Austrian Airlines aumenta le frequenze tra Bangkok e Vienna

Lufthansa Group informa: “Come compagnia di bandiera dell’Austria, Austrian Airlines è nota per il suo alto livello di servizio e ospitalità. Austrian opera una moderna flotta di aeromobili, tra cui Airbus A320 Family, Boeing 767 e Boeing 777, garantendo un’esperienza di viaggio sicura e affidabile per i passeggeri. Nota per il suo catering di bordo di qualità, Austrian Airlines offre una selezione di pasti ispirati alla cucina austriaca e ai sapori internazionali. I passeggeri possono gustare pasti e bevande gratuiti, inclusi vini e birre austriache. Essendo una delle compagnie aeree più puntuali in Europa, Austrian Airlines è riconosciuta come la scelta preferita per i viaggiatori che volano da e per l’Austria”.

Secondo Brendan Shashoua, Lufthansa Group Senior Director Sales – Southeast Asia and the Pacific: “Dal 1988 Austrian Airlines collega Vienna, la capitale dell’Austria, con la metropoli thailandese di Bangkok. La Thailandia è una destinazione incredibilmente attraente per gli europei e stiamo rispondendo alla forte domanda aumentando le nostre frequenze settimanali da Vienna da 7 a 13 voli. L’anno scorso abbiamo introdotto l’A380 – l’aereo passeggeri più grande del mondo – sui voli da Bangkok a Monaco e queste ultime novità di Austrian Airlines riflettono il nostro forte impegno nei confronti del mercato thailandese. Grazie a questo investimento, i passeggeri thailandesi ora hanno più scelta e più opzioni quando scelgono di viaggiare in Europa con Lufthansa Group”.

“Thailandia e Austria intrattengono relazioni diplomatiche da più di un secolo e le due nazioni sono collegate dalla compagnia aerea austriaca da più di 35 anni. Austrian Airlines, membro sia di Star Alliance che di Lufthansa Group, collega il mondo con l’Austria attraverso il suo hub di Vienna. A causa dell’aumento della domanda e del forte impegno nella Asia Pacific region, Austrian Airlines è lieta di annunciare questo significativo aumento di capacità sul servizio Bangkok-Vienna.

Austrian Airlines è la più grande compagnia aerea austriaca, che opera una rete mondiale dal suo hub di Vienna. Dalla sua fondazione nel 1957, Austrian Airlines ha trasportato oltre 305 milioni di passeggeri e più di 6.000 dipendenti assicurano il decollo di circa 220 voli ogni giorno. L’attuale flotta di Austrian Airlines è composta da 66 aeromobili, di cui 9 a lungo raggio e 57 a corto e medio raggio”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)