Brussels Airlines avvia i voli verso Nairobi

Brussels Airlines ha lanciato ufficialmente i voli per Nairobi. “Il volo inaugurale (SN 481) da Bruxelles allo Jomo Kenyatta Airport è decollato questa mattina presto. La compagnia di bandiera belga collegherà Nairobi a Bruxelles fino a sei volte a settimana. Secondo il Kenyan Tourism Board (KTB), la nuova rotta genererà ulteriori affari turistici e stimolerà l’economia del Kenya.

Con numerosi collegamenti oltre Bruxelles in tutta Europa e negli Stati Uniti d’America, le opzioni di viaggio da e per il Kenya si stanno notevolmente ampliando grazie alla nuova rotta di Brussels Airlines. Nella direzione opposta, l’Europa è il secondo mercato di origine più importante, contribuendo al 29% della quota di mercato in Kenya, registrando 572.352 arrivi lo scorso anno”, afferma Brussels Airlines.

“La connettività è il nostro fattore chiave per gli arrivi turistici in Kenya e crediamo che Brussels Airlines darà un grande impulso verso questo fronte”, afferma June Chepkemei, CEO, Kenyan Tourism Board.

“Brussels Airlines è l’esperto dell’Africa all’interno di Lufthansa Group, con attualmente 18 destinazioni nell’Africa sub-sahariana. La compagnia aerea ha piani di crescita ambiziosi, con Nairobi (Kenya) come primo risultato tangibile di questa espansione.

Da quando i voli sono stati messi in vendita, 50.000 persone hanno già prenotato il biglietto per visitare Nairobi o per volare da Nairobi a Bruxelles, rendendo questa tratta già un successo prima ancora che decollasse il primo volo”, prosegue Brussels Airlines.

“Vediamo un interesse molto elevato nel nostro mercato interno, il Belgio, per esplorare il Kenya. I nostri primi voli per Nairobi sono completamente pieni. Nairobi è una città vivace e la porta perfetta per un viaggio indimenticabile in Kenya. Viceversa, offriamo collegamenti con l’Europa e oltre attraverso Bruxelles, per consentire ai keniani di esplorare il mondo, studiare o far crescere le proprie attività”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO di Brussels Airlines.

Il primo volo è partito da Bruxelles dopo un gate-event alla presenza di Dorothea von Boxberg, CEO of Brussels Airlines, Arnaud Feist, CEO of Brussels Airport e Peter Maddens, Belgian ambassador in Kenya.

“È una notizia molto importante e positiva per noi come aeroporto che Brussels Airlines stia espandendo la sua rete con un volo diretto per il Kenya. Ciò rafforza ulteriormente sia la loro rete africana che il nostro ruolo di hub intercontinentale per il nostro Paese. Sia per il turismo che come centro economico africano in via di sviluppo, Nairobi è una destinazione interessante per i passeggeri belgi e per i passeggeri in transito. Un lancio che siamo lieti di supportare”, afferma Arnaud Feist, CEO of Brussels Airport.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)