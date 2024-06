Emirates ottiene 3 riconoscimenti importanti per l’intrattenimento in volo, la connettività e la Premium Economy Class

Ai recenti Pax International Magazine Awards 2024 del 29 maggio, durante una cerimonia tenutasi ad Amburgo, Germania, Emirates è stata riconosciuta ‘Best Inflight Entertainment and Connectivity Middle East’ per la sua combinazione di Wi-Fi connectivity leader e ben 6.500 canali di contenuti su ice. Nel frattempo, sono stati recentemente annunciati gli AirlineRatings.com Airline Excellence Awards 2024, con Emirates che si è aggiudicata il primo posto sia per ‘Best-Inflight Entertainment’ che per ‘Best Premium Economy’.

“Emirates è sempre stata in prima linea nello sviluppo del Wi-Fi a bordo ed è stata una delle prime compagnie aeree a abilitare la connettività nel 1993 e la prima compagnia aerea a lanciare un servizio di telefonia mobile a bordo nel 2007. Emirates ha investito più di 300 milioni di dollari finora sulla connettività.

I clienti Emirates in ogni classe di viaggio possono usufruire della connettività gratuita una volta che si iscrivono a Emirates Skywards. I membri Skywards di tutti i livelli ricevono Internet gratuitamente quando viaggiano in Business Class e First Class. I soci Silver, Gold e Platinum ricevono inoltre Internet gratis quando volano in Economy e Premium Economy Class. I Blue tier member possono accedere a free app messaging in Economy e Premium Economy Class.

Con l’entrata in servizio di 50 nuovi Airbus A350 quest’anno, Emirates offrirà ai passeggeri un’altra opportunità per volare meglio, con la nuova high-speed, inflight broadband powered by Inmarsat GX Aviation. Gli Airbus A350 saranno i primi aerei Emirates a sfruttare la rete satellitare Global Xpress (GX) di Inmarsat, che alimenta il primo e unico globally available broadband network, garantendo ai passeggeri la possibilità di godere di una connettività globale ininterrotta, anche sui voli sopra l’Artico.

Emirates ice è una libreria di intrattenimento di livello mondiale con 6.500 canali, i cui contenuti vengono aggiornati ogni mese. I clienti possono curare la propria watchlist prima del volo, sfogliando e preselezionando film o programmi TV sull’app Emirates, che possono poi essere sincronizzati su Ice nel momento in cui salgono a bordo”, afferma Emirates.

“La Emirates Premium Economy è un prodotto appena lanciato che rivaleggia con la Business Class di molte compagnie aeree e offre molti nuovi comfort per i clienti, tra cui sedili in pelle con un’inclinazione generosa fino a 40 pollici, un sedile largo 19,5 pollici e una reclinazione di 8 pollici, con ampio spazio per distendersi. Offre inoltre poggiapolpacci e poggiapiedi per un comfort aggiuntivo, un poggiatesta regolabile in 6 direzioni e molti altri tocchi premurosi come punti di ricarica sul sedile facilmente accessibili, un tavolino da cocktail laterale e uno schermo TV da 13,3 pollici, uno dei più grandi della sua categoria.

I clienti possono sentirsi a proprio agio sotto coperte sostenibili realizzate con bottiglie di plastica riciclata, un cuscino di dimensioni generose, complimentary amenity kits, oltre a godersi l’accoglienza a bordo con un drink di benvenuto in pregiata vetreria. Durante il servizio dei pasti, una selezione di pasti generosi preparati con ingredienti stagionali e influenze regionali viene servita su porcellane, accompagnata da posate in acciaio inossidabile avvolte in un tovagliolo di lino.

La Premium Economy Class è attualmente disponibile su 15 rotte: London Heathrow, Sydney, Melbourne, Christchurch, Auckland, Singapore, Los Angeles, New York, Houston, San Francisco, Mumbai, Bangalore, Tokyo Narita, San Paolo, Dubai e Osaka dall’11 giugno”, prosegue Emirates.

“I Pax International Awards sono premi del settore dei viaggi che riconoscono i risultati ottenuti nel settore dell’aviazione, votati dai lettori delle riviste PAX International e PAX Tech.

Gli AirlineRatings.com Airline Excellence Awards combinano importanti safety and government audits, con 12 criteri chiave che includono età della flotta, recensioni dei passeggeri, redditività, valutazione della sicurezza, valutazione del prodotto, innovazione e ordini anticipati della flotta”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)