico. AALTO ha ora un eccellente investitore che la aiuterà a portare avanti i suoi ambiziosi piani di crescita nei prossimi anni”.

Samer Halawi, Chief Executive Officer of AALTO, ha dichiarato: “Questo è un investimento fondamentale per AALTO. Si tratta del naturale passo successivo nella roadmap dell’entrata in servizio mirata della società nel 2026, mentre industrializzeremo e commercializzeremo la nostra tecnologia. Con i leader mondiali nel settore dell’aviazione e della connettività come azionisti, AALTO ora dispone della combinazione di competenze tecnologiche e portata globale per sfruttare le opportunità di crescita in sostanziali mercati indirizzabili attraverso la connettività e l’osservazione della terra. Questo investimento arriva mentre AALTO entra nella fase successiva di sviluppo. Ciò include il lancio di diverse missioni dei clienti nel corso del prossimo anno, la definizione di siti di lancio e atterraggio per Zephyr e l’avanzamento del nostro processo di certificazione. Siamo entusiasti di creare una nuova frontiera nella connettività sostenibile e nell’osservazione della Terra dalla stratosfera, generando al contempo un valore significativo per tutti i nostri stakeholder”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)