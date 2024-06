Qatar Airways celebra il volo inaugurale per Tashkent

Qatar Airways è ufficialmente atterrata al Tashkent International Airport (TAS) il 2 giugno 2024, mentre la compagnia aerea celebrava il volo inaugurale del suo nuovo servizio non-stop per Tashkent, Uzbekistan.

“La nuova rotta segna una pietra miliare significativa nell’ambizioso programma di espansione del network di Qatar Airways, che vedrà la compagnia aerea operare quattro voli settimanali per Tashkent a bordo della sua flotta all’avanguardia, fornendo ai passeggeri connettività senza interruzioni tramite l’Hamad International Airport (DOH), recentemente votato ‘World’s Best Airport’ da Skytrax.

In quanto storica porta di accesso alla famosa Via della Seta e destinazione nota per la sua natura e l’architettura unica nel suo genere, l’inclusione di Tashkent nella vasta rete di oltre 170 destinazioni di Qatar Airways aprirà la strada a milioni di persone di passeggeri per esplorare la ricca storia e la vivace cultura dell’Uzbekistan“, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di presentare Tashkent come la nostra ultima destinazione, offrendo ai viaggiatori un comodo accesso al cuore culturale ed economico dell’Uzbekistan. Questa nuova rotta sottolinea il nostro impegno nell’espansione della nostra rete globale attraverso l’Asia centrale e nel fornire ai nostri passeggeri più opzioni di viaggio. Non vediamo l’ora di rafforzare i legami tra Qatar e Uzbekistan attraverso una migliore connettività e lo scambio culturale”.

Mohamed Faleh Al Hajri, Acting President of the Qatar Civil Aviation Authority (QCAA), ha aggiunto: “Ci congratuliamo con Qatar Airways per questo nuovo risultato e lodiamo i suoi sforzi per migliorare la connettività dei passeggeri e fornire servizi di alto livello verso oltre 170 destinazioni in tutto il mondo. Questa nuova rotta rafforzerà le relazioni bilaterali tra Qatar e Uzbekistan, stimolando la cooperazione economica, culturale e turistica ed evidenziando il ruolo del settore dell’aviazione nello sviluppo economico”.

Orario del volo per Tashkent:

Partenza da Doha ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica (orari locali)

Da Doha (DOH) a Tashkent (TAS) – Volo n. QR377: partenza 19:50; arrivo 01:20 +1

Da Tashkent (TAS) a Doha (DOH) – Volo n. QR378: partenza 03:20; arrivo 05:20

(Ufficio Stampa Qatar Airways)