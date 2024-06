oneworld dichiara Fiji Airways come 15a full member airline

oneworld® ha annunciato che Fiji Airways diventerà la sua 15a compagnia aerea membro a pieno titolo.

Fiji Airways, compagnia di bandiera delle Fiji e del Pacifico meridionale, è stata una presenza preziosa nell’alleanza oneworld negli ultimi cinque anni come oneworld connect partner. Durante questo periodo, la compagnia aerea ha sviluppato legami di cooperazione con tutte le compagnie aeree membri di oneworld, aprendo la strada a un’integrazione più fluida come membro a pieno titolo di oneworld. La transizione di Fiji Airways all’adesione completa inizierà immediatamente e sarà completata entro i prossimi 12 mesi.

Nat Pieper, CEO di oneworld, ha dichiarato: “Un caloroso saluto a Fiji Airways, mentre le diamo il benvenuto come nostra quindicesima compagnia aerea membro a pieno titolo dell’alleanza oneworld. Fiji Airways fa già parte della famiglia oneworld, poiché abbiamo un rapporto di grande successo da quando la compagnia aerea si è unita come oneworld connect partner cinque anni fa. Con la sua straordinaria crescita, prodotti e servizi pluripremiati e l’accelerazione dei collegamenti con tutte le compagnie aeree membri di oneworld, Fiji Airways rafforzerà la nostra posizione come principale alleanza aerea per i viaggiatori internazionali di tutto il mondo”.

Andre Viljoen, Managing Director and CEO of Fiji Airways, ha aggiunto: “Sono estremamente orgoglioso di annunciare la nostra piena adesione alla pluripremiata alleanza oneworld, segnando un passo significativo nel nostro impegno nel fornire servizi e connettività senza precedenti. In qualità di compagnia aerea membro a pieno titolo, siamo entusiasti di migliorare l’esperienza di viaggio per i frequent flyer dell’alleanza oneworld, offrendo una maggiore accessibilità alle Fiji e al Pacifico meridionale e garantendo collegamenti senza interruzioni e viaggi memorabili per i clienti Fiji Airways attraverso la rete dell’alleanza”.

Fiji Airways, con il suo hub presso Nadi International Airport, serve 26 destinazioni in 15 paesi e territori in tutto il mondo, inclusi gli hub oneworld a Sydney, Hong Kong, Los Angeles e Tokyo. Fiji Link, una consociata interamente controllata da Fiji Airways, diventerà una compagnia aerea affiliata di oneworld ed estenderà ulteriormente la rete dell’alleanza portando i suoi voli domestici a Suva, Nadi, Labasa, Taveuni e Kadavu, così come a livello regionale verso le nazioni delle isole del Pacifico di Tonga, Samoa, Tuvalu e Vanuatu.

Fiji Airways ha recentemente annunciato profitti e ricavi annuali record, per il 2023, con 2,2 milioni di passeggeri trasportati sui suoi voli, offrendo 2,8 milioni di posti. Con una crescita senza precedenti, una maggiore capacità e un potenziamento della flotta con il nuovo aeromobile Airbus A350 all’avanguardia, Fiji Airways è ben avviata per continuare la sua crescita ora come compagnia aerea membro a pieno titolo di oneworld, offrendo ancora più voli e nuove rotte in risposta alla crescente domanda dei clienti.

In qualità di compagnia aerea membro a pieno titolo di oneworld, Fiji Airways fornirà ai clienti oneworld Emerald, Sapphire e Ruby una suite completa di vantaggi oneworld tra cui l’accumulo e il riscatto di miglia, l’accumulo di status points, check-in prioritario, imbarco e accesso alle lounge. Allo stesso modo, i Fiji Airways top tier customers potranno accedere a tutti i vantaggi prioritari oneworld, tra cui una rete di quasi 700 lounge business e first class in tutto il mondo, nonché lounge con brand oneworld di recente apertura negli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Seoul Incheon.

Fiji Airways ha iniziato a volare originariamente il 1° settembre 1951 e ora ha una flotta di 21 aerei, tra cui Airbus A350, Airbus A330 e Boeing 737.

(Ufficio Stampa oneworld – Photo Credits: oneworld)