Pilatus e Synhelion lanciano una partnership per i combustibili prodotti dall’energia solare

Pilatus e Synhelion stanno per lanciare una cooperazione strategica volta ad accelerare la diffusione dei solar fuels per l’industria aeronautica. Pilatus intende utilizzare i solar fuels di Synhelion per le proprie attività e offrirli anche ai propri clienti a medio termine. Con questo in mente, Pilatus è diventata azionista di Synhelion, sostenendo il suo impegno per una proactive defossilization dell’air traffic.

Synhelion è stata fondata nel 2016 come spin-off dell’ETH di Zurigo. L’azienda mira a sostituire i combustibili fossili con renewable solar fuels, contribuendo così a decarbonizzare il settore dei viaggi.

Gli aerei Pilatus sono già certificati per utilizzare sustainable aviation fuel (SAF), che attualmente è prodotto principalmente da biomassa o prodotti di scarto. Calcoli recenti indicano, tuttavia, che questo tipo di carburante non sarà mai disponibile in quantità sufficienti, né ora né in futuro.

Synhelion sta attualmente costruendo il primo industrial solar fuel production plant al mondo in Germania, la costruzione di un primo commercial plant è prevista in Spagna a partire dal 2025. Durante questo processo, i combustibili vengono prodotti dall’energia solare. Pilatus spera di utilizzare il Synhelion solar fuel per la propria flotta di aerei, prima di offrire lo stesso carburante ai propri clienti come mezzo proattivo per defossilizzare i loro viaggi aerei.

La partnership vede inoltre Pilatus diventare azionista di Synhelion, rafforzando così l’impegno a lungo termine per la trasformazione sostenibile dei viaggi aerei.

Hansueli Loosli, Chairman of the Pilatus Board of Directors, sottolinea: “Pilatus è impegnata da molti anni a favore della sostenibilità e dell’efficienza energetica, ad esempio nei nostri processi produttivi e nei nuovi edifici. Siamo fermamente convinti che il sustainable aviation fuel (SAF) sarà una caratteristica duratura delle aviation operations del futuro e questo è il nostro modo di dare un ulteriore contributo essenziale”.

Markus Bucher, CEO di Pilatus, aggiunge: “Siamo convinti del valore della solar fuel technology: questi combustibili sono il modo migliore per defossilizzare i viaggi aerei il più rapidamente possibile. Siamo lieti di svolgere un ruolo pionieristico insieme a Synhelion e di dare un importante contributo alla sostenibilità nel settore dell’aviazione”.

Philipp Furler, Co-CEO and co-founder of Synhelion, commenta: “Siamo estremamente orgogliosi di avere Pilatus come partner e azionista. Nei prossimi anni ci concentreremo completamente sull’espansione dei nostri combustibili in tutto il mondo. Insieme, miriamo a distribuire sustainable solar fuels all’intera Pilatus customer fleet entro i prossimi dieci anni”.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)