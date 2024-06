Tecnam: iniziano le consegne del P-Mentor negli Stati Uniti

Tecnam Aircraft ha annunciato oggi l’inizio delle consegne ai clienti della P-Mentor Single Engine IFR Part 23 Certified Two Seat Platform.

“L’inizio delle P-Mentor customer deliveries a meno di un mese dall’ottenimento della type certification da parte della Federal Aviation Administration segna un’altra incredibile pietra miliare nell’innalzare il livello del mercato dell’aviazione generale”, ha affermato Giovanni Pascale Langer, Managing Director, Tecnam Aircraft. “Il P-Mentor ha già iniziato a trasformare il training marketplace in tutto il mondo poiché le scuole di volo riconoscono che non possono continuare a utilizzare legacy aircraft. Il P-Mentor offre una combinazione unica di sicurezza, performance e convenienza senza precedenti”.

“Questo innovativo velivolo è dotato della più recente suite avionica Touch Screen Garmin G3X, che fornisce a studenti e istruttori un’interfaccia moderna e intuitiva per migliorare l’esperienza di addestramento al volo”, afferma Tecnam.

“Dal 1948, Tecnam è sempre stata in prima linea nell’innovazione dell’aviazione”, ha affermato David Copeland, Director of Sales. “Con il P-Mentor, stiamo stabilendo un nuovo standard nell’IFR training environment, offrendo un velivolo che non solo soddisfa ma supera le rigorose richieste della aviation training community”.

“Oggi segna non solo una giornata monumentale per Tecnam, ma anche per il nostro Flight Program in partnership con la Stephen F. Austin University. La consegna del P-Mentor conclude la conversione della nostra flotta in un all inclusive Tecnam Flight Program. L’innovazione, i bassi costi operativi e l’aerodinamica di questa piattaforma sono perfetti per i nostri studenti e le nostre operazioni. Questo, combinato con l’affidabilità del velivolo Tecnam, ha reso molto semplice la decisione di scegliere il P-Mentor”, ha affermato Kristen Conklin, President, HCH Aviation.

Contestualmente alla consegna del velivolo è stato erogato anche un familiarization course ai tecnici e ai piloti.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)